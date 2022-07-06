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В ФРГ отказались рассматривать вариант использования "Северного потока — 2" - РИА Новости, 06.07.2022
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В ФРГ отказались рассматривать вариант использования "Северного потока — 2"
В ФРГ отказались рассматривать вариант использования "Северного потока — 2" - РИА Новости, 06.07.2022
В ФРГ отказались рассматривать вариант использования "Северного потока — 2"
Глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что использование "Северного потока 2" для преодоления энергетического кризиса "не является вариантом". РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T10:53
2022-07-06T11:03
экономика
северный поток — 2
мюнхен
германия
роберт хабек
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БЕРЛИН, 6 июл - РИА Новости. Глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что использование "Северного потока 2" для преодоления энергетического кризиса "не является вариантом"."У "Северного потока 2" нет допуска, он находится под санкциями... американским санкционным режимом. Нет, это не вариант", - сказал министр, отвечая на полях конференции в Мюнхене на соответствующий вопрос прессы.Ранее в среду глава комитета бундестага ФРГ по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст призвал правительство продолжать диалог с Россией по теме энергоносителей и, возможно, временно использовать трубопровод "Северный поток - 2" в свете ценового кризиса. Политик заявил изданию Rheinische Post, что видит возможность "временно принять в эксплуатацию "Северный поток - 2", если по-другому энергобезопасность обеспечить не удастся".Об идее министерства экономики ФРГ национализировать немецкий участок газопровода "Северный поток 2" писало в конце июня онлайн-издание Spiegel со ссылкой на собственные источники. В минэкономики ФРГ отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию. Представитель ведомства указала 4 июля на то, что газопровод "Северный поток 2" не сертифицирован и не допущен к эксплуатации."Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено в сентябре 2021 года, велась работа над запуском, сейчас обе нитки заполнены техническим газом и газопровод фактически готов к вводу. Однако Германия в феврале остановила процесс его сертификации. Глава МИД страны Анналена Бербок заявляла, что "проект фактически заморожен".
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мюнхен
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экономика, северный поток — 2, мюнхен, германия, роберт хабек
10:53 06.07.2022 (обновлено: 11:03 06.07.2022)
 
В ФРГ отказались рассматривать вариант использования "Северного потока — 2"

В минэкономики ФРГ отказались рассматривать вариант использования "Северного потока — 2"

© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России. Архивное фото
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БЕРЛИН, 6 июл - РИА Новости. Глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что использование "Северного потока 2" для преодоления энергетического кризиса "не является вариантом".
"У "Северного потока 2" нет допуска, он находится под санкциями... американским санкционным режимом. Нет, это не вариант", - сказал министр, отвечая на полях конференции в Мюнхене на соответствующий вопрос прессы.
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
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В Европе пожаловались на невезение в энергетической войне с Россией
Ранее в среду глава комитета бундестага ФРГ по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст призвал правительство продолжать диалог с Россией по теме энергоносителей и, возможно, временно использовать трубопровод "Северный поток - 2" в свете ценового кризиса. Политик заявил изданию Rheinische Post, что видит возможность "временно принять в эксплуатацию "Северный поток - 2", если по-другому энергобезопасность обеспечить не удастся".
Об идее министерства экономики ФРГ национализировать немецкий участок газопровода "Северный поток 2" писало в конце июня онлайн-издание Spiegel со ссылкой на собственные источники. В минэкономики ФРГ отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию. Представитель ведомства указала 4 июля на то, что газопровод "Северный поток 2" не сертифицирован и не допущен к эксплуатации.
"Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено в сентябре 2021 года, велась работа над запуском, сейчас обе нитки заполнены техническим газом и газопровод фактически готов к вводу. Однако Германия в феврале остановила процесс его сертификации. Глава МИД страны Анналена Бербок заявляла, что "проект фактически заморожен".
 
ЭкономикаСеверный поток — 2МюнхенГерманияРоберт Хабек
 
 
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