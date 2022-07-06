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В Подмосковье детей с диабетом обеспечивают системами мониторинга глюкозы - РИА Новости, 06.07.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220706/glyukometry-1800745518.html
В Подмосковье детей с диабетом обеспечивают системами мониторинга глюкозы
В Подмосковье детей с диабетом обеспечивают системами мониторинга глюкозы - РИА Новости, 06.07.2022
В Подмосковье детей с диабетом обеспечивают системами мониторинга глюкозы
В Московской области начали обеспечивать системами непрерывного мониторинга глюкозы детей с сахарным диабетом 1-го типа, говорится в Telegram-канале... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T17:27
2022-07-06T17:27
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
общество
здоровье - общество
здоровье
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В Московской области начали обеспечивать системами непрерывного мониторинга глюкозы детей с сахарным диабетом 1-го типа, говорится в Telegram-канале пресс-службы губернатора."У нас на диспансерном наблюдении состоят более 2,5 тысячи детей с диабетом 1-го типа. Неоднократно поступали просьбы от родителей - обеспечить ребят системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы. Мы выделили деньги из регионального бюджета и закупили их для 1250 наших юных пациентов. Это позволит родителям постоянно держать руку на пульсе и понимать, все ли в порядке, нет ли дополнительной потребности в инсулине. Сейчас наши врачи проводят осмотры оставшихся в регистре ребят. Мы обязательно обеспечим этими датчиками всех детей, которым они нужны", - приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьёва.Отмечается, что все подмосковные эндокринологи уже прошли обучение по работе с системой мониторинга. Датчик не травмирует ребенка и не мешает вести активный образ жизни."Чтобы получить систему непрерывного мониторинга глюкозы, необходимо обратиться к лечащему врачу-эндокринологу по месту жительства. Специалист при наличии медицинских показаний запишет ребенка к врачу в НИКИ детства, где врач выдаст прибор с расходными материалами и объяснит, как им пользоваться", - приводят в пресс-службе слова первого зампреда регионального правительства Светланы Стригунковой.
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московская область (подмосковье)
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), светлана стригункова , общество, здоровье - общество, здоровье
17:27 06.07.2022
 

В Подмосковье детей с диабетом обеспечивают системами мониторинга глюкозы

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиСистема мониторинга глюкозы для детей
Система мониторинга глюкозы для детей - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Система мониторинга глюкозы для детей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В Московской области начали обеспечивать системами непрерывного мониторинга глюкозы детей с сахарным диабетом 1-го типа, говорится в Telegram-канале пресс-службы губернатора.
"У нас на диспансерном наблюдении состоят более 2,5 тысячи детей с диабетом 1-го типа. Неоднократно поступали просьбы от родителей - обеспечить ребят системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы. Мы выделили деньги из регионального бюджета и закупили их для 1250 наших юных пациентов. Это позволит родителям постоянно держать руку на пульсе и понимать, все ли в порядке, нет ли дополнительной потребности в инсулине. Сейчас наши врачи проводят осмотры оставшихся в регистре ребят. Мы обязательно обеспечим этими датчиками всех детей, которым они нужны", - приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
Отмечается, что все подмосковные эндокринологи уже прошли обучение по работе с системой мониторинга. Датчик не травмирует ребенка и не мешает вести активный образ жизни.
"Чтобы получить систему непрерывного мониторинга глюкозы, необходимо обратиться к лечащему врачу-эндокринологу по месту жительства. Специалист при наличии медицинских показаний запишет ребенка к врачу в НИКИ детства, где врач выдаст прибор с расходными материалами и объяснит, как им пользоваться", - приводят в пресс-службе слова первого зампреда регионального правительства Светланы Стригунковой.
Глюкометр, показывающий повышенный уровень глюкозы в крови - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 16:56Новости Подмосковья
В Подмосковье закупят системы мониторинга глюкозы для детей с диабетом
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Светлана СтригунковаОбществоЗдоровье - ОбществоЗдоровье
 
 
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