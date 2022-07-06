https://ria.ru/20220706/memorial-1800695130.html

Мемориал "Саур-Могила" в ДНР восстановят по прямому поручению Путина

Мемориал "Саур-Могила" в ДНР восстановят по прямому поручению Путина - РИА Новости, 06.07.2022

Мемориал "Саур-Могила" в ДНР восстановят по прямому поручению Путина

Мемориальный комплекс "Саур-Могила" в ДНР восстановят по прямому поручению Владимира Путина, сообщил РИА Новости заместитель председателя Российского... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T15:08

2022-07-06T15:08

2022-07-06T16:48

россия

донбасс

донецкая народная республика

российское военно-историческое общество (рвио)

владимир мединский

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800735466_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5607f731bdf18bb355016f7fc383d45a.jpg

ДОНЕЦК, 6 июл — РИА Новости. Мемориальный комплекс "Саур-Могила" в ДНР восстановят по прямому поручению Владимира Путина, сообщил РИА Новости заместитель председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Овсиенко."Первый раз мы на этой точке оказались 5 мая. Видите, какой объем работы уже проделан, работа ведется в соответствии с жестким графиком. <...> За художественную часть отвечает РВИО, за общестроительную — строительный комплекс Министерства обороны. Все, что здесь делается, делается по прямому поручению главы государства. <...> Это мемориал, который посвящен защитникам Донбасса и защитникам России", — сказал он.По его словам, график утвердили заместитель министра обороны Тимур Иванов и председатель РВИО Владимир Мединский."Это мемориал, который для Донбасса имеет абсолютно сакральный смысл. Это поверье, которое уже знают многие: дончане считают, что когда солдат на Саур-Могиле встанет, война закончится. Мы исходим из этого же пожелания и себе, и всем жителям Донбасса", — отметил Овсиенко.Он добавил, что сейчас фактически создается символ победы специальной военной операции."Уже в конце августа — начале сентября планируем торжественное открытие восстановленного возрожденного мемориала "Саур-Могила" ко дню освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков", — сообщил Овсиенко.Вместе с ним мемориал посетил глава ДНР Денис Пушилин.Ранее сообщалось, что российские военные строители проведут в ДНР реконструкцию мемориального комплекса "Саур-Могила", который сильно пострадал от обстрелов украинских националистов в 2014 году. Работы планируют закончить в августе.Памятник "Саур-Могила" — знаковое место в Донецкой народной республике. Он расположен близ республиканского центра на одноименном кургане — одной из высот Донецкого кряжа, за которую в 1943 году велись ожесточенные бои. В память о тех героических событиях в 1967 году здесь появился мемориальный комплекс.

https://ria.ru/20220704/saur-mogila-1800044392.html

https://ria.ru/20220509/donbass-1787612327.html

россия

донбасс

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Когда солдат на Саур-Могиле встанет, война закончится" – Овсиенко про поверье дончан "Когда солдат на Саур-Могиле встанет, война закончится" – Овсиенко про поверье дончан 2022-07-06T15:08 true PT1M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донбасс, донецкая народная республика, российское военно-историческое общество (рвио), владимир мединский, владимир путин