https://ria.ru/20220706/grayner-1800664759.html

В МИД России рассказали о ситуации с осужденной американкой Грайнер

В МИД России рассказали о ситуации с осужденной американкой Грайнер - РИА Новости, 06.07.2022

В МИД России рассказали о ситуации с осужденной американкой Грайнер

Американскую баскетболистку Бритни Грайнер, которую задержали за перевозку "гашишного масла", никто не лишает возможности после суда подать апелляцию и... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T13:38

2022-07-06T13:38

2022-07-06T13:58

здоровье - общество

сша

нью-йорк (город)

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Американскую баскетболистку Бритни Грайнер, которую задержали за перевозку "гашишного масла", никто не лишает возможности после суда подать апелляцию и попросить о помиловании, заявил замглавы департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев."Попытки представить дело так, что американка задержана незаконно, не выдерживают критики. Нарушен закон, и рассуждения о невинном характере пристрастия Грайнер, которое наказуемо в некоторых штатах США, неуместны... Саму Бритни Грайнер никто не лишает возможности подать предусмотренную процедуру апелляции и попросить о помиловании", - сказал Зайцев на брифинге в среду.Прибывшую рейсом из Нью-Йорка Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево. Досмотр ручной клади выявил наличие у американки "вейпов" с жидкостью со специфическим запахом. Экспертиза установила, что жидкость - это наркосодержащее "гашишное масло". Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств, ее арестовали. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20220617/ssha-1795991255.html

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здоровье - общество, сша, нью-йорк (город), шереметьево (аэропорт)