https://ria.ru/20220706/kaliningrad-1800670055.html

В Калининграде стало меньше туристов из-за ограничения транзита

В Калининграде стало меньше туристов из-за ограничения транзита - РИА Новости, 06.07.2022

В Калининграде стало меньше туристов из-за ограничения транзита

Турпоток в Калининградскую область немного снизился на фоне ситуации с ограничением транзита через Литву, но в регионе всего достаточно, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T15:31

2022-07-06T15:31

2022-07-06T17:20

туризм

туризм

мария захарова

маркус эдерер

калининград

литва

россия

еврокомиссия

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КАЛИНИНГРАД, 6 июл — РИА Новости. Турпоток в Калининградскую область немного снизился на фоне ситуации с ограничением транзита через Литву, но в регионе всего достаточно, заявил РИА Новости губернатор Антон Алиханов."Небольшое снижение видим. Мне сложно сейчас судить насчет того, велик ли вклад всей этой ситуации", — заявил Алиханов, отвечая на вопрос, не отпугнуло ли ограничение транзита туристов.Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.Позже Алиханов заявил, что появились сообщения, что Еврокомиссия исполнит обязательства и ожидается дипломатическое решение вопроса.Читайте полный текст интервью Антона Алиханова >>

https://ria.ru/20220530/kaliningrad-1791733785.html

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литва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Если вам не нужен цемент, приезжайте, все хорошо" – Алиханов пригласил туристов в Калининград "Если вам не нужен цемент, приезжайте, все хорошо": Алиханов напомнил туристам, что в Калининграде всего достаточно 2022-07-06T15:31 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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