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Алиханов призвал применять экономические меры к Литве за запрет транзита - РИА Новости, 06.07.2022
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Алиханов призвал применять экономические меры к Литве за запрет транзита
Алиханов призвал применять экономические меры к Литве за запрет транзита - РИА Новости, 06.07.2022
Алиханов призвал применять экономические меры к Литве за запрет транзита
Ответом на ограничение Литвой транзита в Калининград могут быть только экономические меры, заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T10:42
2022-07-06T17:23
в мире
россия
литва
евросоюз
санкции в отношении россии
мария захарова
маркус эдерер
калининград
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КАЛИНИНГРАД, 6 июл - РИА Новости. Ответом на ограничение Литвой транзита в Калининград могут быть только экономические меры, заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.Ранее он сообщал, что передал в правительство и администрацию президента РФ проект ответных мер на ограничение Литвой транзита в Калининград, в качестве крайней меры рассматривается введение полного запрета на ввоз и вывоз на основную территорию РФ товаров с территории Прибалтики, за исключением Калининграда.Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.Позже Алиханов заявил, что появились сообщения, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса.Читайте полный текст интервью Антона Алиханова &gt;&gt;
https://ria.ru/20220628/lovushka-1798598740.html
https://ria.ru/20220706/posmeshische-1800561282.html
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в мире, россия, литва, евросоюз, санкции в отношении россии, мария захарова, маркус эдерер, калининград, еврокомиссия
10:42 06.07.2022 (обновлено: 17:23 06.07.2022)
 
Алиханов призвал применять экономические меры к Литве за запрет транзита

Алиханов: ответом на блокаду Калининграда могут быть только экономические меры

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожная сортировочная станция в Калининграде
Железнодорожная сортировочная станция в Калининграде - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Железнодорожная сортировочная станция в Калининграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 6 июл - РИА Новости. Ответом на ограничение Литвой транзита в Калининград могут быть только экономические меры, заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Ранее он сообщал, что передал в правительство и администрацию президента РФ проект ответных мер на ограничение Литвой транзита в Калининград, в качестве крайней меры рассматривается введение полного запрета на ввоз и вывоз на основную территорию РФ товаров с территории Прибалтики, за исключением Калининграда.
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"Да. Несомненно", - сказал Алиханов агентству, отвечая на вопрос, идет ли речь только про экономические меры.
Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.
Позже Алиханов заявил, что появились сообщения, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса.
Читайте полный текст интервью Антона Алиханова >>
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