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Представители оргкомитета "Игры будущего" приехали в Казань с инспекцией - РИА Новости, 06.07.2022
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Республика Татарстан
https://ria.ru/20220706/kazan-1800648323.html
Представители оргкомитета "Игры будущего" приехали в Казань с инспекцией
Представители оргкомитета "Игры будущего" приехали в Казань с инспекцией - РИА Новости, 06.07.2022
Представители оргкомитета "Игры будущего" приехали в Казань с инспекцией
Представители оргкомитета "Игр будущего", которые пройдут в Казани в 2024 году, приехали в столицу Татарстана с первым инспекционным визитом для оценки... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T12:38
2022-07-06T12:39
республика татарстан
общество
россия
республика татарстан (татарстан)
казань
иннополис (татарстан)
москва
владимир леонов
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КАЗАНЬ, 6 июл – РИА Новости. Представители оргкомитета "Игр будущего", которые пройдут в Казани в 2024 году, приехали в столицу Татарстана с первым инспекционным визитом для оценки инфраструктуры, сообщает министерство спорта республики."Цель поездки — осмотреть арены и городскую инфраструктуру для проведения первого технологичного турнира в феврале 2024 года", - говорится в сообщении.Руководитель проекта "Игры будущего" Игорь Столяров напомнил, что до игр осталось всего полтора года, и чтобы реализовать все задуманное, нужно активно запускать рабочие процессы по всем направлениям."У нас пройдут соревнования по 16 гибридным дисциплинам, и несмотря на то, что в городе есть готовая спортивная инфраструктура, "приземлить" наши дисциплины, чтобы это было красиво для зрителей и в то же время удобно для спортсменов и гостей, — это серьезная задача. Команда в Казани сильная, с огромным опытом организации мероприятий международного уровня, поэтому мы на одной волне", - сказал он.За два дня инспекционного визита делегация посетит несколько площадок, которые рассматриваются для проведения соревнований: международный выставочный центр "Казань Экспо", дворец баскетбола "Баскет-холл", "Дворец спорта", ледовый дворец "Татнефть Арена", культурно-развлекательный комплекс "Пирамида", стадион "Ак Барс Арена", Деревня Универсиады. Отдельная рабочая встреча пройдет в Университете Иннополис."Формат "Игр будущего" позволит развивать одновременно как спорт, так и смежные в технологичном ключе направления: IT, образование. Мы рассчитываем на то, что технологичный формат турнира даст нам дополнительный импульс в этом направлении на горизонте нескольких лет", - отметил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.Казань была объявлена в качестве города-организатора нового международного спортивного турнира "Игры будущего" в середине июня в рамках Петербургского международного экономического форума. В шорт-лист потенциальных городов-организаторов также входили Москва, Санкт-Петербург, Калуга и федеральная территория "Сириус"."Игры будущего" – новые международные соревнования по 16 гибридным дисциплинам. Каждая из них совмещает в себе концепцию "фиджитал" (physical+digital), то есть объединяет классический спорт и киберспорт или VR-/AR-технологию. Спортивная программ включает в себя состязания по киберспорту, AR/VR, турнир роботов, кибатлетику, гонки дронов и другие. Первые "Игры будущего" пройдут в феврале 2024 года, ожидается более 1 тысячи участников. Онлайн-зрителями киберсостязаний во всем мире, по прогнозам, станут до 150 миллионов человек.
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общество, россия, республика татарстан (татарстан), казань, иннополис (татарстан), москва, владимир леонов, олимпийские игры
12:38 06.07.2022 (обновлено: 12:39 06.07.2022)
 
Представители оргкомитета "Игры будущего" приехали в Казань с инспекцией

Представители "Игры будущего": планируем осмотреть арены для проведения турнира в феврале

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКазань
Казань - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 6 июл – РИА Новости. Представители оргкомитета "Игр будущего", которые пройдут в Казани в 2024 году, приехали в столицу Татарстана с первым инспекционным визитом для оценки инфраструктуры, сообщает министерство спорта республики.
"Цель поездки — осмотреть арены и городскую инфраструктуру для проведения первого технологичного турнира в феврале 2024 года", - говорится в сообщении.
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17 июня, 20:18Республика Татарстан
В Казани открылся аккредитационный центр для врачей с роботами-симуляторами
Руководитель проекта "Игры будущего" Игорь Столяров напомнил, что до игр осталось всего полтора года, и чтобы реализовать все задуманное, нужно активно запускать рабочие процессы по всем направлениям.
"У нас пройдут соревнования по 16 гибридным дисциплинам, и несмотря на то, что в городе есть готовая спортивная инфраструктура, "приземлить" наши дисциплины, чтобы это было красиво для зрителей и в то же время удобно для спортсменов и гостей, — это серьезная задача. Команда в Казани сильная, с огромным опытом организации мероприятий международного уровня, поэтому мы на одной волне", - сказал он.
За два дня инспекционного визита делегация посетит несколько площадок, которые рассматриваются для проведения соревнований: международный выставочный центр "Казань Экспо", дворец баскетбола "Баскет-холл", "Дворец спорта", ледовый дворец "Татнефть Арена", культурно-развлекательный комплекс "Пирамида", стадион "Ак Барс Арена", Деревня Универсиады. Отдельная рабочая встреча пройдет в Университете Иннополис.
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"Формат "Игр будущего" позволит развивать одновременно как спорт, так и смежные в технологичном ключе направления: IT, образование. Мы рассчитываем на то, что технологичный формат турнира даст нам дополнительный импульс в этом направлении на горизонте нескольких лет", - отметил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
Казань была объявлена в качестве города-организатора нового международного спортивного турнира "Игры будущего" в середине июня в рамках Петербургского международного экономического форума. В шорт-лист потенциальных городов-организаторов также входили Москва, Санкт-Петербург, Калуга и федеральная территория "Сириус".
"Игры будущего" – новые международные соревнования по 16 гибридным дисциплинам. Каждая из них совмещает в себе концепцию "фиджитал" (physical+digital), то есть объединяет классический спорт и киберспорт или VR-/AR-технологию. Спортивная программ включает в себя состязания по киберспорту, AR/VR, турнир роботов, кибатлетику, гонки дронов и другие. Первые "Игры будущего" пройдут в феврале 2024 года, ожидается более 1 тысячи участников. Онлайн-зрителями киберсостязаний во всем мире, по прогнозам, станут до 150 миллионов человек.
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16 июня, 14:21Республика Татарстан
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