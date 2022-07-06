https://ria.ru/20220706/lgoty-1800665789.html
ГД уточнила условия налоговых льгот для высокорентабельного IT-бизнеса
ГД уточнила условия налоговых льгот для высокорентабельного IT-бизнеса - РИА Новости, 06.07.2022
ГД уточнила условия налоговых льгот для высокорентабельного IT-бизнеса
Госдума приняла закон, уточняющий условия предоставления налоговых льгот в IT отрасли, который исключает возможность применения льгот по налогу на прибыль и... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T13:44
2022-07-06T13:44
2022-07-06T13:49
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экономика
госдума рф
яндекс.такси
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон, уточняющий условия предоставления налоговых льгот в IT отрасли, который исключает возможность применения льгот по налогу на прибыль и страховым взносам для высокорентабельного IT-бизнеса. Кроме того закон позволяет снизить налоговую нагрузку на компании, создающие и использующие российские программы и электронику.Закон изменяет порядок применения нулевой ставки налога на прибыль в 2022-2024 годах, а также пониженного тарифа страховых взносов для IT-организаций. При этом, с одной стороны, отменяется ограничение по численности работников и снижается с 90% до 70% доля доходов для применения нулевой ставки налога, причем существенно расширяется состав доходов, которые учитываются при расчете этой доли.С другой стороны, исключается возможность применения льгот по налогу на прибыль и страховым взносам для высокорентабельного IT-бизнеса в целях минимизации потерь региональных и федерального бюджетов. Это касается IT-подразделений банков, отдельных высокорентабельных компаний, таких как "Яндекс.Такси", "Яндекс.Доставка" и прочих служб такси и доставки еды, потому что маржинальность этих бизнесов и так достаточно высокая, пояснял ранее замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.В части снижения налоговой нагрузки на компании, создающие и использующие российское ПО, закон предоставляет организациям право с 2023 года применять при расчете сумм амортизации специальный повышенный коэффициент, который не может быть больше трех. Мера затронет исключительные права на базы данных и программы для ЭВМ (включенные в единый реестр российских программ), а также амортизируемые основные средства (включенные в единый реестр российской радиоэлектронной продукции).Это позволит увеличивать суммы начисленной амортизации, которые затем включаются в расходы, связанные с производством и реализацией, и, как следствие, снизить налоговую нагрузку для компаний, создающих или использующих собственное российское программное обеспечение, а также создающих или приобретающих российскую электронику.Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых предусмотрен иной срок. При этом нормы, касающиеся изменения порядка применения нулевой ставки налога на прибыль и пониженного тарифа страховых взносов, будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
https://ria.ru/20220706/podderzhka-1800602001.html
https://ria.ru/20220628/nalog-1798601743.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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россия, экономика, госдума рф, яндекс.такси
13:44 06.07.2022 (обновлено: 13:49 06.07.2022)
ГД уточнила условия налоговых льгот для высокорентабельного IT-бизнеса
Госдума исключила льготы по налогу на прибыль для высокорентабельного IT-бизнеса
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон, уточняющий условия предоставления налоговых льгот в IT отрасли, который исключает возможность применения льгот по налогу на прибыль и страховым взносам для высокорентабельного IT-бизнеса. Кроме того закон позволяет снизить налоговую нагрузку на компании, создающие и использующие российские программы и электронику.
Закон изменяет порядок применения нулевой ставки налога на прибыль в 2022-2024 годах, а также пониженного тарифа страховых взносов для IT-организаций. При этом, с одной стороны, отменяется ограничение по численности работников и снижается с 90% до 70% доля доходов для применения нулевой ставки налога, причем существенно расширяется состав доходов, которые учитываются при расчете этой доли.
С другой стороны, исключается возможность применения льгот по налогу на прибыль и страховым взносам для высокорентабельного IT-бизнеса в целях минимизации потерь региональных и федерального бюджетов. Это касается IT-подразделений банков, отдельных высокорентабельных компаний, таких как "Яндекс.Такси
", "Яндекс.Доставка" и прочих служб такси и доставки еды, потому что маржинальность этих бизнесов и так достаточно высокая, пояснял ранее замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов
.
В части снижения налоговой нагрузки на компании, создающие и использующие российское ПО, закон предоставляет организациям право с 2023 года применять при расчете сумм амортизации специальный повышенный коэффициент, который не может быть больше трех. Мера затронет исключительные права на базы данных и программы для ЭВМ (включенные в единый реестр российских программ), а также амортизируемые основные средства (включенные в единый реестр российской радиоэлектронной продукции).
Это позволит увеличивать суммы начисленной амортизации, которые затем включаются в расходы, связанные с производством и реализацией, и, как следствие, снизить налоговую нагрузку для компаний, создающих или использующих собственное российское программное обеспечение, а также создающих или приобретающих российскую электронику.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых предусмотрен иной срок. При этом нормы, касающиеся изменения порядка применения нулевой ставки налога на прибыль и пониженного тарифа страховых взносов, будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.