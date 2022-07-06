https://ria.ru/20220706/mishustin-1800582382.html
Совещание правительства по социальным вопросам с участием Михаила Мишустина
Совещание правительства по социальным вопросам с участием Михаила Мишустина - РИА Новости, 06.07.2022
Совещание правительства по социальным вопросам с участием Михаила Мишустина
Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит совещание с правительством по социальным вопросам. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T11:06
2022-07-06T11:06
2022-07-06T11:06
экономика
россия
михаил мишустин
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Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит совещание с правительством по социальным вопросам.
россия
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Мишустин проводит совещание с правительством по социальным вопросам
LIVE: Мишустин проводит совещание с правительством по социальным вопросам
2022-07-06T11:06
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PT8M24S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, видео
Совещание правительства по социальным вопросам с участием Михаила Мишустина
Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит совещание с правительством по социальным вопросам.
2022-07-06T11:06
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PT8M24S
Совещание правительства по социальным вопросам с участием Михаила Мишустина
Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит совещание с правительством по социальным вопросам.