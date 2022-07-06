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В Кремле назвали эмиграцию Кнайсль из Австрии плохим симптомом

В Кремле назвали эмиграцию Кнайсль из Австрии плохим симптомом - РИА Новости, 06.07.2022

В Кремле назвали эмиграцию Кнайсль из Австрии плохим симптомом

В Кремле негативно относятся к травле бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, считают произошедшее показателем нездорового общества, заявил... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T11:58

2022-07-06T11:58

2022-07-06T12:15

австрия

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в мире

мид австрии

карин кнайсль

владимир путин

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В Кремле негативно относятся к травле бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, считают произошедшее показателем нездорового общества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Негативно мы к этому относимся, как вы думаете. Естественно, это такие плохие симптомы, что общество нездоровое. Насколько нам известно, действительно, она подвергалась притеснениям, подверглась вот этой практике отмены и так далее и тому подобное, то есть, действительно, совершенно невыносимые условия для нее созданы, такой тревожный звоночек для общества, которое на такое способно", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к травле бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль из-за дружественных отношений с президентом РФ Владимиром Путиным. Пока Кнайсль не обращалась в Россию за поддержкой, также добавил Песков.Ранее газета Washington Post сообщила, что Кнайсль покинула Австрию из-за угроз расправы и не дает интервью. Кнайсль подтвердила РИА Новости, что покинула страну из-за постоянных угроз в свой адрес.

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Кирилл Волков

австрия, россия, в мире, мид австрии, карин кнайсль, владимир путин