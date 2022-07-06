https://ria.ru/20220706/neft-1800706861.html

CNBC: Китай и Индия срывают планы G7 по России

CNBC: Китай и Индия срывают планы G7 по России - РИА Новости, 06.07.2022

CNBC: Китай и Индия срывают планы G7 по России

Попытки G7 ввести ценовые ограничения на российскую нефть могут негативно сказаться на мировых энергетических рынках, пишет CNBC, ссылаясь на аналитиков. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T15:43

2022-07-06T15:43

2022-07-06T15:43

экономика

цены на нефть

россия

китай

индия

g7

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Попытки G7 ввести ценовые ограничения на российскую нефть могут негативно сказаться на мировых энергетических рынках, пишет CNBC, ссылаясь на аналитиков.По их мнению, Китай и Индия могут стать препятствием на пути осуществления плана.По мнению вице-президента энергетической исследовательской компании Rystad Клаудио Галимберти, Россия может просто принять решение не продавать нефть по ценам, установленным предельным значением.Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта энергоресурсов. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в нефтяных котировках позволяют Москве даже при продажах с дисконтом обеспечивать доходы бюджета.В конце июня страны G7 договорились рассмотреть возможность всеобъемлющего запрета на услуги по транспортировке российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире, если сырье не приобретается по цене, согласованной в консультации с международными партнерами, или дешевле. При этом "Большая семерка" рассмотрит механизмы, которые смягчат последствия подобных ограничений для наиболее уязвимых стран, сохранив их доступ к ресурсам из России.

https://ria.ru/20220706/neft-1800686243.html

россия

китай

индия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, цены на нефть, россия, китай, индия, g7, санкции в отношении россии