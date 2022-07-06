https://ria.ru/20220706/moda-1800790374.html
Фурсин о Московской неделе моды: не рассчитывали на такой объем участников
Фурсин о Московской неделе моды: не рассчитывали на такой объем участников - РИА Новости, 06.07.2022
Фурсин о Московской неделе моды: не рассчитывали на такой объем участников
Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин рассказал, что изначально не рассчитывал на большое... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T19:34
2022-07-06T19:34
2022-07-06T19:34
культура
новости культуры
мода
стиль жизни
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин рассказал, что изначально не рассчитывал на большое количество участников в Московской неделе моды.Он отметил, что мероприятие — всероссийское, а его концепцию сформировали сами дизайнеры. По его мнению, на Неделе моды установился контакт между байерами и модельерами. У первых появилось понимание, что они могут закупать и предлагать сегодняшнему потребителю.Президент Национальной палаты моды, соучредитель Фонда моды Александр Шумский заявил, что Московская неделя моды будет проходить дважды в год. Сроки проведения будут корректироваться. Первая Московская неделя моды прошла в столице с 20 по 26 июня.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, мода, стиль жизни, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
Фурсин о Московской неделе моды: не рассчитывали на такой объем участников
Фурсин: не рассчитывал на большое количество участников в Московской неделе моды
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин рассказал, что изначально не рассчитывал на большое количество участников в Московской неделе моды.
Он отметил, что мероприятие — всероссийское, а его концепцию сформировали сами дизайнеры.
По его мнению, на Неделе моды установился контакт между байерами и модельерами. У первых появилось понимание, что они могут закупать и предлагать сегодняшнему потребителю.
Президент Национальной палаты моды, соучредитель Фонда моды Александр Шумский заявил, что Московская неделя моды будет проходить дважды в год. Сроки проведения будут корректироваться.
Первая Московская неделя моды прошла в столице с 20 по 26 июня.