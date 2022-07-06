https://ria.ru/20220706/gruzy-1800776565.html

Эстонские железнодорожники ищут замену грузам из России

Эстонские железнодорожники ищут замену грузам из России - РИА Новости, 06.07.2022

Эстонские железнодорожники ищут замену грузам из России

Эстонская государственная железнодорожная компания Operail ищет в Центральной Азии частичную замену для товаров, которые она больше не может перевозить из... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T18:25

2022-07-06T18:25

2022-07-06T18:25

экономика

владимир путин

россия

казахстан

центральная азия

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ХЕЛЬСИНКИ, 6 июл - РИА Новости. Эстонская государственная железнодорожная компания Operail ищет в Центральной Азии частичную замену для товаров, которые она больше не может перевозить из России из-за санкций, сообщил в среду глава компании Рауль Тоомсалу.По его словам, в результате санкций против РФ объемы грузоперевозок по железной дороге Эстонии сократились более чем на 60%.Он также добавил, что сейчас многие вагоны и локомотивы простаивают и Operail пытается найти замещающие грузы в странах Центральной Азии - Казахстане, Узбекистане и Туркменистане, чтобы задействовать простаивающий подвижной состав."У Казахстана, пожалуй, самый большой потенциал среди этих стран в плане экономической заинтересованности в перевозке своих товаров через Балтийский коридор и Финляндию. Например, из Казахстана можно было бы возить каменный уголь. Однако Россия может в любой момент принять решение не пропускать вагоны, направляющиеся в Эстонию, по своей железной дороге", - отметил Тоомсалу.Он привело в пример Латвию, которая еще несколько месяцев назад перевозила довольно много казахстанского угля, но Россия запретила транспортировку вагонов в эту страну по своей территории.Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам российского лидера, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.

https://ria.ru/20220626/estoniya-1798243425.html

россия

казахстан

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, владимир путин, россия, казахстан, центральная азия