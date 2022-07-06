Рейтинг@Mail.ru
Посольство России прокомментировало снос советского мемориала в Клайпеде - РИА Новости, 06.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220706/memorial-1800728524.html
Посольство России прокомментировало снос советского мемориала в Клайпеде
Посольство России прокомментировало снос советского мемориала в Клайпеде - РИА Новости, 06.07.2022
Посольство России прокомментировало снос советского мемориала в Клайпеде
Снос мемориала советским воинам-освободителям в литовской Клайпеде вызывает горечь и негодование, это чудовищная несправедливость, заявили в посольстве России в РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T16:34
2022-07-06T16:34
в мире
литва
россия
клайпеда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800730041_0:134:2190:1366_1920x0_80_0_0_51e914d084173601a8b12c373b942b2d.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Снос мемориала советским воинам-освободителям в литовской Клайпеде вызывает горечь и негодование, это чудовищная несправедливость, заявили в посольстве России в Литве.Ранее горсовет литовской Клайпеды принял решение демонтировать мемориал советским воинам. По словам мэра города Витаутаса Грубляускаса, мемориальный комплекс будет перенесен в музей советских памятников в парке Грутас."Снос мемориала советским воинам-освободителям в Клайпеде вызывает горечь и негодование. Голос разума, а также требования внушительной части клайпедчан отказаться от этого намерения так и не были услышаны властями. Неужели красноармейцы, отдавшие свои жизни для того, чтобы передать этот город литовцам, заслуживают подобного отношения - отношения, основывающегося на жуткой неблагодарности, издевательстве и глумлении?!" - говорится в сообщении дипмиссии.Если не нынешнее здешнее поколение, то его потомки "дадут правильную оценку этому периоду времени и происходившим в нем злодеяниям литовских властей… и принесут покаяние павшим бойцам за содеянные их предками бесчинства", подчеркнули в посольстве."А сегодня наши сердца обливаются кровью и скорбят вместе со всеми, кто хранит память о Великом подвиге советского народа, освободившего мир от коричневой чумы, кто видит эту чудовищную несправедливость, когда клайпедские власти сносят памятник тем, кому они обязаны самим существованием Клайпеды, как и своим собственным существованием!" - указали в дипмиссии.Ранее экспертная рабочая группа представила свое заключение по мемориалу, в котором говорится, что место захоронения солдат может быть перестроено, оттуда могут быть удалены символы "советской пропаганды" - бронзовая скульптурная группа из трех воинов, памятник - опущенный меч, каменная звезда в центре мемориала, прикрепленные к скульптурной группе из трех воинов бронзовые плиты с надписью об освобождении Клайпеды, а также каменная плита с надписью об убитых и погибших в фашистских лагерях узниках.Случаи вандализма в Литве в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. Посольство РФ в Литве назвало ситуацию "варварскими и кощунственными" действиями, направленными на разжигание в стране ненависти и страха.
https://ria.ru/20220704/litva-1800040885.html
https://ria.ru/20220604/pamyatniki-1793168505.html
литва
россия
клайпеда
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800730041_369:0:2190:1366_1920x0_80_0_0_b8fee35308acb41fcdb4e3f2d8d4333d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, литва, россия, клайпеда
16:34 06.07.2022
 
Посольство России прокомментировало снос советского мемориала в Клайпеде

Посольство России: снос мемориала советским воинам в Клайпеде вызвал горечь и негодование

© Фото : LRT nuotrСнос мемориала советским воинам в Клайпеде
Снос мемориала советским воинам в Клайпеде - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© Фото : LRT nuotr
Снос мемориала советским воинам в Клайпеде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Снос мемориала советским воинам-освободителям в литовской Клайпеде вызывает горечь и негодование, это чудовищная несправедливость, заявили в посольстве России в Литве.
Ранее горсовет литовской Клайпеды принял решение демонтировать мемориал советским воинам. По словам мэра города Витаутаса Грубляускаса, мемориальный комплекс будет перенесен в музей советских памятников в парке Грутас.
"Снос мемориала советским воинам-освободителям в Клайпеде вызывает горечь и негодование. Голос разума, а также требования внушительной части клайпедчан отказаться от этого намерения так и не были услышаны властями. Неужели красноармейцы, отдавшие свои жизни для того, чтобы передать этот город литовцам, заслуживают подобного отношения - отношения, основывающегося на жуткой неблагодарности, издевательстве и глумлении?!" - говорится в сообщении дипмиссии.
Если не нынешнее здешнее поколение, то его потомки "дадут правильную оценку этому периоду времени и происходившим в нем злодеяниям литовских властей… и принесут покаяние павшим бойцам за содеянные их предками бесчинства", подчеркнули в посольстве.
Памятник литовскому поэту Костасу Кубилинскасу в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 11:20
В Вильнюсе осквернили памятник поэту и агенту госбезопасности Литовской ССР
"А сегодня наши сердца обливаются кровью и скорбят вместе со всеми, кто хранит память о Великом подвиге советского народа, освободившего мир от коричневой чумы, кто видит эту чудовищную несправедливость, когда клайпедские власти сносят памятник тем, кому они обязаны самим существованием Клайпеды, как и своим собственным существованием!" - указали в дипмиссии.
Ранее экспертная рабочая группа представила свое заключение по мемориалу, в котором говорится, что место захоронения солдат может быть перестроено, оттуда могут быть удалены символы "советской пропаганды" - бронзовая скульптурная группа из трех воинов, памятник - опущенный меч, каменная звезда в центре мемориала, прикрепленные к скульптурной группе из трех воинов бронзовые плиты с надписью об освобождении Клайпеды, а также каменная плита с надписью об убитых и погибших в фашистских лагерях узниках.
Случаи вандализма в Литве в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. Посольство РФ в Литве назвало ситуацию "варварскими и кощунственными" действиями, направленными на разжигание в стране ненависти и страха.
Памятник Воинам-освободителям в центре Паланги - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
4 июня, 17:30Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
В Белоруссии предложили Польше и Литве забрать у них советские памятники
 
В миреЛитваРоссияКлайпеда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала