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Курс доллара на четверг вырос более чем на четыре рубля
Курс доллара на четверг вырос более чем на четыре рубля - РИА Новости, 06.07.2022
Курс доллара на четверг вырос более чем на четыре рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 4,3992 рубля - до 62,911 рубля, курс евро - на 4,1642 рубля, до 64,326 рубля, следует РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T16:02
2022-07-06T16:02
2022-07-06T18:05
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
экономика
доллар
евро
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 4,3992 рубля - до 62,911 рубля, курс евро - на 4,1642 рубля, до 64,326 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, экономика, доллар, евро
16:02 06.07.2022 (обновлено: 18:05 06.07.2022)
Курс доллара на четверг вырос более чем на четыре рубля
Официальный курс доллара на четверг вырос до 62,91 рубля, евро — до 64,33 рубля