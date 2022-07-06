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Алиханов прокомментировал признание России прямой угрозой для НАТО - РИА Новости, 06.07.2022
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Алиханов прокомментировал признание России прямой угрозой для НАТО
Алиханов прокомментировал признание России прямой угрозой для НАТО - РИА Новости, 06.07.2022
Алиханов прокомментировал признание России прямой угрозой для НАТО
Калининградский губернатор Антон Алиханов, комментируя признание России прямой угрозой для НАТО, заявил, что если кто-то боится, то это их проблема. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T11:11
2022-07-06T17:19
нато
в мире
россия
калининградская область
антон алиханов
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КАЛИНИНГРАД, 6 июл - РИА Новости. Калининградский губернатор Антон Алиханов, комментируя признание России прямой угрозой для НАТО, заявил, что если кто-то боится, то это их проблема.Лидеры НАТО утвердили на саммите в Мадриде новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года, в которой Россия признана "самой значительной и прямой угрозой" безопасности."Они же все люди, потерявшие в каком-то плане смысл жизни. Они считали, что они победители, что у них конец истории, торжество их идей и их правления международного, а смысла существования уже нет блока. А тут он вдруг появился. Существование НАТО всегда основывалось на страхах, угрозах, рисках. Этим они питались, собственно говоря. Поэтому даже если этих рисков нет, то их надо придумать и поселить в своей голове. Чем они, собственно говоря, успешно занимаются", - добавил он.Читайте полный текст интервью Антона Алиханова &gt;&gt;
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"Если рисков нет, их надо придумать"– Алиханов о решении НАТО назвать Россию угрозой
"Если рисков нет, их надо придумать"– Алиханов о решении НАТО назвать Россию угрозой
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нато, в мире, россия, калининградская область, антон алиханов
11:11 06.07.2022 (обновлено: 17:19 06.07.2022)
 
Алиханов прокомментировал признание России прямой угрозой для НАТО

Калининградский губернатор Алиханов назвал страх НАТО перед Россией проблемой альянса

Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 6 июл - РИА Новости. Калининградский губернатор Антон Алиханов, комментируя признание России прямой угрозой для НАТО, заявил, что если кто-то боится, то это их проблема.
Лидеры НАТО утвердили на саммите в Мадриде новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года, в которой Россия признана "самой значительной и прямой угрозой" безопасности.
"Если кто-то нас боится, это их проблема. Мне кажется, что надо заниматься взаимодействием. Со временем в любом случае, они осознают, что нам необходимо договариваться", - сказал Алиханов РИА Новости.
"Они же все люди, потерявшие в каком-то плане смысл жизни. Они считали, что они победители, что у них конец истории, торжество их идей и их правления международного, а смысла существования уже нет блока. А тут он вдруг появился. Существование НАТО всегда основывалось на страхах, угрозах, рисках. Этим они питались, собственно говоря. Поэтому даже если этих рисков нет, то их надо придумать и поселить в своей голове. Чем они, собственно говоря, успешно занимаются", - добавил он.
Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
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Читайте полный текст интервью Антона Алиханова >>
 
НАТОВ миреРоссияКалининградская областьАнтон Алиханов
 
 
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