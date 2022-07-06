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Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 99 долларов за баррель - РИА Новости, 06.07.2022
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Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 99 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 99 долларов за баррель - РИА Новости, 06.07.2022
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 99 долларов за баррель
Мировые цены на нефть падают на четыре процента, стоимость марки Brent опустилась ниже 99 долларов за баррель впервые с 12 апреля, свидетельствуют данные... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T17:55
2022-07-06T19:00
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
brent
wti (нефть)
в мире
цены
нефть
цены на нефть
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Мировые цены на нефть падают на четыре процента, стоимость марки Brent опустилась ниже 99 долларов за баррель впервые с 12 апреля, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 17:42 мск показатели сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускались на 4,02 процента, до 98,64 доллара за баррель. При этом аналогичные котировки на август для WTI упали на 4,3 процента, до 95,22 доллара.Мировые цены на нефть росли из-за рисков дефицита в течение дня, они поднимались до 103,87 доллара. Это было вызвано забастовками работников норвежской фирмы Norwegian Oil and Gas. Эксперты предполагали падение экспорта компании до 56 процентов.Также инвесторы ожидают оценку добычи нефти в США от Американского института нефти (API), которую опубликуют ночью.
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экономика, brent, wti (нефть), в мире, цены, нефть, цены на нефть
17:55 06.07.2022 (обновлено: 19:00 06.07.2022)
 
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 99 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 99 долларов за баррель впервые с 12 апреля

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Мировые цены на нефть падают на четыре процента, стоимость марки Brent опустилась ниже 99 долларов за баррель впервые с 12 апреля, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17:42 мск показатели сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускались на 4,02 процента, до 98,64 доллара за баррель. При этом аналогичные котировки на август для WTI упали на 4,3 процента, до 95,22 доллара.
Мировые цены на нефть росли из-за рисков дефицита в течение дня, они поднимались до 103,87 доллара. Это было вызвано забастовками работников норвежской фирмы Norwegian Oil and Gas. Эксперты предполагали падение экспорта компании до 56 процентов.

Также инвесторы ожидают оценку добычи нефти в США от Американского института нефти (API), которую опубликуют ночью.
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