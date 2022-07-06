https://ria.ru/20220706/glyukometry-1800745518.html

В Подмосковье детей с диабетом обеспечивают системами мониторинга глюкозы

В Подмосковье детей с диабетом обеспечивают системами мониторинга глюкозы - РИА Новости, 06.07.2022

В Подмосковье детей с диабетом обеспечивают системами мониторинга глюкозы

В Московской области начали обеспечивать системами непрерывного мониторинга глюкозы детей с сахарным диабетом 1-го типа, говорится в Telegram-канале... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T17:27

2022-07-06T17:27

2022-07-06T17:27

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В Московской области начали обеспечивать системами непрерывного мониторинга глюкозы детей с сахарным диабетом 1-го типа, говорится в Telegram-канале пресс-службы губернатора."У нас на диспансерном наблюдении состоят более 2,5 тысячи детей с диабетом 1-го типа. Неоднократно поступали просьбы от родителей - обеспечить ребят системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы. Мы выделили деньги из регионального бюджета и закупили их для 1250 наших юных пациентов. Это позволит родителям постоянно держать руку на пульсе и понимать, все ли в порядке, нет ли дополнительной потребности в инсулине. Сейчас наши врачи проводят осмотры оставшихся в регистре ребят. Мы обязательно обеспечим этими датчиками всех детей, которым они нужны", - приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьёва.Отмечается, что все подмосковные эндокринологи уже прошли обучение по работе с системой мониторинга. Датчик не травмирует ребенка и не мешает вести активный образ жизни."Чтобы получить систему непрерывного мониторинга глюкозы, необходимо обратиться к лечащему врачу-эндокринологу по месту жительства. Специалист при наличии медицинских показаний запишет ребенка к врачу в НИКИ детства, где врач выдаст прибор с расходными материалами и объяснит, как им пользоваться", - приводят в пресс-службе слова первого зампреда регионального правительства Светланы Стригунковой.

https://ria.ru/20220420/sistemy-1784537595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей воробьев, московская область (подмосковье), светлана стригункова , общество, здоровье - общество, здоровье