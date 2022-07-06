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В Ростовской области казаки приступили к уничтожению дикорастущей конопли - РИА Новости, 06.07.2022
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В Ростовской области казаки приступили к уничтожению дикорастущей конопли
В Ростовской области казаки приступили к уничтожению дикорастущей конопли - РИА Новости, 06.07.2022
В Ростовской области казаки приступили к уничтожению дикорастущей конопли
Казаки Всевеликого войска Донского за один день уничтожили 15,5 тонны дикорастущей конопли в рамках первого этапа единого дня борьбы с этим запрещенным... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T12:43
2022-07-06T12:43
ростовская область
ростовская область
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общество
новочеркасск
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июл – РИА Новости. Казаки Всевеликого войска Донского за один день уничтожили 15,5 тонны дикорастущей конопли в рамках первого этапа единого дня борьбы с этим запрещенным растением, сообщает правительство региона.Мероприятие проходило на территории всех муниципальных образований Ростовской области. На уничтожение очагов запрещенного растения вышло более 400 представителей казачества. Коноплю скашивали, затем сжигали или закапывали в присутствии представителей администраций муниципальных образований и правоохранительных органов."Очаги были обнаружены накануне акции. Вес ликвидированного растения составил порядка 15,5 тонны", - говорится в сообщении. Наиболее крупные партии скосили в Куйбышевском, Белокалитвинском, Родионово-Несветайском районах и городе Новочеркасске."Первый этап борьбы с дикорастущей коноплей прошел эффективно. Впереди – еще три этапа борьбы с наркосодержащим растением. Наша цель – уничтожить опасный сорняк на всей территории региона, и мы планомерно к ней идем", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Ростовской области Михаила Корнеева.Единый день борьбы с дикорастущей коноплей проводится в Ростовской области шестой год подряд. В 2021 году казаки войска Донского уничтожили около 150 тонн запрещенного растения.
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ростовская область, россия, общество, новочеркасск, родионово-несветайский район
12:43 06.07.2022
 
В Ростовской области казаки приступили к уничтожению дикорастущей конопли

Казаки за день уничтожили 15,5 тонны дикорастущей конопли в Ростовской области

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону
Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июл – РИА Новости. Казаки Всевеликого войска Донского за один день уничтожили 15,5 тонны дикорастущей конопли в рамках первого этапа единого дня борьбы с этим запрещенным растением, сообщает правительство региона.
Мероприятие проходило на территории всех муниципальных образований Ростовской области. На уничтожение очагов запрещенного растения вышло более 400 представителей казачества. Коноплю скашивали, затем сжигали или закапывали в присутствии представителей администраций муниципальных образований и правоохранительных органов.
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"Очаги были обнаружены накануне акции. Вес ликвидированного растения составил порядка 15,5 тонны", - говорится в сообщении. Наиболее крупные партии скосили в Куйбышевском, Белокалитвинском, Родионово-Несветайском районах и городе Новочеркасске.
"Первый этап борьбы с дикорастущей коноплей прошел эффективно. Впереди – еще три этапа борьбы с наркосодержащим растением. Наша цель – уничтожить опасный сорняк на всей территории региона, и мы планомерно к ней идем", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Ростовской области Михаила Корнеева.
Единый день борьбы с дикорастущей коноплей проводится в Ростовской области шестой год подряд. В 2021 году казаки войска Донского уничтожили около 150 тонн запрещенного растения.
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