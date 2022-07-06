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В ДНР уничтожили две американские пусковые установки системы HIMARS - РИА Новости, 06.07.2022
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В ДНР уничтожили две американские пусковые установки системы HIMARS
В ДНР уничтожили две американские пусковые установки системы HIMARS - РИА Новости, 06.07.2022
В ДНР уничтожили две американские пусковые установки системы HIMARS
Российские ВКС уничтожили две американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T11:58
2022-07-06T18:35
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российские ВКС уничтожили две американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны.Помимо этого, российская авиация поразила пункт временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады ВСУ в Харькове."Уничтожено до 100 украинских националистов и четыре единицы военной техники", —сказали в ведомстве.ВКС также уничтожили:На восточной окраине населенного пункта Соледар российская авиация уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения 57-й механизированной бригады, где хранилось 1,5 тысячи снарядов различного калибра и более 100 иностранных противотанковых ракетных комплексов."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и военная техника ВСУ в 77-х районах. Российским истребителем Су-35 в ходе одного воздушного боя в районе населенных пунктов Николаевка и Снегиревка Николаевской области сбиты два вертолета Ми-24 и один самолет Су-25 воздушных сил Украины", — добавили в ведомстве.Российские системы ПВО за сутки сбили украинский вертолет Ми-8 и 11 беспилотников, а также перехватили девять украинских баллистических ракет "Точка-У" в ДНР, ЛНР и Херсонской области, а также восемь реактивных снарядов систем залпового огня в ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию Луганской народной республики, а также значительную часть Донецкой народной республики, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
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Кадры уничтожения американских установок HIMARS на Украине
Кадры уничтожения американских установок HIMARS на Украине
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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
11:58 06.07.2022 (обновлено: 18:35 06.07.2022)
 
В ДНР уничтожили две американские пусковые установки системы HIMARS

Минобороны сообщило об уничтожении ВКС России двух американских РЗСО HIMARS в Донбассе

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российские ВКС уничтожили две американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны.

"В районе населенного пункта Малотарановка высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и два склада боеприпасов к ним", — сказали в ведомстве.

Помимо этого, российская авиация поразила пункт временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады ВСУ в Харькове.
"Уничтожено до 100 украинских националистов и четыре единицы военной техники", —сказали в ведомстве.
ВКС также уничтожили:
  • шесть пунктов управления ВСУ;
  • пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников в районе Лиманы Николаевской области;
  • шесть оружейных складов;
  • 27 районов сосредоточения сил противника;
  • радиолокационную станцию наведения системы С-300.
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На восточной окраине населенного пункта Соледар российская авиация уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения 57-й механизированной бригады, где хранилось 1,5 тысячи снарядов различного калибра и более 100 иностранных противотанковых ракетных комплексов.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и военная техника ВСУ в 77-х районах. Российским истребителем Су-35 в ходе одного воздушного боя в районе населенных пунктов Николаевка и Снегиревка Николаевской области сбиты два вертолета Ми-24 и один самолет Су-25 воздушных сил Украины", — добавили в ведомстве.
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Российские системы ПВО за сутки сбили украинский вертолет Ми-8 и 11 беспилотников, а также перехватили девять украинских баллистических ракет "Точка-У" в ДНР, ЛНР и Херсонской области, а также восемь реактивных снарядов систем залпового огня в ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.
Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию Луганской народной республики, а также значительную часть Донецкой народной республики, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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