https://ria.ru/20220706/khischenie-1800766817.html

Суд признал топ-менеджера "Аэрофлота" Александрова виновным в хищении

Суд признал топ-менеджера "Аэрофлота" Александрова виновным в хищении - РИА Новости, 06.07.2022

Суд признал топ-менеджера "Аэрофлота" Александрова виновным в хищении

Гагаринский суд Москвы признал виновным топ-менеджера "Аэрофлота" Владимира Александрова по делу о хищении у авиакомпании более 250 миллионов рублей, передает... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T17:56

2022-07-06T17:56

2022-07-06T20:28

происшествия

россия

аэрофлот

следственный комитет россии (ск рф)

новости - туризм

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы признал виновным топ-менеджера "Аэрофлота" Владимира Александрова по делу о хищении у авиакомпании более 250 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд установил: Александров и Давыдова, Сливко и Кибец совершили мошенничество каждый путем обмана, злоупотреблением доверия", - начала оглашать приговор судья Ольга Арбузова.Ранее в прениях сторон прокурор просил назначить Александрову 9 лет колонии общего режима со штрафом в 1 миллион рублей. Аналогичное наказание гособвинитель запросил для трех других фигурантов дела: бывшей начальницы одного из отделов авиакомпании Татьяны Давыдовой, адвокатов Александра Сливко и Дины Кибец. Всем вменяется мошенничество в особо крупном размере.По версии следствия, в 2016 году Александров организовал заключение "Аэрофлотом" с адвокатами Сливко и Кибец четырех договоров об оказании юридической помощи и представлении интересов авиакомпании в гражданских, арбитражных и уголовных делах. Между тем, необходимость в этом отсутствовала, поскольку этим занимались сотрудники юридического департамента авиакомпании, утверждает следствие. На основании подготовленных адвокатами подложных актов о якобы оказанных "Аэрофлоту" услугах Александров и Давыдова в 2016-2018 годах обеспечили незаконное перечисление на счета адвокатов более 250 миллионов 660 тысяч рублей, отмечал СК РФ. Все обвиняемые находятся в СИЗО. Вину они не признают.

https://ria.ru/20220610/mitvol-1794468330.html

https://ria.ru/20220628/sud-1798683102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, аэрофлот, следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм