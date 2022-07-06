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Эстонские железнодорожники ищут замену грузам из России - РИА Новости, 06.07.2022
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Эстонские железнодорожники ищут замену грузам из России
Эстонские железнодорожники ищут замену грузам из России - РИА Новости, 06.07.2022
Эстонские железнодорожники ищут замену грузам из России
Эстонская государственная железнодорожная компания Operail ищет в Центральной Азии частичную замену для товаров, которые она больше не может перевозить из... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T18:25
2022-07-06T18:25
экономика
владимир путин
россия
казахстан
центральная азия
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ХЕЛЬСИНКИ, 6 июл - РИА Новости. Эстонская государственная железнодорожная компания Operail ищет в Центральной Азии частичную замену для товаров, которые она больше не может перевозить из России из-за санкций, сообщил в среду глава компании Рауль Тоомсалу.По его словам, в результате санкций против РФ объемы грузоперевозок по железной дороге Эстонии сократились более чем на 60%.Он также добавил, что сейчас многие вагоны и локомотивы простаивают и Operail пытается найти замещающие грузы в странах Центральной Азии - Казахстане, Узбекистане и Туркменистане, чтобы задействовать простаивающий подвижной состав."У Казахстана, пожалуй, самый большой потенциал среди этих стран в плане экономической заинтересованности в перевозке своих товаров через Балтийский коридор и Финляндию. Например, из Казахстана можно было бы возить каменный уголь. Однако Россия может в любой момент принять решение не пропускать вагоны, направляющиеся в Эстонию, по своей железной дороге", - отметил Тоомсалу.Он привело в пример Латвию, которая еще несколько месяцев назад перевозила довольно много казахстанского угля, но Россия запретила транспортировку вагонов в эту страну по своей территории.Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам российского лидера, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.
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экономика, владимир путин, россия, казахстан, центральная азия
18:25 06.07.2022
 
Эстонские железнодорожники ищут замену грузам из России

Эстонская государственная железнодорожная компания Operail ищет замену грузам из России

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкТоварный поезд дальнего следования на Транссибирской железнодорожной магистрали в Березовском районе Красноярского края
Товарный поезд дальнего следования на Транссибирской железнодорожной магистрали в Березовском районе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Товарный поезд дальнего следования на Транссибирской железнодорожной магистрали в Березовском районе Красноярского края. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 6 июл - РИА Новости. Эстонская государственная железнодорожная компания Operail ищет в Центральной Азии частичную замену для товаров, которые она больше не может перевозить из России из-за санкций, сообщил в среду глава компании Рауль Тоомсалу.
По его словам, в результате санкций против РФ объемы грузоперевозок по железной дороге Эстонии сократились более чем на 60%.
"В прошлом году мы перевозили в среднем 1,2 миллиона тонн грузов в месяц. В первой половине текущего года, и особенно в июне, снижение грузоперевозок было очень большим. Сейчас мы перевозим менее 500 тысяч тонн в месяц",- сказал Тоомсалу порталу государственного телерадиовещания ERR.
Он также добавил, что сейчас многие вагоны и локомотивы простаивают и Operail пытается найти замещающие грузы в странах Центральной Азии - Казахстане, Узбекистане и Туркменистане, чтобы задействовать простаивающий подвижной состав.
"У Казахстана, пожалуй, самый большой потенциал среди этих стран в плане экономической заинтересованности в перевозке своих товаров через Балтийский коридор и Финляндию. Например, из Казахстана можно было бы возить каменный уголь. Однако Россия может в любой момент принять решение не пропускать вагоны, направляющиеся в Эстонию, по своей железной дороге", - отметил Тоомсалу.
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Он привело в пример Латвию, которая еще несколько месяцев назад перевозила довольно много казахстанского угля, но Россия запретила транспортировку вагонов в эту страну по своей территории.
Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам российского лидера, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияКазахстанЦентральная Азия
 
 
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