https://ria.ru/20220706/mask-1800817771.html

Маск сравнил мир и антиутопию Оруэлла

Маск сравнил мир и антиутопию Оруэлла - РИА Новости, 06.07.2022

Маск сравнил мир и антиутопию Оруэлла

Мир лучше антиутопии британского писателя Джорджа Оруэлла, хотя слежки в нем и больше, чем фантазировал новеллист, считает американский предприниматель Илон... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T22:56

2022-07-06T22:56

2022-07-06T22:56

в мире

илон маск

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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Мир лучше антиутопии британского писателя Джорджа Оруэлла, хотя слежки в нем и больше, чем фантазировал новеллист, считает американский предприниматель Илон Маск.Так он ответил пользователю соцсети, который назвал британского новеллиста оптимистом.Оруэлл наиболее известен своим романом-антиутопией "1984", изданным в 1949 году.

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, илон маск