https://ria.ru/20220706/neft-1800686243.html

СМИ: Россия второй месяц подряд остается главным поставщиком нефти в КНР

СМИ: Россия второй месяц подряд остается главным поставщиком нефти в КНР - РИА Новости, 06.07.2022

СМИ: Россия второй месяц подряд остается главным поставщиком нефти в КНР

Россия второй месяц остается главным поставщиком нефти в Китай, обогнав Саудовскую Аравию, сообщает агентство Reuters со ссылкой на судоходные аналитические... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T14:47

2022-07-06T14:47

2022-07-06T15:20

экономика

цены на нефть

китай

пекин

индия

восточная сибирь — тихий океан

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Россия второй месяц остается главным поставщиком нефти в Китай, обогнав Саудовскую Аравию, сообщает агентство Reuters со ссылкой на судоходные аналитические компании Vortexa, Kpler и Refinitiv.По данным издания, российский экспорт в июне, включая морские перевозки и поставки по трубопроводам, составил около двух миллионов баррелей в сутки, что соответствует 15 процентам от общего спроса в Китае."Российская нефть помогает китайским нефтеперерабатывающим предприятиям снижать затраты в условиях строгого контроля и ограничений со стороны Пекина на фоне COVID-19", — говорится в публикации.Кроме того, Китай ежесуточно будет получать около 880 тысяч баррелей российской нефти по двум трубопроводам: "Восточная Сибирь — Тихий океан" (ВСТО) и "Казахстан —Китай", указывается в статье.Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта энергоресурсов. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в нефтяных котировках позволяют Москве даже при продажах с дисконтом обеспечивать доходы в бюджет.В конце июня страны G7 договорились рассмотреть возможность всеобъемлющего запрета на услуги по транспортировке российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире, если сырье не приобретается по цене, согласованной в консультации с международными партнерами, или дешевле. При этом "Большая семерка" рассмотрит механизмы, которые смягчат последствия подобных ограничений для наиболее уязвимых стран, сохранив их доступ к ресурсам из России.

https://ria.ru/20220702/neft-1799761605.html

https://ria.ru/20220701/energiya-1799096863.html

китай

пекин

индия

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, цены на нефть, китай, пекин, индия, восточная сибирь — тихий океан, санкции в отношении россии