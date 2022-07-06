https://ria.ru/20220706/kanada-1800657276.html

Канадским военным разрешили татуировки на лице и одежду другого пола

Канадским военным разрешили татуировки на лице и одежду другого пола - РИА Новости, 06.07.2022

Канадским военным разрешили татуировки на лице и одежду другого пола

Канадские ВС разрешат военнослужащим носить одежду противоположного пола, длинные волосы и ногти, а также иметь татуировки на лице, следует из релиза на сайте... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T13:15

2022-07-06T13:15

2022-07-06T13:16

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Канадские ВС разрешат военнослужащим носить одежду противоположного пола, длинные волосы и ногти, а также иметь татуировки на лице, следует из релиза на сайте правительства страны.Нововведения прописаны в обновленной версии устава об униформе, который вступит в силу уже в начале сентября. Он будет распространяться на всех военнослужащих, вплоть до высшего командного состава."Специальная полевая униформа более не привязана к гендерной принадлежности. Оба каталога доступны для всех военнослужащих и могут смешиваться", - говорится в заявлении.В частности, новые правила позволят мужчинам носить юбки и прочие элементы женского гардероба. При этом устав допускает введение ограничений в выборе одежды в ряде случаев, например во время парадов. Кроме того, новый устав допускает ношение длинных волос, но если они опускаются ниже уровня плеч, то их следует подвязать. При этом отмечается, что на торжественных церемониях нельзя носить распущенными волосы ниже уровня воротника.Военнослужащим разрешат красить волосы в любые цвета, в том числе неестественные, если яркий цвет не будет представлять угрозу безопасности или успеху выполнения работы. Татуировки, в том числе и на лице, будут также разрешены служащим канадских ВС при условии, что они не будут нести оскорбительного посыла и на них не будет изображена символика преступных организаций. Также, по новым правилам, разрешат носить длинные ногти, если это не будет препятствовать выполнению военнослужащими их задач.Помимо прочего, общий устав позволит военнослужащим носить бороду или усы любой длины, но командование может потребовать сбрить их в силу требований безопасности.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, канада