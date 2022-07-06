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Маск сравнил мир и антиутопию Оруэлла - РИА Новости, 06.07.2022
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Маск сравнил мир и антиутопию Оруэлла
Маск сравнил мир и антиутопию Оруэлла - РИА Новости, 06.07.2022
Маск сравнил мир и антиутопию Оруэлла
Мир лучше антиутопии британского писателя Джорджа Оруэлла, хотя слежки в нем и больше, чем фантазировал новеллист, считает американский предприниматель Илон... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T22:56
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в мире
илон маск
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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Мир лучше антиутопии британского писателя Джорджа Оруэлла, хотя слежки в нем и больше, чем фантазировал новеллист, считает американский предприниматель Илон Маск.Так он ответил пользователю соцсети, который назвал британского новеллиста оптимистом.Оруэлл наиболее известен своим романом-антиутопией "1984", изданным в 1949 году.
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в мире, илон маск
22:56 06.07.2022
 
Маск сравнил мир и антиутопию Оруэлла

Маск: мир гораздо лучше антиутопии британского писателя Джорджа Оруэлла

© AP Photo / Pool/Britta PedersenГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© AP Photo / Pool/Britta Pedersen
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Мир лучше антиутопии британского писателя Джорджа Оруэлла, хотя слежки в нем и больше, чем фантазировал новеллист, считает американский предприниматель Илон Маск.
"Мир на самом деле гораздо лучше, чем представлял Оруэлл, но в нем также гораздо больше слежки", - написал Маск в Twitter.
Так он ответил пользователю соцсети, который назвал британского новеллиста оптимистом.
Оруэлл наиболее известен своим романом-антиутопией "1984", изданным в 1949 году.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 17:08
Маск обвинил Twitter в непредоставлении информации
 
В миреИлон Маск
 
 
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