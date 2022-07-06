https://ria.ru/20220706/mid-1800668498.html

В МИД выразили недоумение из-за публикации разговора Макрона и Путина

В МИД выразили недоумение из-за публикации разговора Макрона и Путина - РИА Новости, 06.07.2022

В МИД выразили недоумение из-за публикации разговора Макрона и Путина

Публикация французскими СМИ частичного содержания разговора президентов России и Франции не может не вызывать недоумение, это неприемлемо и неэтично, заявил... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T13:52

2022-07-06T13:52

2022-07-06T14:09

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир путин

эммануэль макрон

сергей лавров

франция

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Публикация французскими СМИ частичного содержания разговора президентов России и Франции не может не вызывать недоумение, это неприемлемо и неэтично, заявил заместитель директора ДИП МИД России Алексей Зайцев.Ранее публикацию фрагментов телефонных переговоров президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров: по его словам, дипломатическая этика не предполагает слива записей. Лавров при этом добавил, что в российской практике был один случай, когда МИД РФ опубликовал запись переговоров с министрами иностранных дел Франции и Германии, с которыми Россия работала в рамках "нормандского формата" и которых Москва пыталась убедить заставить Киев выполнить минские соглашения.При этом Лавров подчеркнул, что перед тем, как Москва опубликовала детали его переговоров с коллегами из Франции и ФРГ, их трижды публично предупредили о предстоящих действиях, но они не отреагировали.

https://ria.ru/20220706/grayner-1800664759.html

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в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, эммануэль макрон, сергей лавров, франция, германия