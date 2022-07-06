https://ria.ru/20220706/moskva-1800714933.html

В Москве ограничат скорость на центральных улицах

В Москве ограничат скорость на центральных улицах - РИА Новости, 06.07.2022

В Москве ограничат скорость на центральных улицах

Скорость движения на некоторых улицах в центре Москвы ограничат до 30 и 50 километров в час, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра организации дорожного... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T16:01

2022-07-06T16:01

2022-07-06T18:31

общество

россия

авто

центр организации дорожного движения (цодд)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155684/52/1556845214_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_5933ff30932512964460e3133f265a7b.jpg

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Скорость движения на некоторых улицах в центре Москвы ограничат до 30 и 50 километров в час, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра организации дорожного движения."Улицы в центре станут безопаснее. Скорость станет ниже на Тверской, Большой Ордынке, Пятницкой (50 километров в час), Рождественке, Солянке, Гончарной и Котельнической набережных (30 километров в час)", — уточнили в ведомстве.Как отметили в ЦОДД, в центре столицы происходит не только автомобильное движение, но также действует общественный транспорт, ездят велосипедисты и пользователи самокатов, гуляют пешеходы.Там также подчеркнули, что новая мера не повлияет на пробки, поскольку днем в центре скорость машин не превышает 30-40 километров в час.Кроме того, в ЦОДД считают необходимым установить для каждой улицы в зависимости от ее назначения свой скоростной режим: на широких магистралях — повысить, в местах пересечения пешеходов и автомобилей — понизить.В прошлом году на Бульварном кольце и других улицах снизили скоростной режим. За это время количество ДТП уменьшилось в два раза. А на Большой Никитской не произошло ни одного, подчеркнули в ведомстве.В Центре организации дорожного движения заключили, что ограничение скорости машин в Москве позволит сократить количество аварий и будет соответствовать тенденции, наблюдаемой в крупных городах по всему миру.

https://ria.ru/20220630/skorost-1799368665.html

https://ria.ru/20220610/shtraf-1794625929.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, авто, центр организации дорожного движения (цодд)