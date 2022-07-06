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Третьяковская галерея заказала пуленепробиваемую капсулу для картины Репина - РИА Новости, 06.07.2022
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Культура
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Третьяковская галерея заказала пуленепробиваемую капсулу для картины Репина
Третьяковская галерея заказала пуленепробиваемую капсулу для картины Репина - РИА Новости, 06.07.2022
Третьяковская галерея заказала пуленепробиваемую капсулу для картины Репина
Специальная защитная капсула для полотна Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" уже заказана, сообщила РИА Новости директор Третьяковской РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T03:32
2022-07-06T05:21
культура
илья репин
нападение на картину репина в третьяковке
иван грозный
зельфира трегулова
третьяковская галерея
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Специальная защитная капсула для полотна Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" уже заказана, сообщила РИА Новости директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.В 2018 году картину повредил вандал, реставрация произведения искусства заняла четыре года. В мае 2022 года полотно вывесили для пресс-показа, а затем переместили в хранилище до момента появления защитной капсулы.Как отметила собеседница агентства, стекло будет "антивандальным, антибликовым и пуленепробиваемым" — таким же материалом закрыты произведения "Рождение Венеры" и "Весна" Сандро Боттичелли в Галерее Уффици во Флоренции.
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илья репин, нападение на картину репина в третьяковке, иван грозный, зельфира трегулова, третьяковская галерея
03:32 06.07.2022 (обновлено: 05:21 06.07.2022)
 
Третьяковская галерея заказала пуленепробиваемую капсулу для картины Репина

Директор Третьяковки Трегулова: пуленепробиваемая капсула для картины Репина уже заказана

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПресс-конференция, посвященная окончанию реставрационных работ картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Государственной Третьяковской галерее
Пресс-конференция, посвященная окончанию реставрационных работ картины Ильи Репина Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года в Государственной Третьяковской галерее - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Пресс-конференция, посвященная окончанию реставрационных работ картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Государственной Третьяковской галерее. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Специальная защитная капсула для полотна Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" уже заказана, сообщила РИА Новости директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
В 2018 году картину повредил вандал, реставрация произведения искусства заняла четыре года. В мае 2022 года полотно вывесили для пресс-показа, а затем переместили в хранилище до момента появления защитной капсулы.

"Сразу же после пресс-показа отреставрированной картины для представителей СМИ, прошедшего в мае, нам удалось найти спонсора на изготовление этой капсулы, и мы ее уже заказали", — уточнила Трегулова.

Как отметила собеседница агентства, стекло будет "антивандальным, антибликовым и пуленепробиваемым" — таким же материалом закрыты произведения "Рождение Венеры" и "Весна" Сандро Боттичелли в Галерее Уффици во Флоренции.
Заведующий отделом реставрации Андрей Голубейко у репродукции картины Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
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КультураИлья РепинНападение на картину Репина в ТретьяковкеИван ГрозныйЗельфира ТрегуловаТретьяковская галерея
 
 
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