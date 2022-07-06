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Курс доллара на четверг вырос более чем на четыре рубля - РИА Новости, 06.07.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220706/kurs-1800715085.html
Курс доллара на четверг вырос более чем на четыре рубля
Курс доллара на четверг вырос более чем на четыре рубля - РИА Новости, 06.07.2022
Курс доллара на четверг вырос более чем на четыре рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 4,3992 рубля - до 62,911 рубля, курс евро - на 4,1642 рубля, до 64,326 рубля, следует РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T16:02
2022-07-06T18:05
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
экономика
доллар
евро
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 4,3992 рубля - до 62,911 рубля, курс евро - на 4,1642 рубля, до 64,326 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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россия, экономика, доллар, евро
16:02 06.07.2022 (обновлено: 18:05 06.07.2022)
 
Курс доллара на четверг вырос более чем на четыре рубля

Официальный курс доллара на четверг вырос до 62,91 рубля, евро — до 64,33 рубля

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКурьер службы доставки "Delivery Club" проезжает мимо пункта обмена валют в Москве
Курьер службы доставки Delivery Club проезжает мимо пункта обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Курьер службы доставки "Delivery Club" проезжает мимо пункта обмена валют в Москве
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 4,3992 рубля - до 62,911 рубля, курс евро - на 4,1642 рубля, до 64,326 рубля, следует из данных Банка России.
ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
 
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