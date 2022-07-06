03:32 06.07.2022 (обновлено: 05:21 06.07.2022)
Третьяковская галерея заказала пуленепробиваемую капсулу для картины Репина
Директор Третьяковки Трегулова: пуленепробиваемая капсула для картины Репина уже заказана
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПресс-конференция, посвященная окончанию реставрационных работ картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Государственной Третьяковской галерее
Пресс-конференция, посвященная окончанию реставрационных работ картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Государственной Третьяковской галерее. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Специальная защитная капсула для полотна Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" уже заказана, сообщила РИА Новости директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
В 2018 году картину повредил вандал, реставрация произведения искусства заняла четыре года. В мае 2022 года полотно вывесили для пресс-показа, а затем переместили в хранилище до момента появления защитной капсулы.
"Сразу же после пресс-показа отреставрированной картины для представителей СМИ, прошедшего в мае, нам удалось найти спонсора на изготовление этой капсулы, и мы ее уже заказали", — уточнила Трегулова.
Как отметила собеседница агентства, стекло будет "антивандальным, антибликовым и пуленепробиваемым" — таким же материалом закрыты произведения "Рождение Венеры" и "Весна" Сандро Боттичелли в Галерее Уффици во Флоренции.