https://ria.ru/20220706/moskvich-1800689111.html

Собянин сообщил о начале разработки платформы для электромобилей "Москвич"

Собянин сообщил о начале разработки платформы для электромобилей "Москвич" - РИА Новости, 06.07.2022

Собянин сообщил о начале разработки платформы для электромобилей "Москвич"

Разработка собственной платформы для электромобилей "Москвич" начнется на столичном заводе одновременно с запуском производства автомобилей с двигателями... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T14:55

2022-07-06T14:55

2022-07-06T16:05

экономика

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Разработка собственной платформы для электромобилей "Москвич" начнется на столичном заводе одновременно с запуском производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, об этом сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин."Вместе с нашим технологическим партнером наметили программу возобновления работы теперь уже завода под названием "Москвич". На первом этапе будем заниматься крупноузловой сборкой машин из дружественных нам стран, на втором этапе - более глубокой локализацией этого производства, ну, и параллельно с этим процессом, прямо не дожидаясь каких-то первых итогов, с сегодняшнего дня начинаем работать над созданием собственной платформы (для) электромобиля под названием "Москвич", - сказал мэр в ходе посещения завода и при подписании соглашения о сотрудничестве в области развития легкового автомобильного транспорта между правительством Москвы и ПАО "Камаз".

https://ria.ru/20220606/zavod-1793433511.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, москва, сергей собянин