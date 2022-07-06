https://ria.ru/20220706/krazha-1800691884.html

Вассерман внес в ГД проект о смягчении наказания за кражу денег со счетов

Вассерман внес в ГД проект о смягчении наказания за кражу денег со счетов - РИА Новости, 06.07.2022

Вассерман внес в ГД проект о смягчении наказания за кражу денег со счетов

Депутат ГД Анатолий Вассерман ("Справедливая Россия – За правду") внес в палату проект о смягчении наказания за кражу денег с банковских счетов, что, по мнению... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T15:01

2022-07-06T15:01

2022-07-06T15:01

россия

госдума рф

анатолий вассерман

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154900/79/1549007999_0:129:3183:1919_1920x0_80_0_0_5c1a434e61d264a2e4f2e55120950a06.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Депутат ГД Анатолий Вассерман ("Справедливая Россия – За правду") внес в палату проект о смягчении наказания за кражу денег с банковских счетов, что, по мнению автора, увеличит мотивацию правонарушителей на возмещение причиненного ущерба, документ доступен в базе данных палаты."Перевод кражи, совершенной с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ "Мошенничество с использованием электронных средств платежа"), в категорию тяжких преступлений лишил виновных лиц возможности освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, в связи с примирением с потерпевшим, в связи с назначением судебного штрафа, что, в свою очередь, снизило мотивацию виновных лиц на возмещение причинённого ущерба", - сообщает автор проекта в пояснительной записке.Сейчас максимальное наказание за подобного рода кражу предусматривает до шести лет лишения свободы, что переводит преступление в категорию тяжких, отмечается в пояснительной записке.Вместе с тем, по данным Банка России, объем операций по переводу денежных средств, совершенных без согласия клиентов, продолжает стабильно расти, а доля возмещённых клиентам денежных средств остается на низком уровне, поясняет автор законопроекта.

https://ria.ru/20201223/banki-1590527028.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, госдума рф, анатолий вассерман