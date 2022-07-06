https://ria.ru/20220706/kharkov-1800797803.html
В харьковской ВГА ответили на вопрос о будущем статусе региона
В харьковской ВГА ответили на вопрос о будущем статусе региона - РИА Новости, 06.07.2022
В харьковской ВГА ответили на вопрос о будущем статусе региона
Жители Харьковской области должны сами определить, быть региону в составе России или отдельной республикой, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T20:03
2022-07-06T20:03
2022-07-06T20:03
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Жители Харьковской области должны сами определить, быть региону в составе России или отдельной республикой, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации области Виталий Ганчев.По словам Ганчева, политического решения о статусе Харьковской области пока нет, сейчас самое главное разобраться с экономическими проблемами."Могу сказать точно, так то, что статус региона будут определять его жители. А жители все чаще задают нашей администрации вопрос о возможности получения российского гражданства, некоторые даже документы подготавливают, хотя никаких заявлений по поводу получения гражданства мы не делали", - сказал Ганчев.
https://ria.ru/20220706/vks-1800637435.html
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область
В харьковской ВГА ответили на вопрос о будущем статусе региона
Глава харьковской ВГА Ганчев: статус региона определят сами жители