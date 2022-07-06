https://ria.ru/20220706/kaliningrad-1800635096.html

В Кремле не ответили на вопрос о строительстве трасс в Калининград

В Кремле не ответили на вопрос о строительстве трасс в Калининград - РИА Новости, 06.07.2022

В Кремле не ответили на вопрос о строительстве трасс в Калининград

С идеей губернатора Калининградской области Антона Алиханова о строительстве выделенной железной и автомобильной дороги с основной территории России в... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T12:00

2022-07-06T12:00

2022-07-06T12:00

россия

калининград

калининградская область

антон алиханов

литва

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. С идеей губернатора Калининградской области Антона Алиханова о строительстве выделенной железной и автомобильной дороги с основной территории России в Калининград еще не успели ознакомиться в Кремле, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам.Ранее калининградский губернатор Антон Алиханов выразил мнение, что в будущем при согласии Литвы можно построить выделенную железную и автомобильную дорогу с основной территории России в Калининград."Нет, не успели пока (ознакомиться с идеей - ред.)", - сказал Песков журналистам в среду.

https://ria.ru/20220706/trassa-1800567639.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, калининград, калининградская область, антон алиханов, литва, дмитрий песков