https://ria.ru/20220706/neft-1800774264.html

СМИ: Саудовская Аравия продает нефть со скидкой из-за конкуренции с Россией

СМИ: Саудовская Аравия продает нефть со скидкой из-за конкуренции с Россией - РИА Новости, 06.07.2022

СМИ: Саудовская Аравия продает нефть со скидкой из-за конкуренции с Россией

Саудовская Аравия предлагает покупателям некоторые виды своей нефти с дисконтом в связи с конкуренцией на нефтяном рынке из-за поставок России, сообщает... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T18:18

2022-07-06T18:18

2022-07-06T18:18

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Саудовская Аравия предлагает покупателям некоторые виды своей нефти с дисконтом в связи с конкуренцией на нефтяном рынке из-за поставок России, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на свои данные."Саудовская Аравия предлагает некоторые виды своей нефти со значительными скидками по отношению к своему флагманскому сорту, поскольку потоки дешевой российской нефти вызывают острую конкуренцию", - пишет агентство.Королевство установило цены на свои сорта нефти Arab Heavy и Arab Medium с наибольшим дисконтом по отношению к флагманскому сорту Arab Light для грузов, отправляемых в Азию в августе.Саудовская Аравия также предложила подобные скидки покупателям в Европе и США, хотя большинство покупателей более тяжелых сортов нефти находятся в Азии, поскольку их нефтеперерабатывающие заводы, как правило, лучше оборудованы для переработки более жидких и плотных сортов. Такие сорта, как Arab Heavy и Arab Medium, как правило, дают больше менее прибыльного мазута, который используется в судоходстве и на электростанциях. Это делает их менее привлекательными, поскольку нефтепереработчики стремятся получить нефть, дающую больше бензина и дизельного топлива, которые пользуются большим спросом.Согласно данным агентства, прибыль от переработки нефти в мазут упала в Азии и находится на самом низком уровне с 2019 года, что, вероятно, способствовало увеличению скидок на более тяжелые сорта.Как пишет Блумберг, Иран и Венесуэла также были вынуждены снизить цены на свою нефть.

https://ria.ru/20220706/mid-1800706259.html

https://ria.ru/20220706/neft-1800626493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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