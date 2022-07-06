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Алиханов признал техническую возможность Литвы покупать российский газ - РИА Новости, 06.07.2022
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Алиханов признал техническую возможность Литвы покупать российский газ
Алиханов признал техническую возможность Литвы покупать российский газ - РИА Новости, 06.07.2022
Алиханов признал техническую возможность Литвы покупать российский газ
У Литвы остается техническая возможность покупать российскую электроэнергию, она сохранится даже при выходе из БРЭЛЛ (энергетической системы Белоруссии, России, РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T09:40
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в мире
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калининградская область
антон алиханов
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литва
гитанас науседа
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КАЛИНИНГРАД, 6 июл - РИА Новости. У Литвы остается техническая возможность покупать российскую электроэнергию, она сохранится даже при выходе из БРЭЛЛ (энергетической системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы), заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.В конце июня Алиханов, комментируя заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о готовности страны к отключению от БРЭЛЛ, обратил внимание, что Литва уже полгода не покупает электроэнергию у России и президент страны должен быть в курсе.Читайте полный текст интервью Антона Алиханова &gt;&gt;
https://ria.ru/20220702/litva-1799754164.html
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в мире, калининград, калининградская область, антон алиханов, россия, литва, гитанас науседа
09:40 06.07.2022 (обновлено: 17:23 06.07.2022)
 
Алиханов признал техническую возможность Литвы покупать российский газ

Алиханов: у Литвы остается техническая возможность покупать российскую электроэнергию

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция . Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 6 июл - РИА Новости. У Литвы остается техническая возможность покупать российскую электроэнергию, она сохранится даже при выходе из БРЭЛЛ (энергетической системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы), заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
В конце июня Алиханов, комментируя заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о готовности страны к отключению от БРЭЛЛ, обратил внимание, что Литва уже полгода не покупает электроэнергию у России и президент страны должен быть в курсе.
"Техническая, несомненно, конечно. Они пока не вышли из БРЭЛЛ, они могут покупать у нас... Смогут, никто же сетевое хозяйство не демонтирует, ни мы, ни они. Такая возможность у них гипотетически будет сохранена, и она и есть сейчас и гипотетически, и фактически",- отметил Алиханов, отвечая на вопрос, осталась ли у Литвы техническая возможность покупать российскую электроэнергию, даже при выходе из БРЭЛЛ.
Читайте полный текст интервью Антона Алиханова >>
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В миреКалининградКалининградская областьАнтон АлихановРоссияЛитваГитанас Науседа
 
 
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