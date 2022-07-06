https://ria.ru/20220706/kharkov-1800797803.html

В харьковской ВГА ответили на вопрос о будущем статусе региона

В харьковской ВГА ответили на вопрос о будущем статусе региона - РИА Новости, 06.07.2022

В харьковской ВГА ответили на вопрос о будущем статусе региона

Жители Харьковской области должны сами определить, быть региону в составе России или отдельной республикой, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T20:03

2022-07-06T20:03

2022-07-06T20:03

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Жители Харьковской области должны сами определить, быть региону в составе России или отдельной республикой, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации области Виталий Ганчев.По словам Ганчева, политического решения о статусе Харьковской области пока нет, сейчас самое главное разобраться с экономическими проблемами."Могу сказать точно, так то, что статус региона будут определять его жители. А жители все чаще задают нашей администрации вопрос о возможности получения российского гражданства, некоторые даже документы подготавливают, хотя никаких заявлений по поводу получения гражданства мы не делали", - сказал Ганчев.

https://ria.ru/20220706/vks-1800637435.html

харьковская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, харьковская область