https://ria.ru/20220706/nato-1800660956.html

МИД предупредили о последствиях расширения НАТО для Балтийского региона

МИД предупредили о последствиях расширения НАТО для Балтийского региона - РИА Новости, 06.07.2022

МИД предупредили о последствиях расширения НАТО для Балтийского региона

Швеция и Финляндия своим присоединением к НАТО дали вовлечь себя в геополитическую игру против России, они встретят ответную реакцию Москвы, заявил заместитель... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T13:22

2022-07-06T13:22

2022-07-06T14:06

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нато

хельсинки

стокгольм (город)

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Швеция и Финляндия своим присоединением к НАТО дали вовлечь себя в геополитическую игру против России, они встретят ответную реакцию Москвы, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.Он подчеркнул, что подписание Хельсинки и Стокгольмом протокола о вступлении в альянс - "это еще один шаг в эскалации политической и военной напряженности в Европе", они "должны понимать, что присоединение к Североатлантическому блоку усугубит обстановку в Арктике и на Балтике". По словам Зайцева, в этом случае "существенно сузятся возможности для мирного сотрудничества, которое сейчас очень сильно востребовано в этой части света".

https://ria.ru/20220705/nato-1800548620.html

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в мире, россия, швеция, финляндия, нато, хельсинки, стокгольм (город)