https://ria.ru/20220706/minoborony-1800633880.html

В ДНР уничтожили две американские пусковые установки системы HIMARS

В ДНР уничтожили две американские пусковые установки системы HIMARS - РИА Новости, 06.07.2022

В ДНР уничтожили две американские пусковые установки системы HIMARS

Российские ВКС уничтожили две американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T11:58

2022-07-06T11:58

2022-07-06T18:35

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российские ВКС уничтожили две американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны.Помимо этого, российская авиация поразила пункт временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады ВСУ в Харькове."Уничтожено до 100 украинских националистов и четыре единицы военной техники", —сказали в ведомстве.ВКС также уничтожили:На восточной окраине населенного пункта Соледар российская авиация уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения 57-й механизированной бригады, где хранилось 1,5 тысячи снарядов различного калибра и более 100 иностранных противотанковых ракетных комплексов."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и военная техника ВСУ в 77-х районах. Российским истребителем Су-35 в ходе одного воздушного боя в районе населенных пунктов Николаевка и Снегиревка Николаевской области сбиты два вертолета Ми-24 и один самолет Су-25 воздушных сил Украины", — добавили в ведомстве.Российские системы ПВО за сутки сбили украинский вертолет Ми-8 и 11 беспилотников, а также перехватили девять украинских баллистических ракет "Точка-У" в ДНР, ЛНР и Херсонской области, а также восемь реактивных снарядов систем залпового огня в ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию Луганской народной республики, а также значительную часть Донецкой народной республики, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

https://ria.ru/20220706/slavyansk-1800418797.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кадры уничтожения американских установок HIMARS на Украине Кадры уничтожения американских установок HIMARS на Украине 2022-07-06T11:58 true PT0M27S

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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)