https://ria.ru/20220706/moskvich-1800796333.html

Минпромторг намерен поддержать производство автомобилей на заводе "Москвич"

Минпромторг намерен поддержать производство автомобилей на заводе "Москвич" - РИА Новости, 06.07.2022

Минпромторг намерен поддержать производство автомобилей на заводе "Москвич"

Минпромторг намерен поддержать производство автомобилей на заводе "Москвич": на локализацию компонентов средства могут быть выделены в виде льготных займов по... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T19:58

2022-07-06T19:58

2022-07-06T20:23

экономика

москва

фонд развития промышленности

технологии

сергей собянин

россия

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Минпромторг намерен поддержать производство автомобилей на заводе "Москвич": на локализацию компонентов средства могут быть выделены в виде льготных займов по программе Фонда развития промышленности, а разработка новой автоплатформы сможет получить субсидии на НИОКР, заявил глава министерства Денис Мантуров.Как ранее в среду заявил мэр Москвы Сергей Собянин, на первом этапе на заводе "Москвич" будет вестись крупноузловая сборка машин из "дружественных" стран, на втором - их выпуск с более глубокой локализацией, параллельно с этим - начиная с сегодняшнего дня - начинается разработка собственной автоплатформы.Планируется, что правительство Москвы совместно с правительством России сформируют долгосрочный заказ на продукцию "Москвича", а также будет инвестировать в развитие автокомпонентной базы. В результате будет создано полномасштабное отечественное автопроизводство, включающее головной московский завод и несколько сотен поставщиков автокомпонентов. Это позволит локализовать в России критически важные технологии автопрома и обеспечить работой около 40 тысяч человек, заверили в мэрии.

https://ria.ru/20220606/zavod-1793433511.html

москва

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, москва, фонд развития промышленности, технологии, сергей собянин, россия