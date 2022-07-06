https://ria.ru/20220706/most-1800602390.html

В Приамурье на строящемся мосту из-за жары сместились металлоконструкции

В Приамурье на строящемся мосту из-за жары сместились металлоконструкции - РИА Новости, 06.07.2022

В Приамурье на строящемся мосту из-за жары сместились металлоконструкции

Металлоконструкции накаточных устройств сместились из-за жары на строящемся в Благовещенске мосту через Зею, пострадавших нет, сообщает минтранс Амурской... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T10:29

2022-07-06T10:29

2022-07-06T10:37

происшествия

амурская область

благовещенск

василий орлов (губернатор)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 июл - РИА Новости. Металлоконструкции накаточных устройств сместились из-за жары на строящемся в Благовещенске мосту через Зею, пострадавших нет, сообщает минтранс Амурской области.В среду в соцсетях появилось видео, на котором заметно, что часть конструкций на мосту изогнулась и сместилась. "На строительной площадке нового зейского моста при выполнении надвижки пролётного строения произошла нештатная ситуация - смещение временных металлоконструкций накаточных устройств. Причиной смещения стало расширение металла из-за аномально высокой температуры воздуха. Оперативно приняты технические решения, ситуация не повлияла на мостовые конструкции", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавших и травм у строителей нет. Работа на объекте продолжается в штатном режиме.В конце апреля 2020 года глава Приамурья Василий Орлов время совещания у президента сообщил, что на единственном мосту через реку Зея просела плита, и попросил рассмотреть возможность изменить сроки строительства нового моста в Благовещенске, на возведение которого в федеральном бюджете предусмотрены 9 миллиардов рублей на 2021-2022 годы.Строить новый Зейский мост начали в 2020 году, ввести его в эксплуатацию планируется в 2023 году. Строители АО "БТС- МОСТ " возводят сооружение одновременно с двух берегов. Основой автомобильного моста станут 26 опор и вантовая конструкция. Общая протяженность объекта - 9 километров, из которых 2 километра – мостовая часть, 7 километров – подходы. Введение его в строй позволит разгрузить на 40-60% существующий мост, расположенный выше по течению реки.Старый мост, построенный в 1981 году, - единственный подъезд от федеральной трассы "Амур", а также единственный выход на левый берег реки Зея. Мост капитально не ремонтировали с момента постройки.

https://ria.ru/20220701/ucheniya-1799590908.html

https://ria.ru/20220627/zhara-1798375298.html

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, амурская область, благовещенск, василий орлов (губернатор)