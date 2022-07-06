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Вассерман внес в ГД проект о смягчении наказания за кражу денег со счетов - РИА Новости, 06.07.2022
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Вассерман внес в ГД проект о смягчении наказания за кражу денег со счетов
Вассерман внес в ГД проект о смягчении наказания за кражу денег со счетов - РИА Новости, 06.07.2022
Вассерман внес в ГД проект о смягчении наказания за кражу денег со счетов
Депутат ГД Анатолий Вассерман ("Справедливая Россия – За правду") внес в палату проект о смягчении наказания за кражу денег с банковских счетов, что, по мнению... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T15:01
2022-07-06T15:01
россия
госдума рф
анатолий вассерман
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Депутат ГД Анатолий Вассерман ("Справедливая Россия – За правду") внес в палату проект о смягчении наказания за кражу денег с банковских счетов, что, по мнению автора, увеличит мотивацию правонарушителей на возмещение причиненного ущерба, документ доступен в базе данных палаты."Перевод кражи, совершенной с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ "Мошенничество с использованием электронных средств платежа"), в категорию тяжких преступлений лишил виновных лиц возможности освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, в связи с примирением с потерпевшим, в связи с назначением судебного штрафа, что, в свою очередь, снизило мотивацию виновных лиц на возмещение причинённого ущерба", - сообщает автор проекта в пояснительной записке.Сейчас максимальное наказание за подобного рода кражу предусматривает до шести лет лишения свободы, что переводит преступление в категорию тяжких, отмечается в пояснительной записке.Вместе с тем, по данным Банка России, объем операций по переводу денежных средств, совершенных без согласия клиентов, продолжает стабильно расти, а доля возмещённых клиентам денежных средств остается на низком уровне, поясняет автор законопроекта.
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россия, госдума рф, анатолий вассерман
15:01 06.07.2022
 
Вассерман внес в ГД проект о смягчении наказания за кражу денег со счетов

Депутат Госдумы Вассерман предложил смягчить наказание за кражу денег с банковских счетов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкДепутат ГД Анатолий Вассерман
Депутат ГД Анатолий Вассерман - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Депутат ГД Анатолий Вассерман. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Депутат ГД Анатолий Вассерман ("Справедливая Россия – За правду") внес в палату проект о смягчении наказания за кражу денег с банковских счетов, что, по мнению автора, увеличит мотивацию правонарушителей на возмещение причиненного ущерба, документ доступен в базе данных палаты.
"Перевод кражи, совершенной с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ "Мошенничество с использованием электронных средств платежа"), в категорию тяжких преступлений лишил виновных лиц возможности освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, в связи с примирением с потерпевшим, в связи с назначением судебного штрафа, что, в свою очередь, снизило мотивацию виновных лиц на возмещение причинённого ущерба", - сообщает автор проекта в пояснительной записке.
Сейчас максимальное наказание за подобного рода кражу предусматривает до шести лет лишения свободы, что переводит преступление в категорию тяжких, отмечается в пояснительной записке.
Вместе с тем, по данным Банка России, объем операций по переводу денежных средств, совершенных без согласия клиентов, продолжает стабильно расти, а доля возмещённых клиентам денежных средств остается на низком уровне, поясняет автор законопроекта.
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РоссияГосдума РФАнатолий Вассерман
 
 
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