https://ria.ru/20220706/nato-1800615371.html
Алиханов прокомментировал признание России прямой угрозой для НАТО
Алиханов прокомментировал признание России прямой угрозой для НАТО - РИА Новости, 06.07.2022
Алиханов прокомментировал признание России прямой угрозой для НАТО
Калининградский губернатор Антон Алиханов, комментируя признание России прямой угрозой для НАТО, заявил, что если кто-то боится, то это их проблема. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T11:11
2022-07-06T11:11
2022-07-06T17:19
нато
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КАЛИНИНГРАД, 6 июл - РИА Новости. Калининградский губернатор Антон Алиханов, комментируя признание России прямой угрозой для НАТО, заявил, что если кто-то боится, то это их проблема.Лидеры НАТО утвердили на саммите в Мадриде новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года, в которой Россия признана "самой значительной и прямой угрозой" безопасности."Они же все люди, потерявшие в каком-то плане смысл жизни. Они считали, что они победители, что у них конец истории, торжество их идей и их правления международного, а смысла существования уже нет блока. А тут он вдруг появился. Существование НАТО всегда основывалось на страхах, угрозах, рисках. Этим они питались, собственно говоря. Поэтому даже если этих рисков нет, то их надо придумать и поселить в своей голове. Чем они, собственно говоря, успешно занимаются", - добавил он.Читайте полный текст интервью Антона Алиханова >>
https://ria.ru/20220705/nato-1800548620.html
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"Если рисков нет, их надо придумать"– Алиханов о решении НАТО назвать Россию угрозой
"Если рисков нет, их надо придумать"– Алиханов о решении НАТО назвать Россию угрозой
2022-07-06T11:11
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PT0M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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нато, в мире, россия, калининградская область, антон алиханов
11:11 06.07.2022 (обновлено: 17:19 06.07.2022)
Алиханов прокомментировал признание России прямой угрозой для НАТО
Калининградский губернатор Алиханов назвал страх НАТО перед Россией проблемой альянса