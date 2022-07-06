Рейтинг@Mail.ru
Японцы испугались предупреждения Медведева - РИА Новости, 06.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220706/medvedev-1800646655.html
Японцы испугались предупреждения Медведева
Японцы испугались предупреждения Медведева - РИА Новости, 06.07.2022
Японцы испугались предупреждения Медведева
Читатели японской газеты Yomiuri испугались предупреждения заместителя руководителя Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что Япония может лишиться российской РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T12:34
2022-07-06T13:37
экономика
владимир путин
газпром
япония
россия
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602114014_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_680e0077b42539d20353e42d7659e24e.jpg
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Читатели японской газеты Yomiuri испугались предупреждения заместителя руководителя Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что Япония может лишиться российской нефти и газа. Комментаторы оставаться без энергоресурсов не хотят и призывают правительство "немедленно извиниться" перед Москвой и восстановить с ней отношения. "Наша страна ни член НАТО, ни участник украинского конфликта. Тем не менее премьер-министр Кисида обвиняет и наказывает Россию за то, что его якобы смущает, нисколько не задумываясь о последствиях", — написала Rei. "Если по-настоящему думать об интересах Японии, то нужно сказать однозначно: в наших экономических санкциях против России нет никакой выгоды", — заявил Crr. "Мы должны немедленно извиниться перед Россией и восстановить отношения. Проблема в том, что Япония вводит санкции в одностороннем порядке, но этого быть не должно", — поддержал Sep. "Кисида подвергает будущее Японии большой опасности!" — возмутился Сln. "Самому специально раздражать и провоцировать Россию?" — спросил Ren. "Обесценивание иены, стремительный рост цен на энергоресурсы и продукты питания. Во всем этом виновата администрация Кисиды", — заключили читатели. В конце прошлой недели премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что страны G7 планируют установить потолок цены на российскую нефть в половину от ее нынешней стоимости. Медведев отреагировал на это в Telegram-канале, заявив, что в таком случае Токио не получит энергоносители из России и может забыть об участии в проекте "Сахалин-2".Президент Владимир Путин 30 июня подписал указ о "Сахалине-2". Из него следует, что оператора проекта Sakhalin Energy (совместное предприятие "Газпрома", Shell, Mitsui и Mitsubishi) заменит новое российское юридическое лицо, а имущество компании станет собственностью России. Доли в уставном капитале оператора получат "Газпром Сахалин холдинг" и сама новая компания. Иностранным владельцам также предназначаются доли — пропорциональные тем, что они имели в Sakhalin Energy. На то, чтобы уведомить правительство России о согласии принять их, компаниям дается месяц.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220706/aziya-1800520687.html
https://ria.ru/20220703/borba-1799854789.html
https://ria.ru/20220705/yaponiya-1800243776.html
япония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602114014_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cdc82a512f260413aded32151dbc6de0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир путин, газпром, япония, россия, цены на нефть
12:34 06.07.2022 (обновлено: 13:37 06.07.2022)
 
Японцы испугались предупреждения Медведева

Читатели Yomiuri испугались предупреждения Медведева о нефти и газе

© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Читатели японской газеты Yomiuri испугались предупреждения заместителя руководителя Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что Япония может лишиться российской нефти и газа.
Комментаторы оставаться без энергоресурсов не хотят и призывают правительство "немедленно извиниться" перед Москвой и восстановить с ней отношения.
Китайский почетный караул перед Домом народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
Вчера, 08:00
Азия отнимает у Запада дипломатию
"Наша страна ни член НАТО, ни участник украинского конфликта. Тем не менее премьер-министр Кисида обвиняет и наказывает Россию за то, что его якобы смущает, нисколько не задумываясь о последствиях", — написала Rei.
"Если по-настоящему думать об интересах Японии, то нужно сказать однозначно: в наших экономических санкциях против России нет никакой выгоды", — заявил Crr.
"Мы должны немедленно извиниться перед Россией и восстановить отношения. Проблема в том, что Япония вводит санкции в одностороннем порядке, но этого быть не должно", — поддержал Sep.
"Кисида подвергает будущее Японии большой опасности!" — возмутился Сln.
"Самому специально раздражать и провоцировать Россию?" — спросил Ren.
"Обесценивание иены, стремительный рост цен на энергоресурсы и продукты питания. Во всем этом виновата администрация Кисиды", — заключили читатели.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
3 июля, 04:37
Bloomberg: Путин одним указом вызвал жесткую борьбу на Западе
В конце прошлой недели премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что страны G7 планируют установить потолок цены на российскую нефть в половину от ее нынешней стоимости. Медведев отреагировал на это в Telegram-канале, заявив, что в таком случае Токио не получит энергоносители из России и может забыть об участии в проекте "Сахалин-2".
Президент Владимир Путин 30 июня подписал указ о "Сахалине-2". Из него следует, что оператора проекта Sakhalin Energy (совместное предприятие "Газпрома", Shell, Mitsui и Mitsubishi) заменит новое российское юридическое лицо, а имущество компании станет собственностью России. Доли в уставном капитале оператора получат "Газпром Сахалин холдинг" и сама новая компания. Иностранным владельцам также предназначаются доли — пропорциональные тем, что они имели в Sakhalin Energy. На то, чтобы уведомить правительство России о согласии принять их, компаниям дается месяц.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Танкер на терминале по отгрузке СПГ проекта Сахалин-2 - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 05:00
Япония попросила Россию разъяснить указ Путина о "Сахалине-2"
 
ЭкономикаВладимир ПутинГазпромЯпонияРоссияЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала