11:58 06.07.2022 (обновлено: 18:35 06.07.2022)
В ДНР уничтожили две американские пусковые установки системы HIMARS
Минобороны сообщило об уничтожении ВКС России двух американских РЗСО HIMARS в Донбассе
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российские ВКС уничтожили две американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны.
"В районе населенного пункта Малотарановка высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и два склада боеприпасов к ним", — сказали в ведомстве.
"Уничтожено до 100 украинских националистов и четыре единицы военной техники", —сказали в ведомстве.
ВКС также уничтожили:
- —шесть пунктов управления ВСУ;
- —пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников в районе Лиманы Николаевской области;
- —шесть оружейных складов;
- —27 районов сосредоточения сил противника;
- —радиолокационную станцию наведения системы С-300.
На восточной окраине населенного пункта Соледар российская авиация уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения 57-й механизированной бригады, где хранилось 1,5 тысячи снарядов различного калибра и более 100 иностранных противотанковых ракетных комплексов.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и военная техника ВСУ в 77-х районах. Российским истребителем Су-35 в ходе одного воздушного боя в районе населенных пунктов Николаевка и Снегиревка Николаевской области сбиты два вертолета Ми-24 и один самолет Су-25 воздушных сил Украины", — добавили в ведомстве.
Российские системы ПВО за сутки сбили украинский вертолет Ми-8 и 11 беспилотников, а также перехватили девять украинских баллистических ракет "Точка-У" в ДНР, ЛНР и Херсонской области, а также восемь реактивных снарядов систем залпового огня в ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.
Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию Луганской народной республики, а также значительную часть Донецкой народной республики, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.