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Госдума приняла закон о праве регулировать трудовые отношения при спецмерах - РИА Новости, 06.07.2022
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Госдума приняла закон о праве регулировать трудовые отношения при спецмерах
Госдума приняла закон о праве регулировать трудовые отношения при спецмерах - РИА Новости, 06.07.2022
Госдума приняла закон о праве регулировать трудовые отношения при спецмерах
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем и окончательном чтении закон, который был внесен кабмином, о праве правительства России регулировать... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T16:07
2022-07-06T16:07
россия
общество
госдума рф
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем и окончательном чтении закон, который был внесен кабмином, о праве правительства России регулировать трудовые отношения в отдельных организациях, в том числе условия предоставления отпуска."При введении специальных мер в сфере экономики правительство Российской Федерации вправе устанавливать особенности правового регулирования трудовых отношений в отдельных организациях, их структурных подразделениях и на отдельных производственных объектах, в том числе порядок и условия привлечения к работе за пределами установленной продолжительности рабочего времени, в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков", - сообщается в тексте проекта.
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россия, общество, госдума рф
16:07 06.07.2022
 
Госдума приняла закон о праве регулировать трудовые отношения при спецмерах

Госдума в III чтении приняла закон о праве регулировать трудовые отношения при спецмерах

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчина в здании Государственной Думы РФ
Мужчина в здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мужчина в здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем и окончательном чтении закон, который был внесен кабмином, о праве правительства России регулировать трудовые отношения в отдельных организациях, в том числе условия предоставления отпуска.
"При введении специальных мер в сфере экономики правительство Российской Федерации вправе устанавливать особенности правового регулирования трудовых отношений в отдельных организациях, их структурных подразделениях и на отдельных производственных объектах, в том числе порядок и условия привлечения к работе за пределами установленной продолжительности рабочего времени, в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков", - сообщается в тексте проекта.
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