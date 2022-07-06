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Васильев отметил межфракционное единство в Госдуме - РИА Новости, 06.07.2022
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Васильев отметил межфракционное единство в Госдуме
Васильев отметил межфракционное единство в Госдуме - РИА Новости, 06.07.2022
Васильев отметил межфракционное единство в Госдуме
В Госдуме устанавливается межфракционное единство в отношении совместной законотворческой работы, заявил руководитель фракции "Единая Россия" в палате... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T12:23
2022-07-06T12:23
политика
госдума рф
единая россия
кпрф
лдпр
партия "справедливая россия - за правду"
партия "новые люди"
владимир васильев
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В Госдуме устанавливается межфракционное единство в отношении совместной законотворческой работы, заявил руководитель фракции "Единая Россия" в палате парламента Владимир Васильев."Мы видим и наблюдаем единство межфракционное не только в принятии решений, но и в совместной работе по созданию более благоприятных условий для людей. Это приводит к тому, что мы как никогда плодотворны. Было внесено 588 законопроектов, принято 292, 49 из них готовили коллеги из "Единой России", - сказал политик на брифинге ЕР по итогам весенней сессии Госдумы.В среду Госдума проведёт последнее пленарное заседание весенней сессии.
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политика, госдума рф, единая россия, кпрф, лдпр, партия "справедливая россия - за правду", партия "новые люди", владимир васильев
12:23 06.07.2022
 
Васильев отметил межфракционное единство в Госдуме

Глава фракции ЕР Васильев отметил межфракционное единство в Госдуме по итогам сессии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Единая Россия" в Государственной Думе РФ Владимир Васильев
Руководитель фракции Единая Россия в Государственной Думе РФ Владимир Васильев - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Руководитель фракции "Единая Россия" в Государственной Думе РФ Владимир Васильев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В Госдуме устанавливается межфракционное единство в отношении совместной законотворческой работы, заявил руководитель фракции "Единая Россия" в палате парламента Владимир Васильев.
"Мы видим и наблюдаем единство межфракционное не только в принятии решений, но и в совместной работе по созданию более благоприятных условий для людей. Это приводит к тому, что мы как никогда плодотворны. Было внесено 588 законопроектов, принято 292, 49 из них готовили коллеги из "Единой России", - сказал политик на брифинге ЕР по итогам весенней сессии Госдумы.
В среду Госдума проведёт последнее пленарное заседание весенней сессии.
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ПолитикаГосдума РФЕдиная РоссияКПРФЛДПРПартия "Справедливая Россия - за правду"Партия "Новые люди"Владимир Васильев
 
 
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