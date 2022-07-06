17:56 06.07.2022 (обновлено: 20:28 06.07.2022)
Суд признал топ-менеджера "Аэрофлота" Александрова виновным в хищении
Суд признал топ-менеджера "Аэрофлота" Александрова виновным в хищении 250 миллионов рублей
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель генерального директора компании "Аэрофлот" Владимир Александров, проходящий обвиняемым по делу о хищении 250 миллионов рублей, во время оглашения приговора в Гагаринском суде Москвы
Заместитель генерального директора компании "Аэрофлот" Владимир Александров, проходящий обвиняемым по делу о хищении 250 миллионов рублей, во время оглашения приговора в Гагаринском суде Москвы
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы признал виновным топ-менеджера "Аэрофлота" Владимира Александрова по делу о хищении у авиакомпании более 250 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд установил: Александров и Давыдова, Сливко и Кибец совершили мошенничество каждый путем обмана, злоупотреблением доверия", - начала оглашать приговор судья Ольга Арбузова.
Ранее в прениях сторон прокурор просил назначить Александрову 9 лет колонии общего режима со штрафом в 1 миллион рублей. Аналогичное наказание гособвинитель запросил для трех других фигурантов дела: бывшей начальницы одного из отделов авиакомпании Татьяны Давыдовой, адвокатов Александра Сливко и Дины Кибец. Всем вменяется мошенничество в особо крупном размере.
По версии следствия, в 2016 году Александров организовал заключение "Аэрофлотом" с адвокатами Сливко и Кибец четырех договоров об оказании юридической помощи и представлении интересов авиакомпании в гражданских, арбитражных и уголовных делах. Между тем, необходимость в этом отсутствовала, поскольку этим занимались сотрудники юридического департамента авиакомпании, утверждает следствие.