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Суд признал топ-менеджера "Аэрофлота" Александрова виновным в хищении - РИА Новости, 06.07.2022
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Суд признал топ-менеджера "Аэрофлота" Александрова виновным в хищении
Суд признал топ-менеджера "Аэрофлота" Александрова виновным в хищении - РИА Новости, 06.07.2022
Суд признал топ-менеджера "Аэрофлота" Александрова виновным в хищении
Гагаринский суд Москвы признал виновным топ-менеджера "Аэрофлота" Владимира Александрова по делу о хищении у авиакомпании более 250 миллионов рублей, передает... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T17:56
2022-07-06T20:28
происшествия
россия
аэрофлот
следственный комитет россии (ск рф)
новости - туризм
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы признал виновным топ-менеджера "Аэрофлота" Владимира Александрова по делу о хищении у авиакомпании более 250 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд установил: Александров и Давыдова, Сливко и Кибец совершили мошенничество каждый путем обмана, злоупотреблением доверия", - начала оглашать приговор судья Ольга Арбузова.Ранее в прениях сторон прокурор просил назначить Александрову 9 лет колонии общего режима со штрафом в 1 миллион рублей. Аналогичное наказание гособвинитель запросил для трех других фигурантов дела: бывшей начальницы одного из отделов авиакомпании Татьяны Давыдовой, адвокатов Александра Сливко и Дины Кибец. Всем вменяется мошенничество в особо крупном размере.По версии следствия, в 2016 году Александров организовал заключение "Аэрофлотом" с адвокатами Сливко и Кибец четырех договоров об оказании юридической помощи и представлении интересов авиакомпании в гражданских, арбитражных и уголовных делах. Между тем, необходимость в этом отсутствовала, поскольку этим занимались сотрудники юридического департамента авиакомпании, утверждает следствие. На основании подготовленных адвокатами подложных актов о якобы оказанных "Аэрофлоту" услугах Александров и Давыдова в 2016-2018 годах обеспечили незаконное перечисление на счета адвокатов более 250 миллионов 660 тысяч рублей, отмечал СК РФ. Все обвиняемые находятся в СИЗО. Вину они не признают.
https://ria.ru/20220610/mitvol-1794468330.html
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происшествия, россия, аэрофлот, следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм
17:56 06.07.2022 (обновлено: 20:28 06.07.2022)
 
Суд признал топ-менеджера "Аэрофлота" Александрова виновным в хищении

Суд признал топ-менеджера "Аэрофлота" Александрова виновным в хищении 250 миллионов рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель генерального директора компании "Аэрофлот" Владимир Александров, проходящий обвиняемым по делу о хищении 250 миллионов рублей, во время оглашения приговора в Гагаринском суде Москвы
Заместитель генерального директора компании Аэрофлот Владимир Александров, проходящий обвиняемым по делу о хищении 250 миллионов рублей, во время оглашения приговора в Гагаринском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Заместитель генерального директора компании "Аэрофлот" Владимир Александров, проходящий обвиняемым по делу о хищении 250 миллионов рублей, во время оглашения приговора в Гагаринском суде Москвы
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы признал виновным топ-менеджера "Аэрофлота" Владимира Александрова по делу о хищении у авиакомпании более 250 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд установил: Александров и Давыдова, Сливко и Кибец совершили мошенничество каждый путем обмана, злоупотреблением доверия", - начала оглашать приговор судья Ольга Арбузова.
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Ранее в прениях сторон прокурор просил назначить Александрову 9 лет колонии общего режима со штрафом в 1 миллион рублей. Аналогичное наказание гособвинитель запросил для трех других фигурантов дела: бывшей начальницы одного из отделов авиакомпании Татьяны Давыдовой, адвокатов Александра Сливко и Дины Кибец. Всем вменяется мошенничество в особо крупном размере.
По версии следствия, в 2016 году Александров организовал заключение "Аэрофлотом" с адвокатами Сливко и Кибец четырех договоров об оказании юридической помощи и представлении интересов авиакомпании в гражданских, арбитражных и уголовных делах. Между тем, необходимость в этом отсутствовала, поскольку этим занимались сотрудники юридического департамента авиакомпании, утверждает следствие.
На основании подготовленных адвокатами подложных актов о якобы оказанных "Аэрофлоту" услугах Александров и Давыдова в 2016-2018 годах обеспечили незаконное перечисление на счета адвокатов более 250 миллионов 660 тысяч рублей, отмечал СК РФ. Все обвиняемые находятся в СИЗО. Вину они не признают.
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