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В Николаевской области уничтожили пункт дислокации иностранных наемников
В Николаевской области уничтожили пункт дислокации иностранных наемников - РИА Новости, 06.07.2022
В Николаевской области уничтожили пункт дислокации иностранных наемников
В районе Широколановки Николаевской области, сообщают в Минобороны, высокоточным оружием уничтожена радиолокационная станция наведения системы ПВО С-300 и пункт РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T11:55
2022-07-06T11:55
2022-07-06T13:03
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. В районе Широколановки Николаевской области, сообщают в Минобороны, высокоточным оружием уничтожена радиолокационная станция наведения системы ПВО С-300 и пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников в районе Лиманы Николаевской области, сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ."Высокоточным оружием уничтожена радиолокационная станция наведения системы ПВО С-300 и пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников в районе Лиманы Николаевской области", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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в мире, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, зрк с-300
11:55 06.07.2022 (обновлено: 13:03 06.07.2022)
В Николаевской области уничтожили пункт дислокации иностранных наемников
Минобороны: в Николаевской области уничтожена радиолокационная станция наведения С-300