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В Калининграде стало меньше туристов из-за ограничения транзита - РИА Новости, 06.07.2022
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Туризм
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В Калининграде стало меньше туристов из-за ограничения транзита
В Калининграде стало меньше туристов из-за ограничения транзита - РИА Новости, 06.07.2022
В Калининграде стало меньше туристов из-за ограничения транзита
Турпоток в Калининградскую область немного снизился на фоне ситуации с ограничением транзита через Литву, но в регионе всего достаточно, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T15:31
2022-07-06T17:20
туризм
туризм
мария захарова
маркус эдерер
калининград
литва
россия
еврокомиссия
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КАЛИНИНГРАД, 6 июл — РИА Новости. Турпоток в Калининградскую область немного снизился на фоне ситуации с ограничением транзита через Литву, но в регионе всего достаточно, заявил РИА Новости губернатор Антон Алиханов."Небольшое снижение видим. Мне сложно сейчас судить насчет того, велик ли вклад всей этой ситуации", — заявил Алиханов, отвечая на вопрос, не отпугнуло ли ограничение транзита туристов.Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.Позже Алиханов заявил, что появились сообщения, что Еврокомиссия исполнит обязательства и ожидается дипломатическое решение вопроса.Читайте полный текст интервью Антона Алиханова &gt;&gt;
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"Если вам не нужен цемент, приезжайте, все хорошо" – Алиханов пригласил туристов в Калининград
"Если вам не нужен цемент, приезжайте, все хорошо": Алиханов напомнил туристам, что в Калининграде всего достаточно
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туризм, мария захарова, маркус эдерер, калининград, литва, россия, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, новости - туризм, туристы, куда можно лететь
15:31 06.07.2022 (обновлено: 17:20 06.07.2022)
 
В Калининграде стало меньше туристов из-за ограничения транзита

Алиханов: турпоток в Калининград немного снизился на фоне ограничения транзита

Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 6 июл — РИА Новости. Турпоток в Калининградскую область немного снизился на фоне ситуации с ограничением транзита через Литву, но в регионе всего достаточно, заявил РИА Новости губернатор Антон Алиханов.
"Небольшое снижение видим. Мне сложно сейчас судить насчет того, велик ли вклад всей этой ситуации", — заявил Алиханов, отвечая на вопрос, не отпугнуло ли ограничение транзита туристов.
"Еще раз, пользуясь случаем, хочу сказать: у нас всего достаточно. Как шутят наши рестораторы и отельеры на вопрос, как у вас там в Калининграде в связи с этой блокадой: "Если вам не нужен цемент, то приезжайте, все нормально". Поэтому, если вам не нужен цемент, приезжайте, все хорошо", – добавил губернатор.
Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.
Позже Алиханов заявил, что появились сообщения, что Еврокомиссия исполнит обязательства и ожидается дипломатическое решение вопроса.
Читайте полный текст интервью Антона Алиханова >>
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