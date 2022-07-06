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CNBC: Китай и Индия срывают планы G7 по России - РИА Новости, 06.07.2022
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CNBC: Китай и Индия срывают планы G7 по России
CNBC: Китай и Индия срывают планы G7 по России - РИА Новости, 06.07.2022
CNBC: Китай и Индия срывают планы G7 по России
Попытки G7 ввести ценовые ограничения на российскую нефть могут негативно сказаться на мировых энергетических рынках, пишет CNBC, ссылаясь на аналитиков. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T15:43
2022-07-06T15:43
экономика
цены на нефть
россия
китай
индия
g7
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Попытки G7 ввести ценовые ограничения на российскую нефть могут негативно сказаться на мировых энергетических рынках, пишет CNBC, ссылаясь на аналитиков.По их мнению, Китай и Индия могут стать препятствием на пути осуществления плана.По мнению вице-президента энергетической исследовательской компании Rystad Клаудио Галимберти, Россия может просто принять решение не продавать нефть по ценам, установленным предельным значением.Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта энергоресурсов. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в нефтяных котировках позволяют Москве даже при продажах с дисконтом обеспечивать доходы бюджета.В конце июня страны G7 договорились рассмотреть возможность всеобъемлющего запрета на услуги по транспортировке российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире, если сырье не приобретается по цене, согласованной в консультации с международными партнерами, или дешевле. При этом "Большая семерка" рассмотрит механизмы, которые смягчат последствия подобных ограничений для наиболее уязвимых стран, сохранив их доступ к ресурсам из России.
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экономика, цены на нефть, россия, китай, индия, g7, санкции в отношении россии
15:43 06.07.2022
 
CNBC: Китай и Индия срывают планы G7 по России

CNBC пишет, что КНР и Индия мешают странам G7 реализовать план по российской нефти

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Попытки G7 ввести ценовые ограничения на российскую нефть могут негативно сказаться на мировых энергетических рынках, пишет CNBC, ссылаясь на аналитиков.
По их мнению, Китай и Индия могут стать препятствием на пути осуществления плана.
"Предложение не продумано, страны "Большой семерки" даже не обсудили его с Индией и Китаем… Неужели вы действительно думаете, что они согласятся на это, а Россия примет это и не ответит? Звучит как очень хорошая теоретическая концепция, но на практике она просто не сработает", — подчеркнула соучредитель и директор по исследованиям в Energy Aspects Амрита Сен.
По мнению вице-президента энергетической исследовательской компании Rystad Клаудио Галимберти, Россия может просто принять решение не продавать нефть по ценам, установленным предельным значением.
Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта энергоресурсов. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в нефтяных котировках позволяют Москве даже при продажах с дисконтом обеспечивать доходы бюджета.
В конце июня страны G7 договорились рассмотреть возможность всеобъемлющего запрета на услуги по транспортировке российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире, если сырье не приобретается по цене, согласованной в консультации с международными партнерами, или дешевле. При этом "Большая семерка" рассмотрит механизмы, которые смягчат последствия подобных ограничений для наиболее уязвимых стран, сохранив их доступ к ресурсам из России.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияКитайИндияG7Санкции в отношении России
 
 
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