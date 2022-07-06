https://ria.ru/20220706/moskva-1800714933.html
В Москве ограничат скорость на центральных улицах
В Москве ограничат скорость на центральных улицах - РИА Новости, 06.07.2022
В Москве ограничат скорость на центральных улицах
Скорость движения на некоторых улицах в центре Москвы ограничат до 30 и 50 километров в час, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра организации дорожного... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T16:01
2022-07-06T16:01
2022-07-06T18:31
общество
россия
авто
центр организации дорожного движения (цодд)
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Скорость движения на некоторых улицах в центре Москвы ограничат до 30 и 50 километров в час, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра организации дорожного движения."Улицы в центре станут безопаснее. Скорость станет ниже на Тверской, Большой Ордынке, Пятницкой (50 километров в час), Рождественке, Солянке, Гончарной и Котельнической набережных (30 километров в час)", — уточнили в ведомстве.Как отметили в ЦОДД, в центре столицы происходит не только автомобильное движение, но также действует общественный транспорт, ездят велосипедисты и пользователи самокатов, гуляют пешеходы.Там также подчеркнули, что новая мера не повлияет на пробки, поскольку днем в центре скорость машин не превышает 30-40 километров в час.Кроме того, в ЦОДД считают необходимым установить для каждой улицы в зависимости от ее назначения свой скоростной режим: на широких магистралях — повысить, в местах пересечения пешеходов и автомобилей — понизить.В прошлом году на Бульварном кольце и других улицах снизили скоростной режим. За это время количество ДТП уменьшилось в два раза. А на Большой Никитской не произошло ни одного, подчеркнули в ведомстве.В Центре организации дорожного движения заключили, что ограничение скорости машин в Москве позволит сократить количество аварий и будет соответствовать тенденции, наблюдаемой в крупных городах по всему миру.
https://ria.ru/20220630/skorost-1799368665.html
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общество, россия, авто, центр организации дорожного движения (цодд)
16:01 06.07.2022 (обновлено: 18:31 06.07.2022)
В Москве ограничат скорость на центральных улицах
ЦОДД: на Тверской, Пятницкой и других улицах в центре Москвы ограничат скорость движения
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Скорость движения на некоторых улицах в центре Москвы ограничат до 30 и 50 километров в час, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра организации дорожного движения.
"Улицы в центре станут безопаснее. Скорость станет ниже на Тверской, Большой Ордынке, Пятницкой (50 километров в час), Рождественке, Солянке, Гончарной и Котельнической набережных (30 километров в час)", — уточнили в ведомстве.
Как отметили в ЦОДД
, в центре столицы происходит не только автомобильное движение, но также действует общественный транспорт, ездят велосипедисты и пользователи самокатов, гуляют пешеходы.
"Высокая скорость здесь не нужна. Например, Солянка — там три полосы. По улице проходит 24 маршрута автобусов, которые ежедневно перевозят 50 тысяч пассажиров. Здесь много культурных объектов, где скапливаются люди. Выше 30 километров в час там никто не ездит", — пояснили в пресс-службе.
Там также подчеркнули, что новая мера не повлияет на пробки, поскольку днем в центре скорость машин не превышает 30-40 километров в час.
Кроме того, в ЦОДД считают необходимым установить для каждой улицы в зависимости от ее назначения свой скоростной режим: на широких магистралях — повысить, в местах пересечения пешеходов и автомобилей — понизить.
В прошлом году на Бульварном кольце и других улицах снизили скоростной режим. За это время количество ДТП уменьшилось в два раза. А на Большой Никитской не произошло ни одного, подчеркнули в ведомстве.
В Центре организации дорожного движения заключили, что ограничение скорости машин в Москве
позволит сократить количество аварий и будет соответствовать тенденции, наблюдаемой в крупных городах по всему миру.