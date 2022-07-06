Алиханов признал техническую возможность Литвы покупать российский газ

"Техническая, несомненно, конечно. Они пока не вышли из БРЭЛЛ, они могут покупать у нас... Смогут, никто же сетевое хозяйство не демонтирует, ни мы, ни они. Такая возможность у них гипотетически будет сохранена, и она и есть сейчас и гипотетически, и фактически",- отметил Алиханов, отвечая на вопрос, осталась ли у Литвы техническая возможность покупать российскую электроэнергию, даже при выходе из БРЭЛЛ.