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Мемориал "Саур-Могила" в ДНР восстановят по прямому поручению Путина - РИА Новости, 06.07.2022
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Мемориал "Саур-Могила" в ДНР восстановят по прямому поручению Путина
Мемориал "Саур-Могила" в ДНР восстановят по прямому поручению Путина - РИА Новости, 06.07.2022
Мемориал "Саур-Могила" в ДНР восстановят по прямому поручению Путина
Мемориальный комплекс "Саур-Могила" в ДНР восстановят по прямому поручению Владимира Путина, сообщил РИА Новости заместитель председателя Российского... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T15:08
2022-07-06T16:48
россия
донбасс
донецкая народная республика
российское военно-историческое общество (рвио)
владимир мединский
владимир путин
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ДОНЕЦК, 6 июл — РИА Новости. Мемориальный комплекс "Саур-Могила" в ДНР восстановят по прямому поручению Владимира Путина, сообщил РИА Новости заместитель председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Овсиенко."Первый раз мы на этой точке оказались 5 мая. Видите, какой объем работы уже проделан, работа ведется в соответствии с жестким графиком. &lt;...&gt; За художественную часть отвечает РВИО, за общестроительную — строительный комплекс Министерства обороны. Все, что здесь делается, делается по прямому поручению главы государства. &lt;...&gt; Это мемориал, который посвящен защитникам Донбасса и защитникам России", — сказал он.По его словам, график утвердили заместитель министра обороны Тимур Иванов и председатель РВИО Владимир Мединский."Это мемориал, который для Донбасса имеет абсолютно сакральный смысл. Это поверье, которое уже знают многие: дончане считают, что когда солдат на Саур-Могиле встанет, война закончится. Мы исходим из этого же пожелания и себе, и всем жителям Донбасса", — отметил Овсиенко.Он добавил, что сейчас фактически создается символ победы специальной военной операции."Уже в конце августа — начале сентября планируем торжественное открытие восстановленного возрожденного мемориала "Саур-Могила" ко дню освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков", — сообщил Овсиенко.Вместе с ним мемориал посетил глава ДНР Денис Пушилин.Ранее сообщалось, что российские военные строители проведут в ДНР реконструкцию мемориального комплекса "Саур-Могила", который сильно пострадал от обстрелов украинских националистов в 2014 году. Работы планируют закончить в августе.Памятник "Саур-Могила" — знаковое место в Донецкой народной республике. Он расположен близ республиканского центра на одноименном кургане — одной из высот Донецкого кряжа, за которую в 1943 году велись ожесточенные бои. В память о тех героических событиях в 1967 году здесь появился мемориальный комплекс.
https://ria.ru/20220704/saur-mogila-1800044392.html
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"Когда солдат на Саур-Могиле встанет, война закончится" – Овсиенко про поверье дончан
"Когда солдат на Саур-Могиле встанет, война закончится" – Овсиенко про поверье дончан
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россия, донбасс, донецкая народная республика, российское военно-историческое общество (рвио), владимир мединский, владимир путин
15:08 06.07.2022 (обновлено: 16:48 06.07.2022)
 
Мемориал "Саур-Могила" в ДНР восстановят по прямому поручению Путина

В РВИО заявили, что мемориал "Саур-Могила" в ДНР восстановят по прямому поручению Путина

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ДОНЕЦК, 6 июл — РИА Новости. Мемориальный комплекс "Саур-Могила" в ДНР восстановят по прямому поручению Владимира Путина, сообщил РИА Новости заместитель председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Овсиенко.
"Первый раз мы на этой точке оказались 5 мая. Видите, какой объем работы уже проделан, работа ведется в соответствии с жестким графиком. <...> За художественную часть отвечает РВИО, за общестроительную — строительный комплекс Министерства обороны. Все, что здесь делается, делается по прямому поручению главы государства. <...> Это мемориал, который посвящен защитникам Донбасса и защитникам России", — сказал он.
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По его словам, график утвердили заместитель министра обороны Тимур Иванов и председатель РВИО Владимир Мединский.
"Это мемориал, который для Донбасса имеет абсолютно сакральный смысл. Это поверье, которое уже знают многие: дончане считают, что когда солдат на Саур-Могиле встанет, война закончится. Мы исходим из этого же пожелания и себе, и всем жителям Донбасса", — отметил Овсиенко.
Он добавил, что сейчас фактически создается символ победы специальной военной операции.
"Уже в конце августа — начале сентября планируем торжественное открытие восстановленного возрожденного мемориала "Саур-Могила" ко дню освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков", — сообщил Овсиенко.
Вместе с ним мемориал посетил глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее сообщалось, что российские военные строители проведут в ДНР реконструкцию мемориального комплекса "Саур-Могила", который сильно пострадал от обстрелов украинских националистов в 2014 году. Работы планируют закончить в августе.
Памятник "Саур-Могила" — знаковое место в Донецкой народной республике. Он расположен близ республиканского центра на одноименном кургане — одной из высот Донецкого кряжа, за которую в 1943 году велись ожесточенные бои. В память о тех героических событиях в 1967 году здесь появился мемориальный комплекс.
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РоссияДонбассДонецкая Народная РеспубликаРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Владимир МединскийВладимир Путин
 
 
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