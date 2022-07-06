https://ria.ru/20220706/medvedev-1800646655.html

Японцы испугались предупреждения Медведева

Японцы испугались предупреждения Медведева - РИА Новости, 06.07.2022

Японцы испугались предупреждения Медведева

Читатели японской газеты Yomiuri испугались предупреждения заместителя руководителя Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что Япония может лишиться российской РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T12:34

2022-07-06T12:34

2022-07-06T13:37

экономика

владимир путин

газпром

япония

россия

цены на нефть

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Читатели японской газеты Yomiuri испугались предупреждения заместителя руководителя Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что Япония может лишиться российской нефти и газа. Комментаторы оставаться без энергоресурсов не хотят и призывают правительство "немедленно извиниться" перед Москвой и восстановить с ней отношения. "Наша страна ни член НАТО, ни участник украинского конфликта. Тем не менее премьер-министр Кисида обвиняет и наказывает Россию за то, что его якобы смущает, нисколько не задумываясь о последствиях", — написала Rei. "Если по-настоящему думать об интересах Японии, то нужно сказать однозначно: в наших экономических санкциях против России нет никакой выгоды", — заявил Crr. "Мы должны немедленно извиниться перед Россией и восстановить отношения. Проблема в том, что Япония вводит санкции в одностороннем порядке, но этого быть не должно", — поддержал Sep. "Кисида подвергает будущее Японии большой опасности!" — возмутился Сln. "Самому специально раздражать и провоцировать Россию?" — спросил Ren. "Обесценивание иены, стремительный рост цен на энергоресурсы и продукты питания. Во всем этом виновата администрация Кисиды", — заключили читатели. В конце прошлой недели премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что страны G7 планируют установить потолок цены на российскую нефть в половину от ее нынешней стоимости. Медведев отреагировал на это в Telegram-канале, заявив, что в таком случае Токио не получит энергоносители из России и может забыть об участии в проекте "Сахалин-2".Президент Владимир Путин 30 июня подписал указ о "Сахалине-2". Из него следует, что оператора проекта Sakhalin Energy (совместное предприятие "Газпрома", Shell, Mitsui и Mitsubishi) заменит новое российское юридическое лицо, а имущество компании станет собственностью России. Доли в уставном капитале оператора получат "Газпром Сахалин холдинг" и сама новая компания. Иностранным владельцам также предназначаются доли — пропорциональные тем, что они имели в Sakhalin Energy. На то, чтобы уведомить правительство России о согласии принять их, компаниям дается месяц.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220706/aziya-1800520687.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, владимир путин, газпром, япония, россия, цены на нефть