https://ria.ru/20220706/indoneziya-1800698991.html

Путин предварительно согласился принять участие в саммите G20

Путин предварительно согласился принять участие в саммите G20 - РИА Новости, 06.07.2022

Путин предварительно согласился принять участие в саммите G20

Москва в предварительном порядке информировала Индонезию о намерении президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите G20, формат участия будет зависеть РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T15:20

2022-07-06T15:20

2022-07-06T17:02

в мире

россия

индонезия

саммит g20

владимир путин

джакарта

джоко видодо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787034914_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a5f20f875f07c7d43fb914b40068fe24.jpg

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Москва в предварительном порядке информировала Индонезию о намерении президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите G20, формат участия будет зависеть от эпидобстановки в регионе и ситуации в мире, сообщается на сайте МИД РФ.Отмечается, что "формат участия подлежит уточнению в зависимости от развития ситуации в мире и с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии".

https://ria.ru/20220706/memorial-1800695130.html

россия

индонезия

джакарта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, индонезия, саммит g20, владимир путин, джакарта, джоко видодо