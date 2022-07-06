https://ria.ru/20220706/gosduma-1800642705.html

Васильев отметил межфракционное единство в Госдуме

Васильев отметил межфракционное единство в Госдуме - РИА Новости, 06.07.2022

Васильев отметил межфракционное единство в Госдуме

В Госдуме устанавливается межфракционное единство в отношении совместной законотворческой работы, заявил руководитель фракции "Единая Россия" в палате... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T12:23

2022-07-06T12:23

2022-07-06T12:23

политика

госдума рф

единая россия

кпрф

лдпр

партия "справедливая россия - за правду"

партия "новые люди"

владимир васильев

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В Госдуме устанавливается межфракционное единство в отношении совместной законотворческой работы, заявил руководитель фракции "Единая Россия" в палате парламента Владимир Васильев."Мы видим и наблюдаем единство межфракционное не только в принятии решений, но и в совместной работе по созданию более благоприятных условий для людей. Это приводит к тому, что мы как никогда плодотворны. Было внесено 588 законопроектов, принято 292, 49 из них готовили коллеги из "Единой России", - сказал политик на брифинге ЕР по итогам весенней сессии Госдумы.В среду Госдума проведёт последнее пленарное заседание весенней сессии.

https://ria.ru/20220624/grazhdanstvo-1797861750.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, госдума рф, единая россия, кпрф, лдпр, партия "справедливая россия - за правду", партия "новые люди", владимир васильев