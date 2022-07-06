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В Харьковской области установят три мультиплекса с российскими каналами - РИА Новости, 06.07.2022
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В Харьковской области установят три мультиплекса с российскими каналами
В Харьковской области установят три мультиплекса с российскими каналами - РИА Новости, 06.07.2022
В Харьковской области установят три мультиплекса с российскими каналами
Три мультиплекса, где представлены основные российские телеканалы, устанавливают в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T22:21
2022-07-06T22:21
харьковская область
нтв (телеканал)
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Три мультиплекса, где представлены основные российские телеканалы, устанавливают в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.По словам Ганчева, в Харьковской области налаживают теле- и радиовещание.Он отметил, что в регионе собираются наладить и мобильную связь, привлечь российских операторов. Для этого, по словам Ганчева, планируют использовать вышки, которые работали с украинскими операторами связи.
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харьковская область, нтв (телеканал)
22:21 06.07.2022
 
В Харьковской области установят три мультиплекса с российскими каналами

Глава ВГА Ганчев: в Харьковской области установят три мультиплекса с российскими каналами

© Depositphotos / denismantillaМужчина держит пульт от телевизора
Мужчина держит пульт от телевизора - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© Depositphotos / denismantilla
Мужчина держит пульт от телевизора. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Три мультиплекса, где представлены основные российские телеканалы, устанавливают в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
По словам Ганчева, в Харьковской области налаживают теле- и радиовещание.
"Устанавливается три мультиплекса, а это – все основные каналы Российской Федерации: Россия-1, Россия-24, Первый канал, НТВ, Рен-ТВ, Мир и многие другие", - сообщил РИА Новости глава администрации.
Он отметил, что в регионе собираются наладить и мобильную связь, привлечь российских операторов. Для этого, по словам Ганчева, планируют использовать вышки, которые работали с украинскими операторами связи.
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Харьковская областьНТВ (телеканал)
 
 
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