13:52 06.07.2022 (обновлено: 14:09 06.07.2022)
В МИД выразили недоумение из-за публикации разговора Макрона и Путина
Замглавы ДИП МИД Зайцев заявил, что публиковать разговор Макрона и Путина неэтично
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Публикация французскими СМИ частичного содержания разговора президентов России и Франции не может не вызывать недоумение, это неприемлемо и неэтично, заявил заместитель директора ДИП МИД России Алексей Зайцев.
"Появление во французских СМИ частичного содержания телефонного разговора между президентами России и Франции от 20-го февраля не может не вызывать недоумение, к сожалению, это не первый подобный случай, когда детали по определению конфиденциальной беседы между лидерами двух стран становятся достоянием широкой общественности. Считаем неприемлемым и неэтичным придавать огласке столь деликатную информацию", - сказал Зайцев на брифинге в среду, подчеркнув, что это не соответствует принятой в дипломатии практике контактов на высшем уровне.
Ранее публикацию фрагментов телефонных переговоров президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров: по его словам, дипломатическая этика не предполагает слива записей. Лавров при этом добавил, что в российской практике был один случай, когда МИД РФ опубликовал запись переговоров с министрами иностранных дел Франции и Германии, с которыми Россия работала в рамках "нормандского формата" и которых Москва пыталась убедить заставить Киев выполнить минские соглашения.
При этом Лавров подчеркнул, что перед тем, как Москва опубликовала детали его переговоров с коллегами из Франции и ФРГ, их трижды публично предупредили о предстоящих действиях, но они не отреагировали.