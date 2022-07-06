https://ria.ru/20220706/natsionalist-1800593149.html

Под Лисичанском ликвидировали белорусского националиста, воевавшего за ВСУ

Под Лисичанском ликвидировали белорусского националиста, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 06.07.2022

Под Лисичанском ликвидировали белорусского националиста, воевавшего за ВСУ

Белорусский националист Иван Марчук, воевавший на стороне Киева, ликвидирован под Лисичанском в Донбассе, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T09:44

2022-07-06T09:44

2022-07-06T09:57

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лисичанск

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ЛУГАНСК, 6 июл - РИА Новости. Белорусский националист Иван Марчук, воевавший на стороне Киева, ликвидирован под Лисичанском в Донбассе, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Подтверждена информация о том, что в районе Лисичанска ликвидирована большая группа националистов, в том числе белорусский националист Иван Марчук с позывным "Брест", - заявил Марочко.Украинское агентство УНИАН ранее сообщало, что наемник из Белоруссии Марчук, командовавший одним из батальонов полка имени Кастуся Калиновского, погиб в боях под Лисичанском.В МВД Белоруссии сообщали, что против участников белорусского добровольческого батальона имени Калиновского, сформированного в марте 2022 года и действующего на стороне украинских войск, возбуждено уголовное дело за участие в вооруженном конфликте на территории зарубежного государства.

https://ria.ru/20220705/razminirovanie-1800352197.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, лисичанск, белоруссия, мвд белоруссии