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Госдума приняла закон о создании отечественного аналога App Store - РИА Новости, 06.07.2022
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Госдума приняла закон о создании отечественного аналога App Store
Госдума приняла закон о создании отечественного аналога App Store - РИА Новости, 06.07.2022
Госдума приняла закон о создании отечественного аналога App Store
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, в частности, предусматривающий норму о создании в России отечественного магазина мобильных приложений. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T15:30
2022-07-06T15:30
общество
технологии
россия
госдума рф
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, в частности, предусматривающий норму о создании в России отечественного магазина мобильных приложений.Согласно закону, предусматривается создание магазина приложений, который в обязательном порядке будет предустанавливаться на технические устройства.Ранее кабмин внес в Госдуму законопроект о создании в РФ отечественного магазина мобильных приложений. Правительственный проект так и не был рассмотрен Думой в первом чтении. Однако норма о создании российского магазина приложений появилась в редакции второго чтения законопроекта об усилении защиты персональных данных россиян. Как уточняли в комитете ГД по информполитике, поправка инициирована в законопроект для более оперативного принятия законодательной нормы.
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общество, технологии, россия, госдума рф
15:30 06.07.2022
 
Госдума приняла закон о создании отечественного аналога App Store

Госдума приняла закон о создании отечественного магазина мобильных приложений

© Depositphotos / AILA_IMAGESДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© Depositphotos / AILA_IMAGES
Девушка со смартфоном. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, в частности, предусматривающий норму о создании в России отечественного магазина мобильных приложений.
Согласно закону, предусматривается создание магазина приложений, который в обязательном порядке будет предустанавливаться на технические устройства.
Ранее кабмин внес в Госдуму законопроект о создании в РФ отечественного магазина мобильных приложений. Правительственный проект так и не был рассмотрен Думой в первом чтении. Однако норма о создании российского магазина приложений появилась в редакции второго чтения законопроекта об усилении защиты персональных данных россиян. Как уточняли в комитете ГД по информполитике, поправка инициирована в законопроект для более оперативного принятия законодательной нормы.
Интерфейс российского магазина мобильных приложений NashStore - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 12:02Наука
В российском магазине приложений появился иностранный софт
 
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