14:47 06.07.2022 (обновлено: 15:20 06.07.2022)
СМИ: Россия второй месяц подряд остается главным поставщиком нефти в КНР
Reuters пишет, что Россия второй месяц подряд остается главным поставщиком нефти в Китай
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Россия второй месяц остается главным поставщиком нефти в Китай, обогнав Саудовскую Аравию, сообщает агентство Reuters со ссылкой на судоходные аналитические компании Vortexa, Kpler и Refinitiv.
По данным издания, российский экспорт в июне, включая морские перевозки и поставки по трубопроводам, составил около двух миллионов баррелей в сутки, что соответствует 15 процентам от общего спроса в Китае.
"Российская нефть помогает китайским нефтеперерабатывающим предприятиям снижать затраты в условиях строгого контроля и ограничений со стороны Пекина на фоне COVID-19", — говорится в публикации.
Кроме того, Китай ежесуточно будет получать около 880 тысяч баррелей российской нефти по двум трубопроводам: "Восточная Сибирь — Тихий океан" (ВСТО) и "Казахстан —Китай", указывается в статье.
Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта энергоресурсов. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в нефтяных котировках позволяют Москве даже при продажах с дисконтом обеспечивать доходы в бюджет.
В конце июня страны G7 договорились рассмотреть возможность всеобъемлющего запрета на услуги по транспортировке российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире, если сырье не приобретается по цене, согласованной в консультации с международными партнерами, или дешевле. При этом "Большая семерка" рассмотрит механизмы, которые смягчат последствия подобных ограничений для наиболее уязвимых стран, сохранив их доступ к ресурсам из России.