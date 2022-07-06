https://ria.ru/20220706/kurs-1800558900.html

Финансист оценил курс рубля

Финансист оценил курс рубля - РИА Новости, 06.07.2022

Финансист оценил курс рубля

Текущий курс рубля остается достаточно крепким, хотя рубль за последние три сессии и потерял более 15% в стоимости, волатильность остается настолько высокой,... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T01:16

2022-07-06T01:16

2022-07-06T01:25

экономика

московская биржа

рубль

доллар

россия

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Текущий курс рубля остается достаточно крепким, хотя рубль за последние три сессии и потерял более 15% в стоимости, волатильность остается настолько высокой, что вероятность как роста доллара выше 70 рублей в ближайшие дни, так и новый виток роста рубля примерно одинакова, сказал РИА Новости президент ACI Russia (Национальной ассоциации российских специалистов финансового рынка) Евгений Егоров.Власти обеспокоены излишним укреплением рубля. И глава Минфина Силуанов в конце июня заявил, что считает возможным пожертвовать часть расходов бюджета в 2022 году на валютные интервенции — покупку валют дружественных стран.Во вторник доллар на Мосбирже поднимался до 62,3 рубля — максимума с 3 июня, евро — до 64,06 рубля — максимума с 8 июня. При этом 29 июня были достигнуты многолетние минимумы по обеим иностранным валютам: доллар опускался до 50,01 рубля — минимума с мая 2015 года, а евро — до 52,7 рубля — минимума с октября 2014 года."Не исключено, что так или иначе, либо прямые, либо косвенные валютные интервенции проводятся", — добавляет он.Как отмечает президент ACI Russia, давать прогнозы по курсу валют – дело неблагодарное: резкий рост валюты – это сочетание нескольких факторов. По его словам, валютный рынок очень тонкий и подвержен влиянию даже одного участника. Такие колебания как в одну, так и в другую сторону только увеличивают волатильность."Отвечая на вопрос, когда будет возможен курс доллара выше 70 рублей, вероятность, что завтра - не нулевая, вероятность, что послезавтра - несколько выше и так далее, но точно также рост курса доллара может остановиться и пойти в обратную сторону. Была же возможность накапливать валюту и не продавать всю выручку. Достаточно, например, выйти крупной компании с 0,5 миллиарда долларов на рынок - а это уже много для текущего рынка — курсы пойдут в обратную сторону", — говорит Егоров."Давать прогнозы — дело неблагодарное. Можно лишь говорить о том, что текущий курс рубля в силу инфляции, текущих цен на внутреннем рынке, все еще продолжает быть очень крепким, хотя он и упал более чем на 15% за последние несколько дней", — добавляет он.

https://ria.ru/20220630/rubl-1799145160.html

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экономика, московская биржа, рубль, доллар, россия