13:22 06.07.2022 (обновлено: 14:06 06.07.2022)
МИД предупредили о последствиях расширения НАТО для Балтийского региона
МИД: присоединение Швеции и Финляндии к НАТО осложнит диалог в Балтийском регионе
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Швеция и Финляндия своим присоединением к НАТО дали вовлечь себя в геополитическую игру против России, они встретят ответную реакцию Москвы, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.
Он подчеркнул, что подписание Хельсинки и Стокгольмом протокола о вступлении в альянс - "это еще один шаг в эскалации политической и военной напряженности в Европе", они "должны понимать, что присоединение к Североатлантическому блоку усугубит обстановку в Арктике и на Балтике". По словам Зайцева, в этом случае "существенно сузятся возможности для мирного сотрудничества, которое сейчас очень сильно востребовано в этой части света".
"Прискорбно, что два независимых государства, чей голос всегда был заметен и кто внес значимый вклад в становление важнейших элементов военной безопасности после холодной войны, согласились разделить удел натовской прифронтовой периферии, по сути дать себя вовлечь в чужую геополитическую игру против России. Готовясь войти в НАТО, Хельсинки и Стокгольм должны осознавать последствия: любые меры, предпринимаемые в этих государствах для создания угрозы безопасности нашей страны, неизбежно встретят ответную реакцию", - отметил он.