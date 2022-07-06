https://ria.ru/20220706/konflikt-1800674076.html

Глава МИД Венгрии рассказал, почему Будапешт не поставляет оружие Украине

Глава МИД Венгрии рассказал, почему Будапешт не поставляет оружие Украине - РИА Новости, 06.07.2022

Глава МИД Венгрии рассказал, почему Будапешт не поставляет оружие Украине

Венгрия не поставляет оружие Украине, чтобы не быть вовлеченной в конфликт, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T14:10

2022-07-06T14:10

2022-07-06T14:10

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

владимир зеленский

виктор орбан

владимир путин

парламент венгрии

украина

венгрия

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Венгрия не поставляет оружие Украине, чтобы не быть вовлеченной в конфликт, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу CNN."Мы ожидаем только одного: чтобы нас не провоцировали, не обвиняли, не говорили плохо о нас только потому, что мы приняли одно решение: что мы не участвуем в поставках оружия (на Украину)... Я не уверен, что все знают этот факт, что в западной части Украины живут 150 тысяч венгров. Сейчас очевидно, что если бы поставляли оружие, эти поставки были бы целью для российских ударов... мы бы не хотели быть вовлеченными в этот конфликт", - сказал Сийярто.По его словам, поскольку Венгрия не поставляет Украине оружие, Международный Комитет Красного Креста получил возможность использовать венгерско-украинскую границу для безопасных доставок гуманитарных грузов.Сийярто также отметил, что Венгрия приняла уже 830 тысяч украинских беженцев. "И мы видим, что это число очень быстро растет. Так что если меня спрашивают, насколько быстро это может закончиться, я бы сказал, что если посмотреть на растущее с каждым днем число прибывающих к нам беженцев, то, по-моему, это не закончится очень быстро. Потому что если бы была надежда, что это (конфликт) быстро закончится, то число беженцев бы уменьшалось, но этого не происходит", - сказал он.В начале марта парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Владимир Зеленский в обращении выразил недовольство тем, что Венгрия выступает против расширения антироссийских санкций на энергосектор, не поддерживает введение бесполетной зоны над Украиной, не поставляет Киеву оружия и не разрешает его транзит через свою территорию. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на обвинения, заявив, что Будапешт отстаивает национальные интересы и выступает только на своей стороне.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220705/vengriya-1800553717.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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