https://ria.ru/20220706/indoneziya-1800698991.html
Путин предварительно согласился принять участие в саммите G20
Путин предварительно согласился принять участие в саммите G20 - РИА Новости, 06.07.2022
Путин предварительно согласился принять участие в саммите G20
Москва в предварительном порядке информировала Индонезию о намерении президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите G20, формат участия будет зависеть РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T15:20
2022-07-06T15:20
2022-07-06T17:02
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индонезия
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владимир путин
джакарта
джоко видодо
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Москва в предварительном порядке информировала Индонезию о намерении президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите G20, формат участия будет зависеть от эпидобстановки в регионе и ситуации в мире, сообщается на сайте МИД РФ.Отмечается, что "формат участия подлежит уточнению в зависимости от развития ситуации в мире и с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии".
https://ria.ru/20220706/memorial-1800695130.html
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в мире, россия, индонезия, саммит g20, владимир путин, джакарта, джоко видодо
15:20 06.07.2022 (обновлено: 17:02 06.07.2022)
Путин предварительно согласился принять участие в саммите G20
МИД: Россия предварительно сообщила Индонезии о намерении Путина участвовать в саммите G20