https://ria.ru/20220706/medpomosch-1800720917.html
Мурашко призвал восстановить объемы медпомощи, отложенные из-за пандемии
Мурашко призвал восстановить объемы медпомощи, отложенные из-за пандемии - РИА Новости, 06.07.2022
Мурашко призвал восстановить объемы медпомощи, отложенные из-за пандемии
Минздрав России планирует восстановить объемы медицинской помощи, которые были отложены из-за пандемии коронавируса, это в том числе помощь пациентам с... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T16:16
2022-07-06T16:16
2022-07-06T16:16
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
здравоохранение
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Минздрав России планирует восстановить объемы медицинской помощи, которые были отложены из-за пандемии коронавируса, это в том числе помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сейчас мы должны восстановить те объемы, которые были отложены - это и ортопедическая помощь, это и операции на сердечно-сосудистой системе, которые в определенный рисковый период были отложены, все это необходимо восстановить",- сказал Мурашко на конгрессе "Национальное здравоохранение 2022".Он уточнил, что министерство здравоохранения уже увеличило объемы высокотехнологической помощи по профилю сердечно-сосудистых заболеваний.
https://ria.ru/20220706/minzdrav-1800661644.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, михаил мурашко, здравоохранение
Мурашко призвал восстановить объемы медпомощи, отложенные из-за пандемии
Глава Минздрава Мурашко: нужно восстановить объемы медпомощи, отложенные из-за пандемии
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Минздрав России планирует восстановить объемы медицинской помощи, которые были отложены из-за пандемии коронавируса, это в том числе помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сейчас мы должны восстановить те объемы, которые были отложены - это и ортопедическая помощь, это и операции на сердечно-сосудистой системе, которые в определенный рисковый период были отложены, все это необходимо восстановить",- сказал Мурашко на конгрессе "Национальное здравоохранение 2022".
Он уточнил, что министерство здравоохранения уже увеличило объемы высокотехнологической помощи по профилю сердечно-сосудистых заболеваний.