https://ria.ru/20220706/gosduma-1800702583.html
Госдума приняла закон о создании отечественного аналога App Store
Госдума приняла закон о создании отечественного аналога App Store - РИА Новости, 06.07.2022
Госдума приняла закон о создании отечественного аналога App Store
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, в частности, предусматривающий норму о создании в России отечественного магазина мобильных приложений. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T15:30
2022-07-06T15:30
2022-07-06T15:30
общество
технологии
россия
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572140608_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_8caaea57f935d2daef1e03e25844191b.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, в частности, предусматривающий норму о создании в России отечественного магазина мобильных приложений.Согласно закону, предусматривается создание магазина приложений, который в обязательном порядке будет предустанавливаться на технические устройства.Ранее кабмин внес в Госдуму законопроект о создании в РФ отечественного магазина мобильных приложений. Правительственный проект так и не был рассмотрен Думой в первом чтении. Однако норма о создании российского магазина приложений появилась в редакции второго чтения законопроекта об усилении защиты персональных данных россиян. Как уточняли в комитете ГД по информполитике, поправка инициирована в законопроект для более оперативного принятия законодательной нормы.
https://ria.ru/20220621/magazin-1796974146.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572140608_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_aef075016508d80d988bd3984323d346.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, госдума рф
Госдума приняла закон о создании отечественного аналога App Store
Госдума приняла закон о создании отечественного магазина мобильных приложений