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МИД предупредили о последствиях расширения НАТО для Балтийского региона - РИА Новости, 06.07.2022
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МИД предупредили о последствиях расширения НАТО для Балтийского региона
МИД предупредили о последствиях расширения НАТО для Балтийского региона - РИА Новости, 06.07.2022
МИД предупредили о последствиях расширения НАТО для Балтийского региона
Швеция и Финляндия своим присоединением к НАТО дали вовлечь себя в геополитическую игру против России, они встретят ответную реакцию Москвы, заявил заместитель... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T13:22
2022-07-06T14:06
в мире
россия
швеция
финляндия
нато
хельсинки
стокгольм (город)
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Швеция и Финляндия своим присоединением к НАТО дали вовлечь себя в геополитическую игру против России, они встретят ответную реакцию Москвы, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.Он подчеркнул, что подписание Хельсинки и Стокгольмом протокола о вступлении в альянс - "это еще один шаг в эскалации политической и военной напряженности в Европе", они "должны понимать, что присоединение к Североатлантическому блоку усугубит обстановку в Арктике и на Балтике". По словам Зайцева, в этом случае "существенно сузятся возможности для мирного сотрудничества, которое сейчас очень сильно востребовано в этой части света".
https://ria.ru/20220705/nato-1800548620.html
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швеция
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в мире, россия, швеция, финляндия, нато, хельсинки, стокгольм (город)
13:22 06.07.2022 (обновлено: 14:06 06.07.2022)
 
МИД предупредили о последствиях расширения НАТО для Балтийского региона

МИД: присоединение Швеции и Финляндии к НАТО осложнит диалог в Балтийском регионе

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Швеция и Финляндия своим присоединением к НАТО дали вовлечь себя в геополитическую игру против России, они встретят ответную реакцию Москвы, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.
Он подчеркнул, что подписание Хельсинки и Стокгольмом протокола о вступлении в альянс - "это еще один шаг в эскалации политической и военной напряженности в Европе", они "должны понимать, что присоединение к Североатлантическому блоку усугубит обстановку в Арктике и на Балтике". По словам Зайцева, в этом случае "существенно сузятся возможности для мирного сотрудничества, которое сейчас очень сильно востребовано в этой части света".
"Прискорбно, что два независимых государства, чей голос всегда был заметен и кто внес значимый вклад в становление важнейших элементов военной безопасности после холодной войны, согласились разделить удел натовской прифронтовой периферии, по сути дать себя вовлечь в чужую геополитическую игру против России. Готовясь войти в НАТО, Хельсинки и Стокгольм должны осознавать последствия: любые меры, предпринимаемые в этих государствах для создания угрозы безопасности нашей страны, неизбежно встретят ответную реакцию", - отметил он.
Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
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В миреРоссияШвецияФинляндияНАТОХельсинкиСтокгольм (город)
 
 
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