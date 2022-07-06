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В харьковской ВГА ответили на вопрос о будущем статусе региона - РИА Новости, 06.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220706/kharkov-1800797803.html
В харьковской ВГА ответили на вопрос о будущем статусе региона
В харьковской ВГА ответили на вопрос о будущем статусе региона - РИА Новости, 06.07.2022
В харьковской ВГА ответили на вопрос о будущем статусе региона
Жители Харьковской области должны сами определить, быть региону в составе России или отдельной республикой, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T20:03
2022-07-06T20:03
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Жители Харьковской области должны сами определить, быть региону в составе России или отдельной республикой, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации области Виталий Ганчев.По словам Ганчева, политического решения о статусе Харьковской области пока нет, сейчас самое главное разобраться с экономическими проблемами."Могу сказать точно, так то, что статус региона будут определять его жители. А жители все чаще задают нашей администрации вопрос о возможности получения российского гражданства, некоторые даже документы подготавливают, хотя никаких заявлений по поводу получения гражданства мы не делали", - сказал Ганчев.
https://ria.ru/20220706/vks-1800637435.html
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в мире, харьковская область
20:03 06.07.2022
 
В харьковской ВГА ответили на вопрос о будущем статусе региона

Глава харьковской ВГА Ганчев: статус региона определят сами жители

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПродвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области
Продвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Продвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Жители Харьковской области должны сами определить, быть региону в составе России или отдельной республикой, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации области Виталий Ганчев.
По словам Ганчева, политического решения о статусе Харьковской области пока нет, сейчас самое главное разобраться с экономическими проблемами.
"Могу сказать точно, так то, что статус региона будут определять его жители. А жители все чаще задают нашей администрации вопрос о возможности получения российского гражданства, некоторые даже документы подготавливают, хотя никаких заявлений по поводу получения гражданства мы не делали", - сказал Ганчев.
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