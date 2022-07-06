https://ria.ru/20220706/gosduma-1800702583.html

Госдума приняла закон о создании отечественного аналога App Store

Госдума приняла закон о создании отечественного аналога App Store - РИА Новости, 06.07.2022

Госдума приняла закон о создании отечественного аналога App Store

Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, в частности, предусматривающий норму о создании в России отечественного магазина мобильных приложений. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T15:30

2022-07-06T15:30

2022-07-06T15:30

общество

технологии

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госдума рф

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, в частности, предусматривающий норму о создании в России отечественного магазина мобильных приложений.Согласно закону, предусматривается создание магазина приложений, который в обязательном порядке будет предустанавливаться на технические устройства.Ранее кабмин внес в Госдуму законопроект о создании в РФ отечественного магазина мобильных приложений. Правительственный проект так и не был рассмотрен Думой в первом чтении. Однако норма о создании российского магазина приложений появилась в редакции второго чтения законопроекта об усилении защиты персональных данных россиян. Как уточняли в комитете ГД по информполитике, поправка инициирована в законопроект для более оперативного принятия законодательной нормы.

https://ria.ru/20220621/magazin-1796974146.html

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общество, технологии, россия, госдума рф