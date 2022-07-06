19:58 06.07.2022 (обновлено: 20:23 06.07.2022)
Минпромторг намерен поддержать производство автомобилей на заводе "Москвич"
Мантуров: Минпромторг намерен поддержать производство автомобилей на заводе "Москвич"
Сборочный цех автомобильного завода "Москвич". Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Минпромторг намерен поддержать производство автомобилей на заводе "Москвич": на локализацию компонентов средства могут быть выделены в виде льготных займов по программе Фонда развития промышленности, а разработка новой автоплатформы сможет получить субсидии на НИОКР, заявил глава министерства Денис Мантуров.
"Мы обязательно поддержим работу Правительства Москвы и "Камаза" по организации производства автомобилей на заводе "Москвич". На локализацию компонентов средства могут быть выделены в виде льготных займов по специальной программе Фонда развития промышленности, а разработка новой российской универсальной платформы сможет получить поддержку в формате субсидии на НИОКР", - сказал министр, слова которого приводит пресс-служба.
Как ранее в среду заявил мэр Москвы Сергей Собянин, на первом этапе на заводе "Москвич" будет вестись крупноузловая сборка машин из "дружественных" стран, на втором - их выпуск с более глубокой локализацией, параллельно с этим - начиная с сегодняшнего дня - начинается разработка собственной автоплатформы.
Планируется, что правительство Москвы совместно с правительством России сформируют долгосрочный заказ на продукцию "Москвича", а также будет инвестировать в развитие автокомпонентной базы. В результате будет создано полномасштабное отечественное автопроизводство, включающее головной московский завод и несколько сотен поставщиков автокомпонентов. Это позволит локализовать в России критически важные технологии автопрома и обеспечить работой около 40 тысяч человек, заверили в мэрии.