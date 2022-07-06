Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Венгрии рассказал, почему Будапешт не поставляет оружие Украине - РИА Новости, 06.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220706/konflikt-1800674076.html
Глава МИД Венгрии рассказал, почему Будапешт не поставляет оружие Украине
Глава МИД Венгрии рассказал, почему Будапешт не поставляет оружие Украине - РИА Новости, 06.07.2022
Глава МИД Венгрии рассказал, почему Будапешт не поставляет оружие Украине
Венгрия не поставляет оружие Украине, чтобы не быть вовлеченной в конфликт, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T14:10
2022-07-06T14:10
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
владимир зеленский
виктор орбан
владимир путин
парламент венгрии
украина
венгрия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789313661_0:189:3077:1920_1920x0_80_0_0_9845c060d2e0cbe8b932038b30cc089d.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Венгрия не поставляет оружие Украине, чтобы не быть вовлеченной в конфликт, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу CNN."Мы ожидаем только одного: чтобы нас не провоцировали, не обвиняли, не говорили плохо о нас только потому, что мы приняли одно решение: что мы не участвуем в поставках оружия (на Украину)... Я не уверен, что все знают этот факт, что в западной части Украины живут 150 тысяч венгров. Сейчас очевидно, что если бы поставляли оружие, эти поставки были бы целью для российских ударов... мы бы не хотели быть вовлеченными в этот конфликт", - сказал Сийярто.По его словам, поскольку Венгрия не поставляет Украине оружие, Международный Комитет Красного Креста получил возможность использовать венгерско-украинскую границу для безопасных доставок гуманитарных грузов.Сийярто также отметил, что Венгрия приняла уже 830 тысяч украинских беженцев. "И мы видим, что это число очень быстро растет. Так что если меня спрашивают, насколько быстро это может закончиться, я бы сказал, что если посмотреть на растущее с каждым днем число прибывающих к нам беженцев, то, по-моему, это не закончится очень быстро. Потому что если бы была надежда, что это (конфликт) быстро закончится, то число беженцев бы уменьшалось, но этого не происходит", - сказал он.В начале марта парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Владимир Зеленский в обращении выразил недовольство тем, что Венгрия выступает против расширения антироссийских санкций на энергосектор, не поддерживает введение бесполетной зоны над Украиной, не поставляет Киеву оружия и не разрешает его транзит через свою территорию. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на обвинения, заявив, что Будапешт отстаивает национальные интересы и выступает только на своей стороне.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220705/vengriya-1800553717.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789313661_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8b1d4b05a03459bd2820bf3f1df8c28a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, владимир зеленский, виктор орбан, владимир путин, парламент венгрии, украина, венгрия, россия, санкции в отношении россии
14:10 06.07.2022
 
Глава МИД Венгрии рассказал, почему Будапешт не поставляет оружие Украине

Глава МИД Сийярто: Венгрия не поставит оружие Украине, чтобы не стать частью конфликта

© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка военной помощи для Украины
Погрузка военной помощи для Украины - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
Погрузка военной помощи для Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Венгрия не поставляет оружие Украине, чтобы не быть вовлеченной в конфликт, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу CNN.
"Мы ожидаем только одного: чтобы нас не провоцировали, не обвиняли, не говорили плохо о нас только потому, что мы приняли одно решение: что мы не участвуем в поставках оружия (на Украину)... Я не уверен, что все знают этот факт, что в западной части Украины живут 150 тысяч венгров. Сейчас очевидно, что если бы поставляли оружие, эти поставки были бы целью для российских ударов... мы бы не хотели быть вовлеченными в этот конфликт", - сказал Сийярто.
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 23:37
В МИД Венгрии заявили о незаменимости энергоносителей из России для страны
По его словам, поскольку Венгрия не поставляет Украине оружие, Международный Комитет Красного Креста получил возможность использовать венгерско-украинскую границу для безопасных доставок гуманитарных грузов.
Сийярто также отметил, что Венгрия приняла уже 830 тысяч украинских беженцев. "И мы видим, что это число очень быстро растет. Так что если меня спрашивают, насколько быстро это может закончиться, я бы сказал, что если посмотреть на растущее с каждым днем число прибывающих к нам беженцев, то, по-моему, это не закончится очень быстро. Потому что если бы была надежда, что это (конфликт) быстро закончится, то число беженцев бы уменьшалось, но этого не происходит", - сказал он.
В начале марта парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Владимир Зеленский в обращении выразил недовольство тем, что Венгрия выступает против расширения антироссийских санкций на энергосектор, не поддерживает введение бесполетной зоны над Украиной, не поставляет Киеву оружия и не разрешает его транзит через свою территорию. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на обвинения, заявив, что Будапешт отстаивает национальные интересы и выступает только на своей стороне.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанВладимир ПутинПарламент ВенгрииУкраинаВенгрияРоссияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала