В США рассказали о плане избавиться от Байдена
Журналистка Fox News Ларен: Демократическая партия США планирует избавиться от Джо Байдена
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден . Архивное фото
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Демократическая партия планирует сделать президента США Джо Байдена "козлом отпущения" после ноябрьских промежуточных выборов в палату представителей и "избавиться" от него, заявила в эфире Sky News Australia политический обозреватель Fox News Томи Ларен.
В студии австралийского канала обсуждали результаты опроса Harvard CAPS/Harris Poll, согласно которому 71 процент американцев указал на нежелание видеть действующего главу государства на выборах на второй президентский срок. Также, по данным исследования, на фоне инфляции и роста цен на бензин рейтинг одобрения Байдена упал до 38 процентов.
"Демократы собираются подождать и посмотреть, как там будет в ноябре. И когда их уничтожат и разорвут в пух и прах, они кинут Джо Байдена. Думаю, что этот план у них был с самого начала. Они сделают из него козла отпущения — не их политику, а самого Джо Байдена, хотя это именно их политика (виновата в происходящем. — Прим. ред.). Он просто марионетка в руках крайних левых. Но американцев они заставят думать не это. Американцам они скажут, что это только Джо и Камала (Харрис. — Прим. ред.) — проблема в них. Они пустят его в расход, избавятся от него, как они всегда и планировали", — пояснила Ларен.
По ее словам, изначально на следующие президентские выборы демократы планировали отправить вице-президента США Камалу Харрис, но теперь ее кандидатуру не рассматривают. Журналистка уверена, что в 2024 году за кресло в Белом доме от этой партии поборется губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.
В Штатах уже несколько месяцев наблюдается рост стоимости энергоносителей и продовольствия. Цена бензина на сегодняшний день превысила отметку в пять долларов за галлон, при этом еще год назад этот показатель держался на уровне трех долларов. Инфляция побила сорокалетние рекорды и достигла 8,5 процента. Попытки американских властей противостоять обеднению населения не принесли ощутимых результатов. Ситуацию в США усугубило и введение санкций против Москвы на фоне специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине с 24 февраля.
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