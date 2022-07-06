В Подмосковье детей с диабетом обеспечивают системами мониторинга глюкозы
Система мониторинга глюкозы для детей
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В Московской области начали обеспечивать системами непрерывного мониторинга глюкозы детей с сахарным диабетом 1-го типа, говорится в Telegram-канале пресс-службы губернатора.
"У нас на диспансерном наблюдении состоят более 2,5 тысячи детей с диабетом 1-го типа. Неоднократно поступали просьбы от родителей - обеспечить ребят системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы. Мы выделили деньги из регионального бюджета и закупили их для 1250 наших юных пациентов. Это позволит родителям постоянно держать руку на пульсе и понимать, все ли в порядке, нет ли дополнительной потребности в инсулине. Сейчас наши врачи проводят осмотры оставшихся в регистре ребят. Мы обязательно обеспечим этими датчиками всех детей, которым они нужны", - приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
Отмечается, что все подмосковные эндокринологи уже прошли обучение по работе с системой мониторинга. Датчик не травмирует ребенка и не мешает вести активный образ жизни.
"Чтобы получить систему непрерывного мониторинга глюкозы, необходимо обратиться к лечащему врачу-эндокринологу по месту жительства. Специалист при наличии медицинских показаний запишет ребенка к врачу в НИКИ детства, где врач выдаст прибор с расходными материалами и объяснит, как им пользоваться", - приводят в пресс-службе слова первого зампреда регионального правительства Светланы Стригунковой.