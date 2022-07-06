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В МИД России рассказали о ситуации с осужденной американкой Грайнер - РИА Новости, 06.07.2022
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В МИД России рассказали о ситуации с осужденной американкой Грайнер
В МИД России рассказали о ситуации с осужденной американкой Грайнер - РИА Новости, 06.07.2022
В МИД России рассказали о ситуации с осужденной американкой Грайнер
Американскую баскетболистку Бритни Грайнер, которую задержали за перевозку "гашишного масла", никто не лишает возможности после суда подать апелляцию и... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T13:38
2022-07-06T13:58
здоровье - общество
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Американскую баскетболистку Бритни Грайнер, которую задержали за перевозку "гашишного масла", никто не лишает возможности после суда подать апелляцию и попросить о помиловании, заявил замглавы департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев."Попытки представить дело так, что американка задержана незаконно, не выдерживают критики. Нарушен закон, и рассуждения о невинном характере пристрастия Грайнер, которое наказуемо в некоторых штатах США, неуместны... Саму Бритни Грайнер никто не лишает возможности подать предусмотренную процедуру апелляции и попросить о помиловании", - сказал Зайцев на брифинге в среду.Прибывшую рейсом из Нью-Йорка Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево. Досмотр ручной клади выявил наличие у американки "вейпов" с жидкостью со специфическим запахом. Экспертиза установила, что жидкость - это наркосодержащее "гашишное масло". Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств, ее арестовали. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.
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здоровье - общество, сша, нью-йорк (город), шереметьево (аэропорт)
13:38 06.07.2022 (обновлено: 13:58 06.07.2022)
 
В МИД России рассказали о ситуации с осужденной американкой Грайнер

МИД России: Грайнер никто не лишил права на апелляцию и прошения о помиловании

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкБриттни Грайнер
Бриттни Грайнер - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Бриттни Грайнер. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Американскую баскетболистку Бритни Грайнер, которую задержали за перевозку "гашишного масла", никто не лишает возможности после суда подать апелляцию и попросить о помиловании, заявил замглавы департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.
"Попытки представить дело так, что американка задержана незаконно, не выдерживают критики. Нарушен закон, и рассуждения о невинном характере пристрастия Грайнер, которое наказуемо в некоторых штатах США, неуместны... Саму Бритни Грайнер никто не лишает возможности подать предусмотренную процедуру апелляции и попросить о помиловании", - сказал Зайцев на брифинге в среду.
Прибывшую рейсом из Нью-Йорка Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево. Досмотр ручной клади выявил наличие у американки "вейпов" с жидкостью со специфическим запахом. Экспертиза установила, что жидкость - это наркосодержащее "гашишное масло". Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств, ее арестовали. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.
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