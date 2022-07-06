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В Кремле не ответили на вопрос о строительстве трасс в Калининград - РИА Новости, 06.07.2022
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В Кремле не ответили на вопрос о строительстве трасс в Калининград
В Кремле не ответили на вопрос о строительстве трасс в Калининград - РИА Новости, 06.07.2022
В Кремле не ответили на вопрос о строительстве трасс в Калининград
С идеей губернатора Калининградской области Антона Алиханова о строительстве выделенной железной и автомобильной дороги с основной территории России в... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T12:00
2022-07-06T12:00
россия
калининград
калининградская область
антон алиханов
литва
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. С идеей губернатора Калининградской области Антона Алиханова о строительстве выделенной железной и автомобильной дороги с основной территории России в Калининград еще не успели ознакомиться в Кремле, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам.Ранее калининградский губернатор Антон Алиханов выразил мнение, что в будущем при согласии Литвы можно построить выделенную железную и автомобильную дорогу с основной территории России в Калининград."Нет, не успели пока (ознакомиться с идеей - ред.)", - сказал Песков журналистам в среду.
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россия, калининград, калининградская область, антон алиханов, литва, дмитрий песков
12:00 06.07.2022
 
В Кремле не ответили на вопрос о строительстве трасс в Калининград

Песков: в Кремле не ознакомились с идеей Алиханова о строительстве трасс в Калининград

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкГрузовой автомобиль недалеко от КПП "Чернышевское" в Калининградской области в районе границы с Литвой
Грузовой автомобиль недалеко от КПП Чернышевское в Калининградской области в районе границы с Литвой - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
Грузовой автомобиль недалеко от КПП "Чернышевское" в Калининградской области в районе границы с Литвой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. С идеей губернатора Калининградской области Антона Алиханова о строительстве выделенной железной и автомобильной дороги с основной территории России в Калининград еще не успели ознакомиться в Кремле, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам.
Ранее калининградский губернатор Антон Алиханов выразил мнение, что в будущем при согласии Литвы можно построить выделенную железную и автомобильную дорогу с основной территории России в Калининград.
"Нет, не успели пока (ознакомиться с идеей - ред.)", - сказал Песков журналистам в среду.
Если вам не нужен цемент, приезжайте, все хорошо – Алиханов пригласил туристов в Калининград - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
Вчера, 07:14
Алиханов рассказал о возможной постройке выделенных трасс в Калининград
 
РоссияКалининградКалининградская областьАнтон АлихановЛитваДмитрий Песков
 
 
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