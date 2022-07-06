https://ria.ru/20220706/kaliningrad-1800635096.html
В Кремле не ответили на вопрос о строительстве трасс в Калининград
В Кремле не ответили на вопрос о строительстве трасс в Калининград - РИА Новости, 06.07.2022
В Кремле не ответили на вопрос о строительстве трасс в Калининград
С идеей губернатора Калининградской области Антона Алиханова о строительстве выделенной железной и автомобильной дороги с основной территории России в... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T12:00
2022-07-06T12:00
2022-07-06T12:00
россия
калининград
калининградская область
антон алиханов
литва
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797302893_0:0:3260:1835_1920x0_80_0_0_aa9e0ce688718e46276850a80a80b6ae.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. С идеей губернатора Калининградской области Антона Алиханова о строительстве выделенной железной и автомобильной дороги с основной территории России в Калининград еще не успели ознакомиться в Кремле, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам.Ранее калининградский губернатор Антон Алиханов выразил мнение, что в будущем при согласии Литвы можно построить выделенную железную и автомобильную дорогу с основной территории России в Калининград."Нет, не успели пока (ознакомиться с идеей - ред.)", - сказал Песков журналистам в среду.
https://ria.ru/20220706/trassa-1800567639.html
россия
калининград
калининградская область
литва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797302893_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_6a30c9ab9925158b9f6ea6e712d291cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, калининград, калининградская область, антон алиханов, литва, дмитрий песков
В Кремле не ответили на вопрос о строительстве трасс в Калининград
Песков: в Кремле не ознакомились с идеей Алиханова о строительстве трасс в Калининград