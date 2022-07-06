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Путин предварительно согласился принять участие в саммите G20 - РИА Новости, 06.07.2022
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Путин предварительно согласился принять участие в саммите G20
Путин предварительно согласился принять участие в саммите G20 - РИА Новости, 06.07.2022
Путин предварительно согласился принять участие в саммите G20
Москва в предварительном порядке информировала Индонезию о намерении президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите G20, формат участия будет зависеть РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T15:20
2022-07-06T17:02
в мире
россия
индонезия
саммит g20
владимир путин
джакарта
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Москва в предварительном порядке информировала Индонезию о намерении президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите G20, формат участия будет зависеть от эпидобстановки в регионе и ситуации в мире, сообщается на сайте МИД РФ.Отмечается, что "формат участия подлежит уточнению в зависимости от развития ситуации в мире и с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии".
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в мире, россия, индонезия, саммит g20, владимир путин, джакарта, джоко видодо
15:20 06.07.2022 (обновлено: 17:02 06.07.2022)
 
Путин предварительно согласился принять участие в саммите G20

МИД: Россия предварительно сообщила Индонезии о намерении Путина участвовать в саммите G20

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Москва в предварительном порядке информировала Индонезию о намерении президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите G20, формат участия будет зависеть от эпидобстановки в регионе и ситуации в мире, сообщается на сайте МИД РФ.
"Что касается ноябрьского саммита "Группы двадцати", то официальное приглашение от президента Индонезии Джоко Видодо на имя российского лидера было получено. В предварительном порядке информировали Джакарту о намерении Президента Владимира Владимировича Путина принять в нем участие", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "формат участия подлежит уточнению в зависимости от развития ситуации в мире и с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии".
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В миреРоссияИндонезияСаммит G20Владимир ПутинДжакартаДжоко Видодо
 
 
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