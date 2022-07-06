https://ria.ru/20220706/memorial-1800695130.html
Мемориал "Саур-Могила" в ДНР восстановят по прямому поручению Путина
Мемориал "Саур-Могила" в ДНР восстановят по прямому поручению Путина - РИА Новости, 06.07.2022
Мемориал "Саур-Могила" в ДНР восстановят по прямому поручению Путина
Мемориальный комплекс "Саур-Могила" в ДНР восстановят по прямому поручению Владимира Путина, сообщил РИА Новости заместитель председателя Российского... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T15:08
2022-07-06T15:08
2022-07-06T16:48
россия
донбасс
донецкая народная республика
российское военно-историческое общество (рвио)
владимир мединский
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800735466_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5607f731bdf18bb355016f7fc383d45a.jpg
ДОНЕЦК, 6 июл — РИА Новости. Мемориальный комплекс "Саур-Могила" в ДНР восстановят по прямому поручению Владимира Путина, сообщил РИА Новости заместитель председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Овсиенко."Первый раз мы на этой точке оказались 5 мая. Видите, какой объем работы уже проделан, работа ведется в соответствии с жестким графиком. <...> За художественную часть отвечает РВИО, за общестроительную — строительный комплекс Министерства обороны. Все, что здесь делается, делается по прямому поручению главы государства. <...> Это мемориал, который посвящен защитникам Донбасса и защитникам России", — сказал он.По его словам, график утвердили заместитель министра обороны Тимур Иванов и председатель РВИО Владимир Мединский."Это мемориал, который для Донбасса имеет абсолютно сакральный смысл. Это поверье, которое уже знают многие: дончане считают, что когда солдат на Саур-Могиле встанет, война закончится. Мы исходим из этого же пожелания и себе, и всем жителям Донбасса", — отметил Овсиенко.Он добавил, что сейчас фактически создается символ победы специальной военной операции."Уже в конце августа — начале сентября планируем торжественное открытие восстановленного возрожденного мемориала "Саур-Могила" ко дню освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков", — сообщил Овсиенко.Вместе с ним мемориал посетил глава ДНР Денис Пушилин.Ранее сообщалось, что российские военные строители проведут в ДНР реконструкцию мемориального комплекса "Саур-Могила", который сильно пострадал от обстрелов украинских националистов в 2014 году. Работы планируют закончить в августе.Памятник "Саур-Могила" — знаковое место в Донецкой народной республике. Он расположен близ республиканского центра на одноименном кургане — одной из высот Донецкого кряжа, за которую в 1943 году велись ожесточенные бои. В память о тех героических событиях в 1967 году здесь появился мемориальный комплекс.
https://ria.ru/20220704/saur-mogila-1800044392.html
https://ria.ru/20220509/donbass-1787612327.html
россия
донбасс
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800735466_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fbde95957e5751280d30b07f3d018146.jpg
"Когда солдат на Саур-Могиле встанет, война закончится" – Овсиенко про поверье дончан
"Когда солдат на Саур-Могиле встанет, война закончится" – Овсиенко про поверье дончан
2022-07-06T15:08
true
PT1M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донбасс, донецкая народная республика, российское военно-историческое общество (рвио), владимир мединский, владимир путин
15:08 06.07.2022 (обновлено: 16:48 06.07.2022)
Мемориал "Саур-Могила" в ДНР восстановят по прямому поручению Путина
В РВИО заявили, что мемориал "Саур-Могила" в ДНР восстановят по прямому поручению Путина
ДОНЕЦК, 6 июл — РИА Новости. Мемориальный комплекс "Саур-Могила" в ДНР восстановят по прямому поручению Владимира Путина, сообщил РИА Новости заместитель председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Овсиенко.
"Первый раз мы на этой точке оказались 5 мая. Видите, какой объем работы уже проделан, работа ведется в соответствии с жестким графиком. <...> За художественную часть отвечает РВИО
, за общестроительную — строительный комплекс Министерства обороны. Все, что здесь делается, делается по прямому поручению главы государства. <...> Это мемориал, который посвящен защитникам Донбасса
и защитникам России", — сказал он.
По его словам, график утвердили заместитель министра обороны Тимур Иванов
и председатель РВИО Владимир Мединский
.
"Это мемориал, который для Донбасса имеет абсолютно сакральный смысл. Это поверье, которое уже знают многие: дончане считают, что когда солдат на Саур-Могиле встанет, война закончится. Мы исходим из этого же пожелания и себе, и всем жителям Донбасса", — отметил Овсиенко.
Он добавил, что сейчас фактически создается символ победы специальной военной операции.
"Уже в конце августа — начале сентября планируем торжественное открытие восстановленного возрожденного мемориала "Саур-Могила" ко дню освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков", — сообщил Овсиенко.
Вместе с ним мемориал посетил глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее сообщалось, что российские военные строители проведут в ДНР
реконструкцию мемориального комплекса "Саур-Могила", который сильно пострадал от обстрелов украинских националистов в 2014 году. Работы планируют закончить в августе.
Памятник "Саур-Могила" — знаковое место в Донецкой народной республике. Он расположен близ республиканского центра на одноименном кургане — одной из высот Донецкого кряжа, за которую в 1943 году велись ожесточенные бои. В память о тех героических событиях в 1967 году здесь появился мемориальный комплекс.