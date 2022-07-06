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СМИ: Саудовская Аравия продает нефть со скидкой из-за конкуренции с Россией - РИА Новости, 06.07.2022
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СМИ: Саудовская Аравия продает нефть со скидкой из-за конкуренции с Россией
СМИ: Саудовская Аравия продает нефть со скидкой из-за конкуренции с Россией - РИА Новости, 06.07.2022
СМИ: Саудовская Аравия продает нефть со скидкой из-за конкуренции с Россией
Саудовская Аравия предлагает покупателям некоторые виды своей нефти с дисконтом в связи с конкуренцией на нефтяном рынке из-за поставок России, сообщает... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T18:18
2022-07-06T18:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
в мире
цены на нефть
саудовская аравия
азия
европа
arab light
нефть
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Саудовская Аравия предлагает покупателям некоторые виды своей нефти с дисконтом в связи с конкуренцией на нефтяном рынке из-за поставок России, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на свои данные."Саудовская Аравия предлагает некоторые виды своей нефти со значительными скидками по отношению к своему флагманскому сорту, поскольку потоки дешевой российской нефти вызывают острую конкуренцию", - пишет агентство.Королевство установило цены на свои сорта нефти Arab Heavy и Arab Medium с наибольшим дисконтом по отношению к флагманскому сорту Arab Light для грузов, отправляемых в Азию в августе.Саудовская Аравия также предложила подобные скидки покупателям в Европе и США, хотя большинство покупателей более тяжелых сортов нефти находятся в Азии, поскольку их нефтеперерабатывающие заводы, как правило, лучше оборудованы для переработки более жидких и плотных сортов. Такие сорта, как Arab Heavy и Arab Medium, как правило, дают больше менее прибыльного мазута, который используется в судоходстве и на электростанциях. Это делает их менее привлекательными, поскольку нефтепереработчики стремятся получить нефть, дающую больше бензина и дизельного топлива, которые пользуются большим спросом.Согласно данным агентства, прибыль от переработки нефти в мазут упала в Азии и находится на самом низком уровне с 2019 года, что, вероятно, способствовало увеличению скидок на более тяжелые сорта.Как пишет Блумберг, Иран и Венесуэла также были вынуждены снизить цены на свою нефть.
https://ria.ru/20220706/mid-1800706259.html
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в мире, цены на нефть, саудовская аравия, азия, европа, arab light, нефть, россия
18:18 06.07.2022
 
СМИ: Саудовская Аравия продает нефть со скидкой из-за конкуренции с Россией

Bloomberg: Саудовская Аравия продает нефть с дисконтом из-за конкуренции с Россией

© AP Photo / Amr NabilРабочий на нефтяном месторождении в Саудовской Аравии
Рабочий на нефтяном месторождении в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© AP Photo / Amr Nabil
Рабочий на нефтяном месторождении в Саудовской Аравии. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Саудовская Аравия предлагает покупателям некоторые виды своей нефти с дисконтом в связи с конкуренцией на нефтяном рынке из-за поставок России, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на свои данные.
"Саудовская Аравия предлагает некоторые виды своей нефти со значительными скидками по отношению к своему флагманскому сорту, поскольку потоки дешевой российской нефти вызывают острую конкуренцию", - пишет агентство.
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В МИД рассказали о намерениях Москвы расширять географию экспорта нефти
Королевство установило цены на свои сорта нефти Arab Heavy и Arab Medium с наибольшим дисконтом по отношению к флагманскому сорту Arab Light для грузов, отправляемых в Азию в августе.
Саудовская Аравия также предложила подобные скидки покупателям в Европе и США, хотя большинство покупателей более тяжелых сортов нефти находятся в Азии, поскольку их нефтеперерабатывающие заводы, как правило, лучше оборудованы для переработки более жидких и плотных сортов. Такие сорта, как Arab Heavy и Arab Medium, как правило, дают больше менее прибыльного мазута, который используется в судоходстве и на электростанциях. Это делает их менее привлекательными, поскольку нефтепереработчики стремятся получить нефть, дающую больше бензина и дизельного топлива, которые пользуются большим спросом.
Согласно данным агентства, прибыль от переработки нефти в мазут упала в Азии и находится на самом низком уровне с 2019 года, что, вероятно, способствовало увеличению скидок на более тяжелые сорта.
Как пишет Блумберг, Иран и Венесуэла также были вынуждены снизить цены на свою нефть.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьВ миреЦены на нефтьСаудовская АравияАзияЕвропаArab LightНефтьРоссия
 
 
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