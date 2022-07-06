https://ria.ru/20220706/ikona-1800657421.html

В РПЦ предложили перенести Владимирскую икону из Третьяковки в Кремль

В РПЦ предложили перенести Владимирскую икону из Третьяковки в Кремль - РИА Новости, 06.07.2022

В РПЦ предложили перенести Владимирскую икону из Третьяковки в Кремль

Владимирская икона Божией Матери могла бы быть перенесена из храма Николая Чудотворца в Третьяковской галерее в Успенский собор Московского кремля, где она... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T13:15

2022-07-06T13:15

2022-07-06T13:15

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николай чудотворец

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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Владимирская икона Божией Матери могла бы быть перенесена из храма Николая Чудотворца в Третьяковской галерее в Успенский собор Московского кремля, где она займет подобающее ей место святыни всероссийского масштаба, считает председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Московского патриархата протоиерей Леонид Калинин.Владимирскую икону издревле почитали на Руси. По преданию, ее написал в I веке апостол и евангелист Лука, использовав доску от стола, за которым некогда восседали Богородица с Христом."Она в Москве находится не совсем на своем месте. Как ключ, который не попал в замочную скважину, не может открыть замка, так и пребывание Владимирской иконы не в Успенском соборе Московского кремля, как она должна быть, а в Третьяковской галерее в храме Николая Чудотворца – это не совсем верное, прямо скажем, с духовной точки зрения расположение. Этот вопрос обсуждался неоднократно. Конечно, пребывать Владимирская икона должна с левой стороны у царских врат Успенского собора Московского кремля. Это один из тех "духовных ключей", который, когда он наконец встанет на свое место, позволит России развиваться еще более динамично. Это будет началом новой эпохи понимания своих корней", – сказал РИА Новости протоиерей в памятный день одной из самых почитаемых русских икон - Владимирской Божией Матери.Празднование в честь иконы проводится три раза в год: 3 июня, 6 июля и 8 сентября по новому стилю. Шестого июля православные христиане вспоминают чудесное спасение Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году, когда после отказа Москвы платить дань войска Орды не решились перейти реку Угра. Войска Иоанна III и хана Ахмата стояли на ее берегах друг напротив друга, но так и не вступили в битву. Позже реку стали называть "поясом Богородицы", веря, что именно она остановила разорение.Почитание Владимирской иконы Богоматери, как отметил Калинин, сохраняется, новые храмы в ее честь строятся. Однако возможности для почитания, по его мнению, сейчас ограничены тем, что она находится в небольшом приходском храме в музейном пространстве, хотя музеи Московского кремля также являются государственными музеями первой категории. "Она и сейчас в действующем храме, но масштаб этого храма не соответствует масштабу святыни, при всем моем уважении к этому замечательному храму святителя Николая в Толмачах. Эта святыня имеет всероссийское значение, она должна быть на том месте, для которого и строился Успенский собор и в который была внесена эта икона", – заключил глава экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Московского патриархата.До середины V века икона пребывала в Иерусалиме, а затем попала в Константинополь. В 1131 году ее прислал в подарок Юрию Долгорукому патриарх Константинопольский Лука Хрисоверг. В 1155 году святой князь Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого, взял икону с собой во Владимир, поэтому впоследствии она и получила имя Владимирской.В Москву икону принесли в 1395 году, установив в новом Успенском соборе. Верующие связывают с Владимирской иконой множество чудес, произошедших прежде всего во времена войн и нашествий неприятеля. В последний раз икона покидала Москву в 1812 году: на несколько месяцев ее перенесли во Владимир и Муром, но вскоре после этого возвратили в Успенский собор. В 1928 году икону поместили в Третьяковскую галерею, а в декабре 1999 года Владимирская икона Божьей Матери была окончательно передана Государственной Третьяковской галереей в находящийся при ней храм святителя Николая в Толмачах. С тех пор она постоянно находится в экспозиции храма-музея.

https://ria.ru/20210706/prazdnik-1740022606.html

https://ria.ru/20211228/raka-1765791859.html

https://ria.ru/20210905/ikona-1748608051.html

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