https://ria.ru/20220706/moda-1800790374.html

Фурсин о Московской неделе моды: не рассчитывали на такой объем участников

Фурсин о Московской неделе моды: не рассчитывали на такой объем участников - РИА Новости, 06.07.2022

Фурсин о Московской неделе моды: не рассчитывали на такой объем участников

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин рассказал, что изначально не рассчитывал на большое... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T19:34

2022-07-06T19:34

2022-07-06T19:34

культура

новости культуры

мода

стиль жизни

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин рассказал, что изначально не рассчитывал на большое количество участников в Московской неделе моды.Он отметил, что мероприятие — всероссийское, а его концепцию сформировали сами дизайнеры. По его мнению, на Неделе моды установился контакт между байерами и модельерами. У первых появилось понимание, что они могут закупать и предлагать сегодняшнему потребителю.Президент Национальной палаты моды, соучредитель Фонда моды Александр Шумский заявил, что Московская неделя моды будет проходить дважды в год. Сроки проведения будут корректироваться. Первая Московская неделя моды прошла в столице с 20 по 26 июня.

https://ria.ru/20220628/moda-1798627823.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, мода, стиль жизни, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)