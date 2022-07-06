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Российские паломники в Мекке будут молиться о прекращении конфликтов в мире - РИА Новости, 06.07.2022
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Религия
https://ria.ru/20220706/khadzh-1800658484.html
Российские паломники в Мекке будут молиться о прекращении конфликтов в мире
Российские паломники в Мекке будут молиться о прекращении конфликтов в мире - РИА Новости, 06.07.2022
Российские паломники в Мекке будут молиться о прекращении конфликтов в мире
Мусульмане России в хадже будут молиться о прекращении смут и конфликтов на планете, о любви, уважении, сострадании и мире, об укреплении общечеловеческого... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T13:18
2022-07-06T13:18
религия
саудовская аравия
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Мусульмане России в хадже будут молиться о прекращении смут и конфликтов на планете, о любви, уважении, сострадании и мире, об укреплении общечеловеческого братства, сообщил РИА Новости глава Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин."Мусульмане будут просить Всевышнего Аллаха укрепить общечеловеческое братство и уберечь от всевозможных смут и конфликтов, наполнить сердца чувствами взаимной любви, уважения и сострадания, даровать мир и благополучие всему человечеству, принести благодать и здоровье в дома и семьи, излечить больных, даровать пропитание и достаток бедным и неимущим", - сказал Гайнутдин.Хадж в этом году пройдет 7-12 июля. Паломничество по решению властей Саудовской Аравии могут совершать лица не старше 65 лет. Саудовская сторона с января 2022 года признала российскую прививку от коронавируса "Спутник V", верующим необходимо пройти вакцинацию и иметь при себе отрицательный ПЦР-тест.
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саудовская аравия
13:18 06.07.2022
 
Российские паломники в Мекке будут молиться о прекращении конфликтов в мире

Российские паломники в Мекке будут молиться о прекращении конфликтов в мире, заявил муфтий

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПаломники совершают молитвы на горе Джабаль ар-Рахма в долине Арафат во время хаджа
Паломники совершают молитвы на горе Джабаль ар-Рахма в долине Арафат во время хаджа - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Мусульмане России в хадже будут молиться о прекращении смут и конфликтов на планете, о любви, уважении, сострадании и мире, об укреплении общечеловеческого братства, сообщил РИА Новости глава Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин.
"Мусульмане будут просить Всевышнего Аллаха укрепить общечеловеческое братство и уберечь от всевозможных смут и конфликтов, наполнить сердца чувствами взаимной любви, уважения и сострадания, даровать мир и благополучие всему человечеству, принести благодать и здоровье в дома и семьи, излечить больных, даровать пропитание и достаток бедным и неимущим", - сказал Гайнутдин.
Хадж в этом году пройдет 7-12 июля. Паломничество по решению властей Саудовской Аравии могут совершать лица не старше 65 лет. Саудовская сторона с января 2022 года признала российскую прививку от коронавируса "Спутник V", верующим необходимо пройти вакцинацию и иметь при себе отрицательный ПЦР-тест.
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