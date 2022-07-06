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В Харьковской области установят три мультиплекса с российскими каналами

В Харьковской области установят три мультиплекса с российскими каналами - РИА Новости, 06.07.2022

В Харьковской области установят три мультиплекса с российскими каналами

Три мультиплекса, где представлены основные российские телеканалы, устанавливают в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T22:21

2022-07-06T22:21

2022-07-06T22:21

харьковская область

нтв (телеканал)

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Три мультиплекса, где представлены основные российские телеканалы, устанавливают в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.По словам Ганчева, в Харьковской области налаживают теле- и радиовещание.Он отметил, что в регионе собираются наладить и мобильную связь, привлечь российских операторов. Для этого, по словам Ганчева, планируют использовать вышки, которые работали с украинскими операторами связи.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

харьковская область, нтв (телеканал)