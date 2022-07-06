https://ria.ru/20220706/most-1800602390.html
В Приамурье на строящемся мосту из-за жары сместились металлоконструкции
В Приамурье на строящемся мосту из-за жары сместились металлоконструкции - РИА Новости, 06.07.2022
В Приамурье на строящемся мосту из-за жары сместились металлоконструкции
Металлоконструкции накаточных устройств сместились из-за жары на строящемся в Благовещенске мосту через Зею, пострадавших нет, сообщает минтранс Амурской... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T10:29
2022-07-06T10:29
2022-07-06T10:37
происшествия
амурская область
благовещенск
василий орлов (губернатор)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 июл - РИА Новости. Металлоконструкции накаточных устройств сместились из-за жары на строящемся в Благовещенске мосту через Зею, пострадавших нет, сообщает минтранс Амурской области.В среду в соцсетях появилось видео, на котором заметно, что часть конструкций на мосту изогнулась и сместилась. "На строительной площадке нового зейского моста при выполнении надвижки пролётного строения произошла нештатная ситуация - смещение временных металлоконструкций накаточных устройств. Причиной смещения стало расширение металла из-за аномально высокой температуры воздуха. Оперативно приняты технические решения, ситуация не повлияла на мостовые конструкции", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавших и травм у строителей нет. Работа на объекте продолжается в штатном режиме.В конце апреля 2020 года глава Приамурья Василий Орлов время совещания у президента сообщил, что на единственном мосту через реку Зея просела плита, и попросил рассмотреть возможность изменить сроки строительства нового моста в Благовещенске, на возведение которого в федеральном бюджете предусмотрены 9 миллиардов рублей на 2021-2022 годы.Строить новый Зейский мост начали в 2020 году, ввести его в эксплуатацию планируется в 2023 году. Строители АО "БТС- МОСТ " возводят сооружение одновременно с двух берегов. Основой автомобильного моста станут 26 опор и вантовая конструкция. Общая протяженность объекта - 9 километров, из которых 2 километра – мостовая часть, 7 километров – подходы. Введение его в строй позволит разгрузить на 40-60% существующий мост, расположенный выше по течению реки.Старый мост, построенный в 1981 году, - единственный подъезд от федеральной трассы "Амур", а также единственный выход на левый берег реки Зея. Мост капитально не ремонтировали с момента постройки.
https://ria.ru/20220701/ucheniya-1799590908.html
https://ria.ru/20220627/zhara-1798375298.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, амурская область, благовещенск, василий орлов (губернатор)
10:29 06.07.2022 (обновлено: 10:37 06.07.2022)
В Приамурье на строящемся мосту из-за жары сместились металлоконструкции
В Благовещенске на строящемся мосту через Зею из-за жары сместились металлоконструкции
ВЛАДИВОСТОК, 6 июл - РИА Новости. Металлоконструкции накаточных устройств сместились из-за жары на строящемся в Благовещенске мосту через Зею, пострадавших нет, сообщает минтранс Амурской области.
В среду в соцсетях появилось видео, на котором заметно, что часть конструкций на мосту изогнулась и сместилась. "На строительной площадке нового зейского моста при выполнении надвижки пролётного строения произошла нештатная ситуация - смещение временных металлоконструкций накаточных устройств. Причиной смещения стало расширение металла из-за аномально высокой температуры воздуха. Оперативно приняты технические решения, ситуация не повлияла на мостовые конструкции", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавших и травм у строителей нет. Работа на объекте продолжается в штатном режиме.
В конце апреля 2020 года глава Приамурья Василий Орлов
время совещания у президента сообщил, что на единственном мосту через реку Зея просела плита, и попросил рассмотреть возможность изменить сроки строительства нового моста в Благовещенске
, на возведение которого в федеральном бюджете предусмотрены 9 миллиардов рублей на 2021-2022 годы.
Строить новый Зейский мост начали в 2020 году, ввести его в эксплуатацию планируется в 2023 году. Строители АО "БТС- МОСТ " возводят сооружение одновременно с двух берегов. Основой автомобильного моста станут 26 опор и вантовая конструкция. Общая протяженность объекта - 9 километров, из которых 2 километра – мостовая часть, 7 километров – подходы. Введение его в строй позволит разгрузить на 40-60% существующий мост, расположенный выше по течению реки.
Старый мост, построенный в 1981 году, - единственный подъезд от федеральной трассы "Амур", а также единственный выход на левый берег реки Зея. Мост капитально не ремонтировали с момента постройки.