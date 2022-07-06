https://ria.ru/20220706/konoplya-1800650253.html

В Ростовской области казаки приступили к уничтожению дикорастущей конопли

В Ростовской области казаки приступили к уничтожению дикорастущей конопли - РИА Новости, 06.07.2022

В Ростовской области казаки приступили к уничтожению дикорастущей конопли

Казаки Всевеликого войска Донского за один день уничтожили 15,5 тонны дикорастущей конопли в рамках первого этапа единого дня борьбы с этим запрещенным... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T12:43

2022-07-06T12:43

2022-07-06T12:43

ростовская область

ростовская область

россия

общество

новочеркасск

родионово-несветайский район

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июл – РИА Новости. Казаки Всевеликого войска Донского за один день уничтожили 15,5 тонны дикорастущей конопли в рамках первого этапа единого дня борьбы с этим запрещенным растением, сообщает правительство региона.Мероприятие проходило на территории всех муниципальных образований Ростовской области. На уничтожение очагов запрещенного растения вышло более 400 представителей казачества. Коноплю скашивали, затем сжигали или закапывали в присутствии представителей администраций муниципальных образований и правоохранительных органов."Очаги были обнаружены накануне акции. Вес ликвидированного растения составил порядка 15,5 тонны", - говорится в сообщении. Наиболее крупные партии скосили в Куйбышевском, Белокалитвинском, Родионово-Несветайском районах и городе Новочеркасске."Первый этап борьбы с дикорастущей коноплей прошел эффективно. Впереди – еще три этапа борьбы с наркосодержащим растением. Наша цель – уничтожить опасный сорняк на всей территории региона, и мы планомерно к ней идем", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Ростовской области Михаила Корнеева.Единый день борьбы с дикорастущей коноплей проводится в Ростовской области шестой год подряд. В 2021 году казаки войска Донского уничтожили около 150 тонн запрещенного растения.

https://ria.ru/20220623/zakonodatelstvo-1797500389.html

https://ria.ru/20220609/apk-1794202330.html

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новочеркасск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

ростовская область, россия, общество, новочеркасск, родионово-несветайский район