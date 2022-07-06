https://ria.ru/20220706/mask-1800817771.html
Маск сравнил мир и антиутопию Оруэлла
Маск сравнил мир и антиутопию Оруэлла - РИА Новости, 06.07.2022
Маск сравнил мир и антиутопию Оруэлла
Мир лучше антиутопии британского писателя Джорджа Оруэлла, хотя слежки в нем и больше, чем фантазировал новеллист, считает американский предприниматель Илон... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T22:56
2022-07-06T22:56
2022-07-06T22:56
в мире
илон маск
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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Мир лучше антиутопии британского писателя Джорджа Оруэлла, хотя слежки в нем и больше, чем фантазировал новеллист, считает американский предприниматель Илон Маск.Так он ответил пользователю соцсети, который назвал британского новеллиста оптимистом.Оруэлл наиболее известен своим романом-антиутопией "1984", изданным в 1949 году.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, илон маск
Маск сравнил мир и антиутопию Оруэлла
Маск: мир гораздо лучше антиутопии британского писателя Джорджа Оруэлла