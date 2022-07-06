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В Николаевской области уничтожили пункт дислокации иностранных наемников

В Николаевской области уничтожили пункт дислокации иностранных наемников - РИА Новости, 06.07.2022

В Николаевской области уничтожили пункт дислокации иностранных наемников

В районе Широколановки Николаевской области, сообщают в Минобороны, высокоточным оружием уничтожена радиолокационная станция наведения системы ПВО С-300 и пункт РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T11:55

2022-07-06T11:55

2022-07-06T13:03

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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. В районе Широколановки Николаевской области, сообщают в Минобороны, высокоточным оружием уничтожена радиолокационная станция наведения системы ПВО С-300 и пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников в районе Лиманы Николаевской области, сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ."Высокоточным оружием уничтожена радиолокационная станция наведения системы ПВО С-300 и пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников в районе Лиманы Николаевской области", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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