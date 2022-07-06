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Курс доллара на четверг вырос более чем на четыре рубля

Курс доллара на четверг вырос более чем на четыре рубля - РИА Новости, 06.07.2022

Курс доллара на четверг вырос более чем на четыре рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 4,3992 рубля - до 62,911 рубля, курс евро - на 4,1642 рубля, до 64,326 рубля, следует РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T16:02

2022-07-06T16:02

2022-07-06T18:05

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

экономика

доллар

евро

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 4,3992 рубля - до 62,911 рубля, курс евро - на 4,1642 рубля, до 64,326 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, экономика, доллар, евро