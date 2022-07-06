https://ria.ru/20220706/germaniya-1800608564.html

В ФРГ отказались рассматривать вариант использования "Северного потока — 2"

В ФРГ отказались рассматривать вариант использования "Северного потока — 2" - РИА Новости, 06.07.2022

В ФРГ отказались рассматривать вариант использования "Северного потока — 2"

Глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что использование "Северного потока 2" для преодоления энергетического кризиса "не является вариантом". РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T10:53

2022-07-06T10:53

2022-07-06T11:03

экономика

северный поток — 2

мюнхен

германия

роберт хабек

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БЕРЛИН, 6 июл - РИА Новости. Глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что использование "Северного потока 2" для преодоления энергетического кризиса "не является вариантом"."У "Северного потока 2" нет допуска, он находится под санкциями... американским санкционным режимом. Нет, это не вариант", - сказал министр, отвечая на полях конференции в Мюнхене на соответствующий вопрос прессы.Ранее в среду глава комитета бундестага ФРГ по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст призвал правительство продолжать диалог с Россией по теме энергоносителей и, возможно, временно использовать трубопровод "Северный поток - 2" в свете ценового кризиса. Политик заявил изданию Rheinische Post, что видит возможность "временно принять в эксплуатацию "Северный поток - 2", если по-другому энергобезопасность обеспечить не удастся".Об идее министерства экономики ФРГ национализировать немецкий участок газопровода "Северный поток 2" писало в конце июня онлайн-издание Spiegel со ссылкой на собственные источники. В минэкономики ФРГ отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию. Представитель ведомства указала 4 июля на то, что газопровод "Северный поток 2" не сертифицирован и не допущен к эксплуатации."Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено в сентябре 2021 года, велась работа над запуском, сейчас обе нитки заполнены техническим газом и газопровод фактически готов к вводу. Однако Германия в феврале остановила процесс его сертификации. Глава МИД страны Анналена Бербок заявляла, что "проект фактически заморожен".

https://ria.ru/20220705/nevezenie-1800240469.html

мюнхен

германия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, северный поток — 2, мюнхен, германия, роберт хабек