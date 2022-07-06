07:49 06.07.2022 (обновлено: 10:29 06.07.2022)
В ЕП усомнились в способности Киева выплатить долги по иностранным кредитам
Депутат ЕП Мариани усомнился в способности Украины выплатить долги по иностранным кредитам
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Французский европарламентарий Тьерри Мариани выразил сомнения в том, что Украина способна выплачивать долги по кредитам, пишет RT со ссылкой на обращение политика к Еврокомиссии.
Депутат напомнил, что в мае в ЕК говорили о планах предоставить Киеву кредит для восстановления страны в размере девяти миллиардов евро . Между тем глава МВФ Кристалина Георгиева предлагала выделять Украине не кредиты, а гранты, к тому же в фонде считают, что следует "уточнить финансовые потребности Киева и скорректировать способы их удовлетворения", добавил Мариани.
"Может ли Еврокомиссия гарантировать, что размер помощи, которая будет предоставлена Украине, будет рассчитан исходя из реальной способности страны выплатить такие суммы?" — поинтересовался он.
В мае лидеры стран ЕС одобрили выделение Украине пакета помощи в девять миллиардов евро, но это решение не было окончательно одобрено Европарламентом и Советом стран Евросоюза. На прошлой неделе в Еврокомиссии пообещали, что первую часть из этой суммы (миллиард евро) предоставят Киеву еще до летних каникул.
Как отмечала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, Украина, постоянно получая кредиты от западных стран, превратилась в их колонию. Так, с момента госпереворота (с февраля 2014 года по декабрь 2021-го) киевским властям выделили порядка 70,5 миллиарда долларов, а с февраля по май 2022-го объем финансирования превысил 15 миллиардов долларов. По словам Захаровой, Украина самым активным образом напрямую продается западному капиталу.
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