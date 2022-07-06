https://ria.ru/20220706/izbavlenie-1800564341.html

В США рассказали о плане избавиться от Байдена

В США рассказали о плане избавиться от Байдена - РИА Новости, 06.07.2022

В США рассказали о плане избавиться от Байдена

Демократическая партия планирует сделать президента США Джо Байдена "козлом отпущения" после ноябрьских промежуточных выборов в палату представителей и... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T04:59

2022-07-06T04:59

2022-07-06T04:59

в мире

сша

демократическая партия сша

джо байден

камала харрис

гэвин ньюсом

калифорния

австралия

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Демократическая партия планирует сделать президента США Джо Байдена "козлом отпущения" после ноябрьских промежуточных выборов в палату представителей и "избавиться" от него, заявила в эфире Sky News Australia политический обозреватель Fox News Томи Ларен.В студии австралийского канала обсуждали результаты опроса Harvard CAPS/Harris Poll, согласно которому 71 процент американцев указал на нежелание видеть действующего главу государства на выборах на второй президентский срок. Также, по данным исследования, на фоне инфляции и роста цен на бензин рейтинг одобрения Байдена упал до 38 процентов.По ее словам, изначально на следующие президентские выборы демократы планировали отправить вице-президента США Камалу Харрис, но теперь ее кандидатуру не рассматривают. Журналистка уверена, что в 2024 году за кресло в Белом доме от этой партии поборется губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.В Штатах уже несколько месяцев наблюдается рост стоимости энергоносителей и продовольствия. Цена бензина на сегодняшний день превысила отметку в пять долларов за галлон, при этом еще год назад этот показатель держался на уровне трех долларов. Инфляция побила сорокалетние рекорды и достигла 8,5 процента. Попытки американских властей противостоять обеднению населения не принесли ощутимых результатов. Ситуацию в США усугубило и введение санкций против Москвы на фоне специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине с 24 февраля.

https://ria.ru/20220704/kharris-1799986552.html

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австралия

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