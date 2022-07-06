https://ria.ru/20220706/kapsula-1800562602.html

Третьяковская галерея заказала пуленепробиваемую капсулу для картины Репина

Третьяковская галерея заказала пуленепробиваемую капсулу для картины Репина - РИА Новости, 06.07.2022

Третьяковская галерея заказала пуленепробиваемую капсулу для картины Репина

Специальная защитная капсула для полотна Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" уже заказана, сообщила РИА Новости директор Третьяковской РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T03:32

2022-07-06T03:32

2022-07-06T05:21

культура

илья репин

нападение на картину репина в третьяковке

иван грозный

зельфира трегулова

третьяковская галерея

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Специальная защитная капсула для полотна Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" уже заказана, сообщила РИА Новости директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.В 2018 году картину повредил вандал, реставрация произведения искусства заняла четыре года. В мае 2022 года полотно вывесили для пресс-показа, а затем переместили в хранилище до момента появления защитной капсулы.Как отметила собеседница агентства, стекло будет "антивандальным, антибликовым и пуленепробиваемым" — таким же материалом закрыты произведения "Рождение Венеры" и "Весна" Сандро Боттичелли в Галерее Уффици во Флоренции.

https://ria.ru/20220526/orlovskaya-1790784099.html

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илья репин, нападение на картину репина в третьяковке, иван грозный, зельфира трегулова, третьяковская галерея