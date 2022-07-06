https://ria.ru/20220706/memorial-1800728524.html

Посольство России прокомментировало снос советского мемориала в Клайпеде

Посольство России прокомментировало снос советского мемориала в Клайпеде - РИА Новости, 06.07.2022

Посольство России прокомментировало снос советского мемориала в Клайпеде

Снос мемориала советским воинам-освободителям в литовской Клайпеде вызывает горечь и негодование, это чудовищная несправедливость, заявили в посольстве России в РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T16:34

2022-07-06T16:34

2022-07-06T16:34

в мире

литва

россия

клайпеда

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Снос мемориала советским воинам-освободителям в литовской Клайпеде вызывает горечь и негодование, это чудовищная несправедливость, заявили в посольстве России в Литве.Ранее горсовет литовской Клайпеды принял решение демонтировать мемориал советским воинам. По словам мэра города Витаутаса Грубляускаса, мемориальный комплекс будет перенесен в музей советских памятников в парке Грутас."Снос мемориала советским воинам-освободителям в Клайпеде вызывает горечь и негодование. Голос разума, а также требования внушительной части клайпедчан отказаться от этого намерения так и не были услышаны властями. Неужели красноармейцы, отдавшие свои жизни для того, чтобы передать этот город литовцам, заслуживают подобного отношения - отношения, основывающегося на жуткой неблагодарности, издевательстве и глумлении?!" - говорится в сообщении дипмиссии.Если не нынешнее здешнее поколение, то его потомки "дадут правильную оценку этому периоду времени и происходившим в нем злодеяниям литовских властей… и принесут покаяние павшим бойцам за содеянные их предками бесчинства", подчеркнули в посольстве."А сегодня наши сердца обливаются кровью и скорбят вместе со всеми, кто хранит память о Великом подвиге советского народа, освободившего мир от коричневой чумы, кто видит эту чудовищную несправедливость, когда клайпедские власти сносят памятник тем, кому они обязаны самим существованием Клайпеды, как и своим собственным существованием!" - указали в дипмиссии.Ранее экспертная рабочая группа представила свое заключение по мемориалу, в котором говорится, что место захоронения солдат может быть перестроено, оттуда могут быть удалены символы "советской пропаганды" - бронзовая скульптурная группа из трех воинов, памятник - опущенный меч, каменная звезда в центре мемориала, прикрепленные к скульптурной группе из трех воинов бронзовые плиты с надписью об освобождении Клайпеды, а также каменная плита с надписью об убитых и погибших в фашистских лагерях узниках.Случаи вандализма в Литве в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. Посольство РФ в Литве назвало ситуацию "варварскими и кощунственными" действиями, направленными на разжигание в стране ненависти и страха.

https://ria.ru/20220704/litva-1800040885.html

https://ria.ru/20220604/pamyatniki-1793168505.html

литва

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клайпеда

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, литва, россия, клайпеда