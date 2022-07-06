https://ria.ru/20220706/memorial-1800728524.html
Посольство России прокомментировало снос советского мемориала в Клайпеде
Посольство России прокомментировало снос советского мемориала в Клайпеде - РИА Новости, 06.07.2022
Посольство России прокомментировало снос советского мемориала в Клайпеде
Снос мемориала советским воинам-освободителям в литовской Клайпеде вызывает горечь и негодование, это чудовищная несправедливость, заявили в посольстве России в РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T16:34
2022-07-06T16:34
2022-07-06T16:34
в мире
литва
россия
клайпеда
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Снос мемориала советским воинам-освободителям в литовской Клайпеде вызывает горечь и негодование, это чудовищная несправедливость, заявили в посольстве России в Литве.Ранее горсовет литовской Клайпеды принял решение демонтировать мемориал советским воинам. По словам мэра города Витаутаса Грубляускаса, мемориальный комплекс будет перенесен в музей советских памятников в парке Грутас."Снос мемориала советским воинам-освободителям в Клайпеде вызывает горечь и негодование. Голос разума, а также требования внушительной части клайпедчан отказаться от этого намерения так и не были услышаны властями. Неужели красноармейцы, отдавшие свои жизни для того, чтобы передать этот город литовцам, заслуживают подобного отношения - отношения, основывающегося на жуткой неблагодарности, издевательстве и глумлении?!" - говорится в сообщении дипмиссии.Если не нынешнее здешнее поколение, то его потомки "дадут правильную оценку этому периоду времени и происходившим в нем злодеяниям литовских властей… и принесут покаяние павшим бойцам за содеянные их предками бесчинства", подчеркнули в посольстве."А сегодня наши сердца обливаются кровью и скорбят вместе со всеми, кто хранит память о Великом подвиге советского народа, освободившего мир от коричневой чумы, кто видит эту чудовищную несправедливость, когда клайпедские власти сносят памятник тем, кому они обязаны самим существованием Клайпеды, как и своим собственным существованием!" - указали в дипмиссии.Ранее экспертная рабочая группа представила свое заключение по мемориалу, в котором говорится, что место захоронения солдат может быть перестроено, оттуда могут быть удалены символы "советской пропаганды" - бронзовая скульптурная группа из трех воинов, памятник - опущенный меч, каменная звезда в центре мемориала, прикрепленные к скульптурной группе из трех воинов бронзовые плиты с надписью об освобождении Клайпеды, а также каменная плита с надписью об убитых и погибших в фашистских лагерях узниках.Случаи вандализма в Литве в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. Посольство РФ в Литве назвало ситуацию "варварскими и кощунственными" действиями, направленными на разжигание в стране ненависти и страха.
https://ria.ru/20220704/litva-1800040885.html
https://ria.ru/20220604/pamyatniki-1793168505.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, литва, россия, клайпеда
Посольство России прокомментировало снос советского мемориала в Клайпеде
Посольство России: снос мемориала советским воинам в Клайпеде вызвал горечь и негодование
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Снос мемориала советским воинам-освободителям в литовской Клайпеде вызывает горечь и негодование, это чудовищная несправедливость, заявили
в посольстве России в Литве.
Ранее горсовет литовской Клайпеды
принял решение демонтировать мемориал советским воинам. По словам мэра города Витаутаса Грубляускаса
, мемориальный комплекс будет перенесен в музей советских памятников в парке Грутас.
"Снос мемориала советским воинам-освободителям в Клайпеде вызывает горечь и негодование. Голос разума, а также требования внушительной части клайпедчан отказаться от этого намерения так и не были услышаны властями. Неужели красноармейцы, отдавшие свои жизни для того, чтобы передать этот город литовцам, заслуживают подобного отношения - отношения, основывающегося на жуткой неблагодарности, издевательстве и глумлении?!" - говорится в сообщении дипмиссии.
Если не нынешнее здешнее поколение, то его потомки "дадут правильную оценку этому периоду времени и происходившим в нем злодеяниям литовских властей… и принесут покаяние павшим бойцам за содеянные их предками бесчинства", подчеркнули в посольстве.
"А сегодня наши сердца обливаются кровью и скорбят вместе со всеми, кто хранит память о Великом подвиге советского народа, освободившего мир от коричневой чумы, кто видит эту чудовищную несправедливость, когда клайпедские власти сносят памятник тем, кому они обязаны самим существованием Клайпеды, как и своим собственным существованием!" - указали в дипмиссии.
Ранее экспертная рабочая группа представила свое заключение по мемориалу, в котором говорится, что место захоронения солдат может быть перестроено, оттуда могут быть удалены символы "советской пропаганды" - бронзовая скульптурная группа из трех воинов, памятник - опущенный меч, каменная звезда в центре мемориала, прикрепленные к скульптурной группе из трех воинов бронзовые плиты с надписью об освобождении Клайпеды, а также каменная плита с надписью об убитых и погибших в фашистских лагерях узниках.
Случаи вандализма в Литве
в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ
на Украине
. Посольство РФ в Литве назвало ситуацию "варварскими и кощунственными" действиями, направленными на разжигание в стране ненависти и страха.