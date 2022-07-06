https://ria.ru/20220706/kaliningrad-1800605925.html
Алиханов призвал применять экономические меры к Литве за запрет транзита
Алиханов призвал применять экономические меры к Литве за запрет транзита - РИА Новости, 06.07.2022
Алиханов призвал применять экономические меры к Литве за запрет транзита
Ответом на ограничение Литвой транзита в Калининград могут быть только экономические меры, заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T10:42
2022-07-06T10:42
2022-07-06T17:23
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калининград
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КАЛИНИНГРАД, 6 июл - РИА Новости. Ответом на ограничение Литвой транзита в Калининград могут быть только экономические меры, заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.Ранее он сообщал, что передал в правительство и администрацию президента РФ проект ответных мер на ограничение Литвой транзита в Калининград, в качестве крайней меры рассматривается введение полного запрета на ввоз и вывоз на основную территорию РФ товаров с территории Прибалтики, за исключением Калининграда.Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.Позже Алиханов заявил, что появились сообщения, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса.Читайте полный текст интервью Антона Алиханова >>
https://ria.ru/20220628/lovushka-1798598740.html
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в мире, россия, литва, евросоюз, санкции в отношении россии, мария захарова, маркус эдерер, калининград, еврокомиссия
10:42 06.07.2022 (обновлено: 17:23 06.07.2022)
Алиханов призвал применять экономические меры к Литве за запрет транзита
Алиханов: ответом на блокаду Калининграда могут быть только экономические меры