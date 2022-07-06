https://ria.ru/20220706/gosduma-1800716990.html

Госдума приняла закон о праве регулировать трудовые отношения при спецмерах

Госдума приняла закон о праве регулировать трудовые отношения при спецмерах - РИА Новости, 06.07.2022

Госдума приняла закон о праве регулировать трудовые отношения при спецмерах

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем и окончательном чтении закон, который был внесен кабмином, о праве правительства России регулировать... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T16:07

2022-07-06T16:07

2022-07-06T16:07

россия

общество

госдума рф

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем и окончательном чтении закон, который был внесен кабмином, о праве правительства России регулировать трудовые отношения в отдельных организациях, в том числе условия предоставления отпуска."При введении специальных мер в сфере экономики правительство Российской Федерации вправе устанавливать особенности правового регулирования трудовых отношений в отдельных организациях, их структурных подразделениях и на отдельных производственных объектах, в том числе порядок и условия привлечения к работе за пределами установленной продолжительности рабочего времени, в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков", - сообщается в тексте проекта.

https://ria.ru/20220611/trudoustroystvo-1794724956.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, госдума рф