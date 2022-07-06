https://ria.ru/20220706/multipleksy-1800814701.html
В Харьковской области установят три мультиплекса с российскими каналами
В Харьковской области установят три мультиплекса с российскими каналами - РИА Новости, 06.07.2022
В Харьковской области установят три мультиплекса с российскими каналами
Три мультиплекса, где представлены основные российские телеканалы, устанавливают в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T22:21
2022-07-06T22:21
2022-07-06T22:21
харьковская область
нтв (телеканал)
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Три мультиплекса, где представлены основные российские телеканалы, устанавливают в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.По словам Ганчева, в Харьковской области налаживают теле- и радиовещание.Он отметил, что в регионе собираются наладить и мобильную связь, привлечь российских операторов. Для этого, по словам Ганчева, планируют использовать вышки, которые работали с украинскими операторами связи.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, нтв (телеканал)
В Харьковской области установят три мультиплекса с российскими каналами
Глава ВГА Ганчев: в Харьковской области установят три мультиплекса с российскими каналами
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Три мультиплекса, где представлены основные российские телеканалы, устанавливают в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
По словам Ганчева, в Харьковской области
налаживают теле- и радиовещание.
"Устанавливается три мультиплекса, а это – все основные каналы Российской Федерации: Россия-1, Россия-24, Первый канал, НТВ
, Рен-ТВ, Мир и многие другие", - сообщил РИА Новости глава администрации.
Он отметил, что в регионе собираются наладить и мобильную связь, привлечь российских операторов. Для этого, по словам Ганчева, планируют использовать вышки, которые работали с украинскими операторами связи.