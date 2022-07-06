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В Николаевской области уничтожили пункт дислокации иностранных наемников - РИА Новости, 06.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220706/minoborony-1800632506.html
В Николаевской области уничтожили пункт дислокации иностранных наемников
В Николаевской области уничтожили пункт дислокации иностранных наемников - РИА Новости, 06.07.2022
В Николаевской области уничтожили пункт дислокации иностранных наемников
В районе Широколановки Николаевской области, сообщают в Минобороны, высокоточным оружием уничтожена радиолокационная станция наведения системы ПВО С-300 и пункт РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T11:55
2022-07-06T13:03
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. В районе Широколановки Николаевской области, сообщают в Минобороны, высокоточным оружием уничтожена радиолокационная станция наведения системы ПВО С-300 и пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников в районе Лиманы Николаевской области, сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ."Высокоточным оружием уничтожена радиолокационная станция наведения системы ПВО С-300 и пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников в районе Лиманы Николаевской области", - сказали в ведомстве.
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в мире, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, зрк с-300
11:55 06.07.2022 (обновлено: 13:03 06.07.2022)
 
В Николаевской области уничтожили пункт дислокации иностранных наемников

Минобороны: в Николаевской области уничтожена радиолокационная станция наведения С-300

© AP PhotoРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© AP Photo
Российские военнослужащие . Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. В районе Широколановки Николаевской области, сообщают в Минобороны, высокоточным оружием уничтожена радиолокационная станция наведения системы ПВО С-300 и пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников в районе Лиманы Николаевской области, сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ.
"Высокоточным оружием уничтожена радиолокационная станция наведения системы ПВО С-300 и пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников в районе Лиманы Николаевской области", - сказали в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЗРК С-300
 
 
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