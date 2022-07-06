https://ria.ru/20220706/litva-1800591782.html
Алиханов признал техническую возможность Литвы покупать российский газ
Алиханов признал техническую возможность Литвы покупать российский газ - РИА Новости, 06.07.2022
Алиханов признал техническую возможность Литвы покупать российский газ
У Литвы остается техническая возможность покупать российскую электроэнергию, она сохранится даже при выходе из БРЭЛЛ (энергетической системы Белоруссии, России, РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T09:40
2022-07-06T09:40
2022-07-06T17:23
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КАЛИНИНГРАД, 6 июл - РИА Новости. У Литвы остается техническая возможность покупать российскую электроэнергию, она сохранится даже при выходе из БРЭЛЛ (энергетической системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы), заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.В конце июня Алиханов, комментируя заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о готовности страны к отключению от БРЭЛЛ, обратил внимание, что Литва уже полгода не покупает электроэнергию у России и президент страны должен быть в курсе.Читайте полный текст интервью Антона Алиханова >>
https://ria.ru/20220702/litva-1799754164.html
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в мире, калининград, калининградская область, антон алиханов, россия, литва, гитанас науседа
09:40 06.07.2022 (обновлено: 17:23 06.07.2022)
Алиханов признал техническую возможность Литвы покупать российский газ
Алиханов: у Литвы остается техническая возможность покупать российскую электроэнергию