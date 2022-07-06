https://ria.ru/20220706/gosduma-1800716990.html
Госдума приняла закон о праве регулировать трудовые отношения при спецмерах
Госдума приняла закон о праве регулировать трудовые отношения при спецмерах - РИА Новости, 06.07.2022
Госдума приняла закон о праве регулировать трудовые отношения при спецмерах
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем и окончательном чтении закон, который был внесен кабмином, о праве правительства России регулировать... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T16:07
2022-07-06T16:07
2022-07-06T16:07
россия
общество
госдума рф
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем и окончательном чтении закон, который был внесен кабмином, о праве правительства России регулировать трудовые отношения в отдельных организациях, в том числе условия предоставления отпуска."При введении специальных мер в сфере экономики правительство Российской Федерации вправе устанавливать особенности правового регулирования трудовых отношений в отдельных организациях, их структурных подразделениях и на отдельных производственных объектах, в том числе порядок и условия привлечения к работе за пределами установленной продолжительности рабочего времени, в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков", - сообщается в тексте проекта.
https://ria.ru/20220611/trudoustroystvo-1794724956.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, госдума рф
Госдума приняла закон о праве регулировать трудовые отношения при спецмерах
Госдума в III чтении приняла закон о праве регулировать трудовые отношения при спецмерах
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем и окончательном чтении закон, который был внесен кабмином, о праве правительства России регулировать трудовые отношения в отдельных организациях, в том числе условия предоставления отпуска.
"При введении специальных мер в сфере экономики правительство Российской Федерации вправе устанавливать особенности правового регулирования трудовых отношений в отдельных организациях, их структурных подразделениях и на отдельных производственных объектах, в том числе порядок и условия привлечения к работе за пределами установленной продолжительности рабочего времени, в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков", - сообщается в тексте проекта.