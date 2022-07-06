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Собянин сообщил о начале разработки платформы для электромобилей "Москвич" - РИА Новости, 06.07.2022
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Собянин сообщил о начале разработки платформы для электромобилей "Москвич"
Собянин сообщил о начале разработки платформы для электромобилей "Москвич" - РИА Новости, 06.07.2022
Собянин сообщил о начале разработки платформы для электромобилей "Москвич"
Разработка собственной платформы для электромобилей "Москвич" начнется на столичном заводе одновременно с запуском производства автомобилей с двигателями... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T14:55
2022-07-06T16:05
экономика
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Разработка собственной платформы для электромобилей "Москвич" начнется на столичном заводе одновременно с запуском производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, об этом сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин."Вместе с нашим технологическим партнером наметили программу возобновления работы теперь уже завода под названием "Москвич". На первом этапе будем заниматься крупноузловой сборкой машин из дружественных нам стран, на втором этапе - более глубокой локализацией этого производства, ну, и параллельно с этим процессом, прямо не дожидаясь каких-то первых итогов, с сегодняшнего дня начинаем работать над созданием собственной платформы (для) электромобиля под названием "Москвич", - сказал мэр в ходе посещения завода и при подписании соглашения о сотрудничестве в области развития легкового автомобильного транспорта между правительством Москвы и ПАО "Камаз".
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экономика, москва, сергей собянин
14:55 06.07.2022 (обновлено: 16:05 06.07.2022)
 
Собянин сообщил о начале разработки платформы для электромобилей "Москвич"

Собянин сообщил о начале работы над созданием платформы для электромобилей "Москвич"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор Московского автомобильного завода "Москвич" Дмитрий Пронин и мэр Москвы Сергей Собянин в производственном цехе завода "Москвич". 6 июля 2022
Директор Московского автомобильного завода Москвич Дмитрий Пронин и мэр Москвы Сергей Собянин в производственном цехе завода Москвич. 6 июля 2022 - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Директор Московского автомобильного завода "Москвич" Дмитрий Пронин и мэр Москвы Сергей Собянин в производственном цехе завода "Москвич". 6 июля 2022
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Разработка собственной платформы для электромобилей "Москвич" начнется на столичном заводе одновременно с запуском производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, об этом сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд с "Моделью I" из примерного модельного ряда продукции автомобильного завода "Москвич". Завод возвращает название "Москвич" (Московский автомобильный завод (МАЗ) "Москвич") на фоне сделки по продаже полного пакета акций Renault Russia московским властям.
Стенд с Моделью I из примерного модельного ряда продукции автомобильного завода Москвич
1 из 5
Стенд с "Моделью I" из примерного модельного ряда продукции автомобильного завода "Москвич". Завод возвращает название "Москвич" (Московский автомобильный завод (МАЗ) "Москвич") на фоне сделки по продаже полного пакета акций Renault Russia московским властям.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд с "Моделью I" из примерного модельного ряда продукции автомобильного завода "Москвич". Завод возвращает название "Москвич" (Московский автомобильный завод (МАЗ) "Москвич") на фоне сделки по продаже полного пакета акций Renault Russia московским властям.
Стенд с Моделью I из примерного модельного ряда продукции автомобильного завода Москвич
2 из 5
Стенд с "Моделью I" из примерного модельного ряда продукции автомобильного завода "Москвич". Завод возвращает название "Москвич" (Московский автомобильный завод (МАЗ) "Москвич") на фоне сделки по продаже полного пакета акций Renault Russia московским властям.
© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд с "Моделью II" из примерного модельного ряда продукции автомобильного завода "Москвич". Завод возвращает название "Москвич" (Московский автомобильный завод (МАЗ) "Москвич") на фоне сделки по продаже полного пакета акций Renault Russia московским властям.
Стенд с Моделью II из примерного модельного ряда продукции автомобильного завода Москвич
3 из 5
Стенд с "Моделью II" из примерного модельного ряда продукции автомобильного завода "Москвич". Завод возвращает название "Москвич" (Московский автомобильный завод (МАЗ) "Москвич") на фоне сделки по продаже полного пакета акций Renault Russia московским властям.
© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд с "Моделью III" из примерного модельного ряда продукции автомобильного завода "Москвич". Завод возвращает название "Москвич" (Московский автомобильный завод (МАЗ) "Москвич") на фоне сделки по продаже полного пакета акций Renault Russia московским властям.
Стенд с Моделью III из примерного модельного ряда продукции автомобильного завода Москвич
4 из 5
Стенд с "Моделью III" из примерного модельного ряда продукции автомобильного завода "Москвич". Завод возвращает название "Москвич" (Московский автомобильный завод (МАЗ) "Москвич") на фоне сделки по продаже полного пакета акций Renault Russia московским властям.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд с "Моделью IV" из примерного модельного ряда продукции автомобильного завода "Москвич". Завод возвращает название "Москвич" (Московский автомобильный завод (МАЗ) "Москвич") на фоне сделки по продаже полного пакета акций Renault Russia московским властям.
Стенд с Моделью IV из примерного модельного ряда продукции автомобильного завода Москвич
5 из 5
Стенд с "Моделью IV" из примерного модельного ряда продукции автомобильного завода "Москвич". Завод возвращает название "Москвич" (Московский автомобильный завод (МАЗ) "Москвич") на фоне сделки по продаже полного пакета акций Renault Russia московским властям.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 5
Стенд с "Моделью I" из примерного модельного ряда продукции автомобильного завода "Москвич". Завод возвращает название "Москвич" (Московский автомобильный завод (МАЗ) "Москвич") на фоне сделки по продаже полного пакета акций Renault Russia московским властям.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
2 из 5
Стенд с "Моделью I" из примерного модельного ряда продукции автомобильного завода "Москвич". Завод возвращает название "Москвич" (Московский автомобильный завод (МАЗ) "Москвич") на фоне сделки по продаже полного пакета акций Renault Russia московским властям.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
3 из 5
Стенд с "Моделью II" из примерного модельного ряда продукции автомобильного завода "Москвич". Завод возвращает название "Москвич" (Московский автомобильный завод (МАЗ) "Москвич") на фоне сделки по продаже полного пакета акций Renault Russia московским властям.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
4 из 5
Стенд с "Моделью III" из примерного модельного ряда продукции автомобильного завода "Москвич". Завод возвращает название "Москвич" (Московский автомобильный завод (МАЗ) "Москвич") на фоне сделки по продаже полного пакета акций Renault Russia московским властям.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
5 из 5
Стенд с "Моделью IV" из примерного модельного ряда продукции автомобильного завода "Москвич". Завод возвращает название "Москвич" (Московский автомобильный завод (МАЗ) "Москвич") на фоне сделки по продаже полного пакета акций Renault Russia московским властям.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
"Вместе с нашим технологическим партнером наметили программу возобновления работы теперь уже завода под названием "Москвич". На первом этапе будем заниматься крупноузловой сборкой машин из дружественных нам стран, на втором этапе - более глубокой локализацией этого производства, ну, и параллельно с этим процессом, прямо не дожидаясь каких-то первых итогов, с сегодняшнего дня начинаем работать над созданием собственной платформы (для) электромобиля под названием "Москвич", - сказал мэр в ходе посещения завода и при подписании соглашения о сотрудничестве в области развития легкового автомобильного транспорта между правительством Москвы и ПАО "Камаз".
Демонтаж вывески со здания автозавода Рено в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 12:44
Бывший завод Renault в Москве официально переименовали в "Москвич"
 
ЭкономикаМоскваСергей Собянин
 
 
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