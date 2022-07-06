https://ria.ru/20220706/medpomosch-1800720917.html

Мурашко призвал восстановить объемы медпомощи, отложенные из-за пандемии

Мурашко призвал восстановить объемы медпомощи, отложенные из-за пандемии - РИА Новости, 06.07.2022

Мурашко призвал восстановить объемы медпомощи, отложенные из-за пандемии

Минздрав России планирует восстановить объемы медицинской помощи, которые были отложены из-за пандемии коронавируса, это в том числе помощь пациентам с... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T16:16

2022-07-06T16:16

2022-07-06T16:16

общество

здоровье - общество

михаил мурашко

здравоохранение

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Минздрав России планирует восстановить объемы медицинской помощи, которые были отложены из-за пандемии коронавируса, это в том числе помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сейчас мы должны восстановить те объемы, которые были отложены - это и ортопедическая помощь, это и операции на сердечно-сосудистой системе, которые в определенный рисковый период были отложены, все это необходимо восстановить",- сказал Мурашко на конгрессе "Национальное здравоохранение 2022".Он уточнил, что министерство здравоохранения уже увеличило объемы высокотехнологической помощи по профилю сердечно-сосудистых заболеваний.

https://ria.ru/20220706/minzdrav-1800661644.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, михаил мурашко, здравоохранение